Chuyển đổi số Ðể Mặt trận gần dân hơn trên không gian số Chuyển đổi số đang từng bước định hình phương thức hoạt động mới của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Lâm Đồng, trong đó dữ liệu trở thành nền tảng và người dân là trung tâm của mọi hoạt động.

Công nghệ số đang từng bước trở thành công cụ kết nối MTTQ với Nhân dân

Đổi mới từ nền tảng số

Theo chị Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng. Vì vậy, Chi bộ Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi xác định đây là nhiệm vụ xuyên suốt, từ sinh hoạt chi bộ đến công tác tham mưu, quản trị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Theo định hướng này, mọi nhiệm vụ đều được phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và gắn với sản phẩm cụ thể. Công nghệ số được ứng dụng đồng bộ trong quản lý văn bản, lưu trữ dữ liệu và điều hành công việc hằng ngày. App “Quản lý văn bản” được đưa vào vận hành, hỗ trợ giao việc, theo dõi tiến độ, quản lý hồ sơ và tra cứu dữ liệu. Song song đó, quy trình xây dựng văn bản được chuẩn hóa, hồ sơ được số hóa thành kho dữ liệu dùng chung; các nền tảng AI được khai thác trong tổng hợp thông tin, phân tích dữ liệu và sản xuất sản phẩm truyền thông, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu.

Tinh thần đổi mới ấy tiếp tục được lan tỏa ra cộng đồng thông qua lực lượng thanh niên. Toàn tỉnh hiện duy trì 124 tổ công nghệ số cộng đồng cùng các đội hình “Bình dân học vụ số”, “Mùa hè số” và nhiều mô hình hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, hơn 240.000 lượt người dân đã được hỗ trợ tạo tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến và tiếp cận các nền tảng số phục vụ đời sống.

Từ những mô hình ở cơ sở, chuyển đổi số đang từng bước đi vào đời sống của người dân

Để Mặt trận gần dân hơn

Từ những đổi mới trong nội bộ, chuyển đổi số đang mở rộng khả năng kết nối giữa MTTQ với Nhân dân thông qua nhiều nền tảng số. Đến giữa năm 2026, 100% cơ quan Đảng từ cấp tỉnh đến 124 xã, phường, đặc khu đã kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng; hệ thống điều hành tác nghiệp tích hợp chữ ký số, hội nghị trực tuyến và Sổ tay đảng viên điện tử được triển khai thống nhất. Sự đồng bộ về hạ tầng này giúp các ứng dụng chuyên ngành của MTTQ vận hành thông suốt, rút ngắn thời gian xử lý công việc và tăng khả năng phối hợp giữa các cấp.

Từ nền tảng đó, hầu hết văn bản hành chính của MTTQ tỉnh được ký số và phát hành trên môi trường mạng; nhiều chi bộ thực hiện điểm danh, sinh hoạt chuyên đề và học tập nghị quyết trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Một trong những kênh kết nối hiệu quả là, Cổng Mặt trận số 24/7, nơi người dân có thể gửi phản ánh, kiến nghị trực tuyến ngay khi phát sinh vấn đề. Trong 5 tháng đầu năm 2026, hệ thống tiếp nhận và phản hồi kịp thời 16 ý kiến; lũy kế đạt 48 phản ánh, kiến nghị với tỷ lệ xử lý đạt 100%. Cùng với đó, fanpage “Mặt trận Lâm Đồng” được đầu tư theo hướng trực quan với infographic, video ngắn và nội dung dễ tiếp cận, vừa trở thành kênh tuyên truyền chủ trương, chính sách, vừa là cầu nối tiếp nhận nhiều ý kiến từ cơ sở.

Theo đồng chí Phạm Triều - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, những kết quả bước đầu là nền tảng để toàn hệ thống tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong thời gian tới. Mục tiêu là bảo đảm 100% văn bản được xử lý trên môi trường số, 100% đảng viên sử dụng app Sổ tay đảng viên, đồng thời ứng dụng đồng bộ các nền tảng số trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của MTTQ.

Chuyển đổi số cũng sẽ tiếp tục gắn với các nhiệm vụ cốt lõi như: giám sát, phản biện xã hội, chăm lo an sinh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác đối ngoại nhân dân. Khi dữ liệu được kết nối, quy trình được chuẩn hóa và công nghệ được ứng dụng ngày càng sâu rộng, MTTQ không chỉ đổi mới phương thức hoạt động mà còn nâng cao khả năng lắng nghe, tập hợp và phục vụ Nhân dân.