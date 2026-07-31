Dwight Yorke cảnh báo Man Utd: Bruno Guimaraes chưa đủ đẳng cấp nâng tầm Quỷ đỏ Cựu danh thủ Dwight Yorke cho rằng Bruno Guimaraes thiếu phẩm chất đột biến để giúp Manchester United tranh chấp ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.

Trong bối cảnh Manchester United nỗ lực tìm kiếm những mảnh ghép chất lượng để trở lại vị thế cạnh tranh danh hiệu, cựu danh thủ Dwight Yorke đã đưa ra lời cảnh báo thẳng thắn về thương vụ chiêu mộ Bruno Guimaraes. Dù tiền vệ người Brazil đang nhận được sự quan tâm lớn trên thị trường chuyển nhượng, huyền thoại của Quỷ đỏ tin rằng đây không phải nhân tố có thể giúp đội chủ sân Old Trafford vươn tầm.

Đẳng cấp chưa tương xứng với tham vọng vô địch

Bruno Guimaraes từ lâu đã khẳng định vai trò trụ cột tại Newcastle United và cũng nằm trong danh sách mục tiêu hàng đầu của Arsenal. Tuy nhiên, phát biểu trên BOYLE Sports, Dwight Yorke tỏ ra không mấy ấn tượng với những gì ngôi sao sinh năm 1997 thể hiện, đặc biệt là ở các giải đấu lớn.

Bruno Guimaraes chưa thuyết phục được Yorke. Ảnh: Getty Images.

Cựu tiền đạo Quỷ đỏ chia sẻ: "Tôi không biết nhiều về Bruno Guimaraes và cũng không chắc cậu ấy đã tạo ra đủ ấn tượng. Tôi từng theo dõi Bruno thi đấu cho đội tuyển Brazil tại World Cup và màn trình diễn đó chưa thể thuyết phục tôi. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi với tinh thần làm việc chăm chỉ tại Newcastle United, nhưng đó liệu có phải tiêu chuẩn duy nhất để Manchester United bỏ tiền chiêu mộ?"

Thiếu vắng những đường chuyền mang tính đột biến

Phân tích sâu hơn về khía cạnh chuyên môn, Yorke chỉ ra rằng điểm hạn chế lớn nhất của Bruno Guimaraes chính là khả năng tạo nên sự khác biệt ở những thời điểm then chốt. Theo ông, một tiền vệ đẳng cấp thế giới thi đấu cho Manchester United cần nhiều hơn là sự mẫn cán đơn thuần.

"Liệu Bruno Guimaraes có thể đưa Manchester United đến gần hơn với chức vô địch Ngoại hạng Anh? Cậu ấy không mang lại sự phấn khích đó. Tôi chưa thấy Bruno nhận bóng rồi tung ra các đường chuyền chéo sân hay xé toang hàng phòng ngự đối phương chỉ bằng một nhịp chạm bóng. Cậu ấy thiếu đi phẩm chất vượt trội đó", Yorke nhấn mạnh.

Hiện tại, Newcastle United vẫn đang quyết liệt giữ chân trụ cột của mình trước sự chèo kéo từ các câu lạc bộ lớn. Arsenal dù đã gửi nhiều lời đề nghị đàm phán nhưng vẫn chưa nhận được gật đầu từ phía đội bóng vùng Tyneside. Lời khuyên từ Dwight Yorke đến vào thời điểm then chốt, đặt ra bài toán cho ban lãnh đạo Manchester United trong việc cân nhắc kỹ lưỡng mục tiêu chuyển nhượng để phục vụ tham vọng trở lại đỉnh cao.