Dynamo Kyiv thắng luân lưu, Universitatea Cluj nhận thất bại tại Cluj Arena Tại vòng loại đầu tiên UEFA Europa League trên sân Cluj Arena, Universitatea Cluj hòa 0-0 Dynamo Kyiv trước khi thua 2-4 trên chấm luân lưu. Dynamo Kyiv giành chiến thắng, còn Universitatea Cluj khép lại trận đấu với thất bại.

Universitatea Cluj 0 - 0 (pen 2-4) Dynamo Kyiv Kết thúc (luân lưu) 0' Trận đấu bắt đầu Universitatea Cluj tiếp đón Dynamo Kyiv.

4' M. Drammeh nhận thẻ vàng sớm Phút 4', M. Drammeh của Universitatea Cluj nhận thẻ vàng sau tình huống Holding. Đây là lời cảnh báo sớm cho tiền vệ này trong phần còn lại của trận đấu.

13' Dynamo Kyiv nhỉnh hơn trong thế giằng co Phút 13, Dynamo Kyiv đang nhỉnh hơn với dứt điểm 0 - 2 , trong đó có 0 - 1 lần trúng đích, còn Universitatea Cluj chủ yếu tập trung phòng ngự. Thế trận vẫn khá thận trọng khi phạt góc đang là 0 - 0 và tỷ số giữ ở 0-0.

16' VAR từ chối bàn thắng của B. Redushko Phút 16, VAR xác định B. Redushko của Dynamo Kyiv đã rơi vào thế việt vị, nên bàn thắng không được công nhận. Tỷ số vẫn là 0-0.

25' Dynamo Kyiv nhỉnh hơn trong thế trận giằng co Phút 25', Dynamo Kyiv đang nhỉnh hơn với 0 - 2 pha dứt điểm, trong đó có 0 - 1 lần trúng đích. Universitatea Cluj chủ yếu phòng ngự và chờ cơ hội, còn thế trận vẫn diễn ra thận trọng.

39' Dynamo Kyiv lấn lướt trước giờ nghỉ Phút 39', Dynamo Kyiv đang là đội chủ động hơn khi vượt trội về dứt điểm 1 - 7 và có số lần trúng đích 0 - 2 . Universitatea Cluj chủ yếu phải phòng ngự, thể hiện qua việc thủ môn đã có 2 - 0 pha cứu thua, dù hai đội vẫn hòa 0 - 0.

45+1' A. Chipciu nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ Phút 45+1', A. Chipciu của Universitatea Cluj nhận thẻ vàng sau tình huống Holding. Chiếc thẻ này nhắc Universitatea Cluj cần thận trọng hơn trong những phút còn lại.

45+3' I. Kostyuk nhận thẻ vàng Phút 45+3', I. Kostyuk của Dynamo Kyiv nhận thẻ vàng, bổ sung thêm một cảnh cáo trong những phút cuối hiệp một.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Universitatea Cluj thay người đầu hiệp hai Phút 46', A. Aliev vào sân thay M. Stefanescu bên phía Universitatea Cluj. Sự điều chỉnh diễn ra ngay đầu hiệp hai, khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

54' Dynamo Kyiv áp đảo thế trận Phút 54', Dynamo Kyiv đang kiểm soát thế trận với ưu thế rõ rệt về dứt điểm 2 - 9 và số lần trúng đích 0 - 3 . Universitatea Cluj chịu sức ép đáng kể khi thủ môn đã có 3 - 0 pha cứu thua, dù tỷ số vẫn là 0-0.

59' B. Redushko nhận thẻ vàng ở phút 59 Phút 59, B. Redushko của Dynamo Kyiv nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi chơi rắn. Dynamo Kyiv tiếp tục phải nhận thêm một án phạt trong trận đấu đang diễn ra căng thẳng.

63' Dynamo Kyiv điều chỉnh nhân sự Phút 63, V. Buyalskyy vào sân thay O. Pikhalyonok bên phía Dynamo Kyiv. Đội khách đang tạo sức ép đáng kể, nên sự thay đổi này có thể giúp họ duy trì thế chủ động.

70' P. Pinho nhận thẻ vàng phút 70 Phút 70, P. Pinho của Universitatea Cluj nhận thẻ vàng sau pha ngáng chân đối phương. Đây là thẻ vàng thứ ba của Universitatea Cluj trong trận đấu.

70' Dynamo Kyiv áp đảo nhưng chưa ghi bàn Phút 70, Dynamo Kyiv đang kiểm soát thế trận và dồn ép rõ rệt với 15 pha dứt điểm so với 3 của Universitatea Cluj, trong đó có 6 lần trúng đích còn đối thủ chưa có cú sút nào đi trúng mục tiêu. Universitatea Cluj chủ yếu chịu trận, thể hiện qua 6 pha cứu thua, nhưng vẫn giữ được tỷ số 0-0.

76' A. Yarmolenko vào sân ở phút 76 Phút 76, A. Yarmolenko vào sân thay B. Redushko bên phía Dynamo Kyiv. Sự thay đổi này có thể giúp Dynamo Kyiv tăng thêm sức ép trong những phút cuối khi thế trận vẫn chưa có bàn thắng.

76' Dynamo Kyiv thay người ở phút 76 Phút 76', Dynamo Kyiv điều chỉnh nhân sự khi K. Vivcharenko vào sân thay T. Kedziora. Sự thay đổi này mang đến thêm lựa chọn cho đội khách trong chặng cuối trận.

77' Universitatea Cluj thay người ở phút 77 Phút 77, Universitatea Cluj điều chỉnh nhân sự khi A. Friday vào sân thay O. Mendy. Đội chủ nhà hy vọng sự thay đổi này tạo thêm khác biệt trong phần còn lại của trận đấu đang có tỷ số 0-0.

82' Dynamo Kyiv áp đảo nhưng chưa ghi bàn Phút 82, Dynamo Kyiv đang áp đảo với số pha dứt điểm 6 - 19 và dứt điểm trúng đích 2 - 7. Universitatea Cluj phải chịu sức ép lớn, thể hiện qua 7 - 2 ở thống kê cứu thua, nhưng vẫn giữ được thế hòa.

86' T. Mykhavko nhận thẻ vàng ở phút 86 Phút 86, T. Mykhavko của Dynamo Kyiv nhận thẻ vàng vì lỗi Tripping. Dynamo Kyiv cần thận trọng hơn trong những phút cuối trận.

87' Dynamo Kyiv thay người ở phút 87 Phút 87', Dynamo Kyiv đưa J. Lonwijk vào sân thay M. Shaparenko. Đội khách điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

87' Dynamo Kyiv thay người ở phút 87 Phút 87, S. Ogundana vào sân thay N. Voloshyn bên phía Dynamo Kyiv. Sự điều chỉnh này đến khi Dynamo Kyiv đang chiếm ưu thế về số lần dứt điểm, nhưng trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

92' Universitatea Cluj thay người ở phút 92 Phút 92', Universitatea Cluj đưa A. Chintes vào sân thay M. Drammeh. Đây là sự điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối, khi trận đấu vẫn đang giằng co.

92' Universitatea Cluj thay người ở phút 92 Phút 92', Universitatea Cluj đưa D. Nistor vào sân thay I. Macalou. Đây là sự điều chỉnh ở những phút cuối khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

96' Dynamo Kyiv áp đảo nhưng chưa thể ghi bàn Bước sang phút 96, Dynamo Kyiv vẫn áp đảo về sức ép khi hai đội dứt điểm 7-21 và có số lần trúng đích 2-7. Universitatea Cluj phải lùi sâu chống đỡ, thể hiện qua 7-2 pha cứu thua, nhưng vẫn giữ được thế hòa.

99' Dynamo Kyiv thay người ở phút 99 Phút 99', Dynamo Kyiv tung N. Malysh vào sân thay V. Dubinchak. Đây là điều chỉnh muộn trong bối cảnh đội khách đang tạo ra nhiều sức ép hơn, nhưng tỷ số vẫn là 0-0.

105+1' J. Lonwijk nhận thẻ vàng Phút 105+1, J. Lonwijk của Dynamo Kyiv nhận thẻ vàng vì cản người. Trận đấu vẫn chưa thể phá vỡ thế cân bằng.

112' Universitatea Cluj thay người ở phút 112 Phút 112', Universitatea Cluj đưa I. Chukwu vào sân thay J. Stanojev. Quyết định thay người ở thời điểm muộn cho thấy đội chủ nhà tiếp tục làm mới lực lượng trong những phút cuối.

112' Dynamo Kyiv áp đảo ở cuối trận Phút 112 , Dynamo Kyiv áp đảo với số lần dứt điểm 10 - 22 và dứt điểm trúng đích 2 - 7 . Universitatea Cluj đang phải lùi sâu chịu trận, thể hiện qua số pha cứu thua 7 - 2 , trong khi thế trận vẫn chưa thể phá vỡ tỷ số hòa.

113' Universitatea Cluj thay người ở phút 113 Phút 113', G. Simion vào sân thay P. Pinho bên phía Universitatea Cluj. Trận đấu vẫn giằng co khi tỷ số là 0-0, buộc đội chủ nhà tiếp tục tìm kiếm khác biệt trong những phút cuối.

120+1' Luân lưu: Universitatea Cluj 1 - 0 D. Nistor (Universitatea Cluj) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 0.

120+1' Luân lưu: Dynamo Kyiv 1 - 1 A. Yarmolenko (Dynamo Kyiv) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 1.

120+2' Luân lưu: Universitatea Cluj sút hỏng D. Codrea (Universitatea Cluj) sút hỏng. Loạt luân lưu: 1 - 1.

120+2' Luân lưu: Dynamo Kyiv 1 - 2 V. Brazhko (Dynamo Kyiv) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 2.

120+3' Luân lưu: Universitatea Cluj sút hỏng A. Chipciu (Universitatea Cluj) sút hỏng. Loạt luân lưu: 1 - 2.

120+3' Luân lưu: Dynamo Kyiv 1 - 3 M. Ponomarenko (Dynamo Kyiv) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 3.

120+4' Luân lưu: Universitatea Cluj 2 - 3 O. Bic (Universitatea Cluj) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 3.

120+4' Luân lưu: Dynamo Kyiv 2 - 4 J. Lonwijk (Dynamo Kyiv) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 4.

120' Loạt luân lưu Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.

KT Kết thúc: Universitatea Cluj 0-0 Dynamo Kyiv Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 03:22 17/07/2026

Đội hình chính thức Universitatea Cluj Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Cristiano Bergodi Dynamo Kyiv Sơ đồ 4-3-3 · HLV Igor Kostyuk 46 Neofytos Michail 33 Jug Stanojev 6 Iulian Cristea 8 Dorin Codrea 27 Alexandru Chipciu 18 Pedro Pinho 7 Mouhamadou Drammeh 14 Marius Ștefănescu 94 Ovidiu Bic 29 Oucasse Mendy 19 Issouf Macalou 35 Ruslan Neshcheret 94 Tomasz Kędziora 40 Kristian Bilovar 32 Taras Mykhavko 44 Vladyslav Dubinchak 8 Oleksandr Pikhalyonok 6 Volodymyr Brazhko 10 Mykola Shaparenko 9 Nazar Voloshyn 11 Matvii Ponomarenko 70 Bogdan Redushko Dự bị Universitatea Cluj 1 Ștefan Lefter 99 Tudor Coșa 2 Alin Chinteș 12 Adams Friday 22 Florent Poulolo 59 Alin Techereș 10 Dan Nistor 98 Gabriel Simion 9 Atanas Trică Dynamo Kyiv 43 Ilya Olkhovyi 71 Vyacheslav Surkis 2 Kostiantyn Vivcharenko 13 Maksym Korobov 23 Navin Malysh 66 Aliou Thiare 7 Andriy Yarmolenko 15 Valentyn Rubchynskyi 19 Justin Lonwijk Cập nhật đội hình lúc 00:00 17/07/2026

Universitatea Cluj Thống kê Dynamo Kyiv 11 Dứt điểm 22 3 Trúng đích 7 6 Phạt góc 2 18 Phạm lỗi 16 1 Việt vị 4 7 Thủ môn cứu thua 3

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Universitatea Cluj vs Dynamo Kyiv

Thời gian: 00h30 ngày 17/07/2026

Sân vận động: Cluj Arena

Universitatea Cluj sẽ tiếp đón Dynamo Kyiv tại Cluj Arena trong khuôn khổ UEFA Europa League. Những dữ liệu gần nhất cho thấy hai đội đều bước vào trận đấu sau một kết quả hòa, tạo nên thế cân bằng nhất định trước giờ bóng lăn.

Hai đội cùng có khởi đầu thận trọng

Universitatea Cluj chỉ có một kết quả được ghi nhận trong chuỗi phong độ gần nhất và đó là trận hòa. Dynamo Kyiv cũng có diễn biến tương tự khi trận gần nhất của đội kết thúc với kết quả bất phân thắng bại.

Với những dữ liệu này, chưa thể chỉ ra đội nào đang tạo được ưu thế rõ rệt về phong độ. Tuy nhiên, việc cả hai cùng không giành chiến thắng ở trận gần nhất có thể khiến cách nhập cuộc tại Cluj Arena trở thành yếu tố đáng chú ý. Đội kiểm soát tốt nhịp độ và hạn chế sai lầm trong giai đoạn đầu sẽ có cơ hội tạo ra thế trận thuận lợi hơn.

Lịch sử đối đầu không tạo khoảng cách

Universitatea Cluj và Dynamo Kyiv mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Kết quả là hai đội hòa nhau, khi không bên nào giành chiến thắng.

Xu hướng này cho thấy cặp đấu không có sự chênh lệch được thể hiện qua kết quả đối đầu gần nhất. Dù vậy, một trận hòa trong quá khứ không đủ để xác định diễn biến lần gặp lại tại Cluj Arena. Mỗi đội sẽ cần giải quyết tốt những tình huống then chốt thay vì chỉ dựa vào lợi thế tâm lý từ lịch sử.

Cuộc đấu ở khả năng kiểm soát thế trận

Do dữ liệu không cung cấp sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hoặc danh sách cầu thủ vắng mặt, chưa có cơ sở để khẳng định cách bố trí cụ thể của hai huấn luyện viên. Điểm then chốt nhiều khả năng nằm ở khả năng tổ chức khi có bóng, chuyển trạng thái và duy trì sự chắc chắn khi đối phương gây sức ép.

Universitatea Cluj có lợi thế sân nhà, nhưng lợi thế này chỉ phát huy giá trị nếu đội tận dụng được sự cổ vũ tại Cluj Arena để duy trì cường độ thi đấu ổn định. Ở chiều ngược lại, Dynamo Kyiv cần giữ cự ly đội hình hợp lý và tránh để trận đấu bị đẩy vào thế giằng co thiếu kiểm soát.

Trong một trận đấu mà cả phong độ gần nhất lẫn lần đối đầu trước đó đều cho thấy kết quả hòa, các chi tiết nhỏ có thể quyết định cục diện. Khả năng phòng ngự trong những thời điểm bị ép sân, chất lượng xử lý ở khu vực quyết định và sự kiên nhẫn sẽ là những yếu tố quan trọng.

Nhận định trận đấu

Universitatea Cluj và Dynamo Kyiv đều có cơ sở để tiếp cận trận đấu một cách thận trọng sau kết quả hòa gần nhất. Lịch sử đối đầu được ghi nhận cũng chưa tạo ra ưu thế cho bên nào, vì vậy thế trận cân bằng là kịch bản có thể được chờ đợi.

Nhìn chung, đây là cuộc so tài mà sự ổn định và khả năng tận dụng thời điểm có thể quan trọng hơn việc duy trì sức ép liên tục. Universitatea Cluj có điểm tựa Cluj Arena, còn Dynamo Kyiv sẽ tìm cách duy trì tính tổ chức trong chuyến làm khách. Trận đấu hứa hẹn được quyết định bởi cách hai đội xử lý những thời khắc bản lề, thay vì một ưu thế rõ ràng được thể hiện từ các dữ liệu hiện có.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Universitatea Cluj · 0 thắng 1 hòa Dynamo Kyiv · 0 thắng Dynamo Kyiv 0 - 0 Universitatea Cluj Hòa

Universitatea Cluj 5 trận gần nhất H H B B H 1 Trận 0-1-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Dynamo Kyiv 5 trận gần nhất T H T B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới