Dynabook Portege Z40L-P: Laptop doanh nhân dùng chip Intel Panther Lake 16 nhân và đồ họa Arc B390 Dynabook Portege Z40L-P gây ấn tượng với chip Intel Panther Lake 16 nhân và đồ họa Arc B390 mạnh ngang RTX 2060 Mobile, đi kèm pin có thể tháo rời và độ bền chuẩn quân đội.

Dynabook, thương hiệu máy tính Nhật Bản nổi tiếng với các dòng laptop dành cho doanh nghiệp, vừa chính thức giới thiệu mẫu Portege Z40L-P. Đây là phiên bản nâng cấp đáng giá của dòng laptop doanh nhân cao cấp, trở thành một trong những thiết bị đầu tiên trên thị trường trang bị kiến trúc chip xử lý Panther Lake mới nhất từ Intel.

Dynabook đã nâng cấp dòng Portege Z40L với bộ vi xử lý Panther Lake mới nhất của Intel.

Sức mạnh từ kiến trúc Intel Panther Lake và đồ họa Arc B390

Điểm nhấn kỹ thuật lớn nhất trên Dynabook Portege Z40L-P chính là sự xuất hiện của dòng chip Intel Core Ultra thế hệ Panther Lake. Máy có thể cấu hình lên đến chip Core Ultra X9 với 16 nhân xử lý, bao gồm 4 nhân hiệu năng cao, 8 nhân tiết kiệm điện và 4 nhân năng lượng thấp. Kiến trúc này hứa hẹn mang lại sự cân bằng tối ưu giữa sức mạnh tính toán và thời lượng pin cho người dùng chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, Portege Z40L-P đi kèm với nhân đồ họa tích hợp Intel Arc B390 dựa trên kiến trúc Xe3 mới nhất với 12 nhân Xe3. Theo các dữ liệu điểm số ban đầu, Arc B390 có khả năng đạt hiệu suất tương đương với các dòng card đồ họa rời thế hệ cũ như RTX 2060 Mobile. Điều này cho phép một chiếc laptop doanh nhân mỏng nhẹ có thể xử lý tốt các tác vụ sáng tạo nội dung, chỉnh sửa video và thậm chí là chơi game ở mức thiết lập trung bình.

Thiết kế tối ưu cho công việc và khả năng bảo trì linh hoạt

Về khả năng hiển thị, máy trang bị màn hình 14 inch độ phân giải WUXGA (1920 x 1200) với tỷ lệ khung hình 16:10, mang lại không gian làm việc rộng hơn theo chiều dọc. Mặc dù thông số tấm nền chi tiết chưa được công bố, nhưng dựa trên phiên bản tiền nhiệm Z40L-N, nhiều khả năng máy sẽ tiếp tục sử dụng tấm nền IPS chống chói với tần số quét 60Hz để đảm bảo độ chính xác màu sắc và tiết kiệm năng lượng.

Phiên bản tiền nhiệm Z40L-N chạy chip Lunar Lake từng được đánh giá là mẫu laptop trang bị rất tốt cho công việc.

Một tính năng hiếm thấy trên các dòng laptop hiện đại là viên pin 56 Wh của Portege Z40L-P được thiết kế để người dùng có thể tự tháo rời và thay thế dễ dàng. Điều này đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp muốn kéo dài vòng đời thiết bị mà không cần gửi máy đến trung tâm bảo hành chỉ để thay pin.

Thông số kỹ thuật và khả năng kết nối

Dynabook không cắt giảm cổng kết nối để chạy theo xu hướng mỏng nhẹ cực đoan. Máy vẫn giữ lại đầy đủ các cổng giao tiếp cần thiết cho môi trường văn phòng chuyên nghiệp:

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý Intel Core Ultra X7 / X9 (Panther Lake) tối đa 16 nhân Đồ họa Intel Arc B390 (12 Xe3 cores) Bộ nhớ RAM Tối đa 64 GB LPDDR5X Lưu trữ Tối đa 2 TB NVMe SSD Cổng kết nối HDMI 2.1, USB-C (Thunderbolt 4), USB 3.2 Gen 1 Type-A, Ethernet, Micro SD Bảo mật IR Camera (Windows Hello), vân tay, dTPM 2.0, màn trập vật lý cho webcam Độ bền Chứng nhận chuẩn quân đội MIL-STD-810H

Về mức giá, Dynabook công bố phiên bản cấu hình tiêu chuẩn sẽ có giá khởi điểm từ 2.170 USD. Đây là mức giá thuộc phân khúc cao cấp, phản ánh định vị của dòng Portege hướng tới đối tượng quản lý và doanh nghiệp cần sự ổn định, bảo mật và hiệu năng bền bỉ trong thời gian dài.