Du lịch Ðể mỗi người dân trở thành “đại sứ du lịch” Trong hành trình xây dựng thương hiệu và định vị du lịch Lâm Đồng, việc khẳng định hình ảnh điểm đến “thân thiện, mến khách, trung thực” là chiến lược cốt lõi để cạnh tranh bền vững. Tuy nhiên, để phát huy tinh thần mỗi người dân là một “đại sứ du lịch”, mỗi cá nhân từ người dân đến nhân viên dịch vụ, cần thẩm thấu vào từng nếp nghĩ và cách làm.

Tiết mục múa Chăm được đưa vào các resort, khu nghỉ dưỡng phục vụ du khách

Từ “vết gợn” đáng tiếc...

Những ngày qua, dư luận không khỏi xôn xao trước thông tin trên mạng xã hội các bài viết của du khách phản ánh tình trạng gian lận khi mua hải sản tại khu vực Làng chài Mũi Né. Đây không phải là câu chuyện mới trong ngành du lịch, nhưng đặt trong bối cảnh Lâm Đồng đang nỗ lực định vị thương hiệu trên bản đồ quốc tế, thông tin ấy trở thành một “vết gợn” đáng tiếc. Thêm vào đó, mới đây Tổ tự quản tại khu vực bờ kè làng chài phường Mũi Né (Tổ tự quản) đã phát hiện 3 vựa chuyên cung cấp tôm hùm kém chất lượng tại khu vực làng chài. Nguồn tôm hùm kém chất lượng đều có nguồn gốc từ các nhà máy đông lạnh ở ngoài tỉnh. Đó chính là lý do du khách bỏ tiền triệu mua tôm hùm tươi, nhưng khi về nhà lại phát hiện tôm hùm không tươi. Khoản tiền chênh lệch có thể mang lại lợi nhuận tức thời cho một cá nhân nhưng lại gây tổn hại nghiêm trọng đến nỗ lực quảng bá của cả một cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Hướng - hộ kinh doanh hải sản ở Làng chài Mũi Né cho biết, trong bất cứ ngành nghề nào, niềm tin của du khách là thứ tài sản vô hình nhưng có giá trị đắt giá. Chỉ 1 - 2 cá nhân buôn bán gian lận, nhưng ảnh hưởng chung đến những người buôn bán chân chính, lẫn hình ảnh địa phương. Mình buôn bán uy tín, hải sản tươi ngon để du khách còn quay trở lại, hoặc giới thiệu người khác đến mua khi họ du lịch ở Mũi Né.

Mỗi cá nhân, từ người dân đến nhân viên dịch vụ đều góp phần tạo nên sức hấp dẫn, uy tín của điểm đến

Trải nghiệm không vui của du khách nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trên các hội nhóm du lịch Mũi Né, du lịch Lâm Đồng, đã vô tình phủ nhận công sức của hàng ngàn con người đã và đang nỗ lực xây dựng hình ảnh đẹp cho vùng đất này. Bài học ở đây không chỉ là sự minh bạch về giá, mà là tư duy kinh doanh: Đừng vì cái lợi nhỏ trước mắt mà đánh mất “thương hiệu” của cả một vùng đất.

Trên hành trình xây dựng hình ảnh du lịch Lâm Đồng, mỗi người dân và người làm dịch vụ đều góp phần tạo nên sức hấp dẫn, uy tín của điểm đến. Vì vậy, tình trạng gian lận thương mại, tráo đổi hải sản không chỉ vi phạm quyền lợi du khách mà còn đi ngược tinh thần “mỗi người dân là một đại sứ du lịch”. Để chấn chỉnh tình trạng này, UBND phường Mũi Né đã công khai đường dây nóng, thành lập Tổ tự quản và tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh tại khu vực bờ kè làng chài.

Đừng vì cái lợi nhỏ trước mắt mà đánh mất thương hiệu của cả một vùng đất

Tinh thần “đại sứ” cần được thẩm thấu

Lâm Đồng không chỉ có hệ sinh thái đa dạng từ cao nguyên, rừng đến biển và là nơi sinh sống của 49 dân tộc, mà còn sở hữu kho tàng văn hóa, làng nghề truyền thống và nông sản đặc sắc, tạo nên sức hút riêng cho du lịch. Nhiều du khách tìm đến không chỉ để tham quan mà còn để trải nghiệm, khám phá bản sắc văn hóa địa phương. Ông Harry Alision, du khách Mỹ, chia sẻ: “Khi cầm trên tay sản phẩm gốm thủ công của người Chăm, tôi cảm nhận được giá trị truyền thống kết tinh từ đôi bàn tay người địa phương. Giá trị của chuyến đi không nằm ở sự xa hoa của nơi lưu trú mà ở những cảm xúc nhận được từ con người bản địa”.

Có thể thấy, khi người dân làm du lịch bằng lòng tự hào dân tộc, họ không chỉ bán một sản phẩm mà đang trao đi một phần “linh hồn” của vùng đất. Thẩm thấu được tinh thần đó, nhiều lễ hội văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh như: Lễ hội Katê, Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên, Lễ hội Lồng Tồng… được các buôn làng thể hiện vai trò chủ thể rõ nét trong việc bảo tồn và thực hành các nghi lễ truyền thống.

Ông Trần Đức Dũng - phụ trách Ban Quản lý di tích quốc gia tháp Pô Sah Inư cho biết, Lễ hội Katê tại di tích tháp Pô Sah Inư được phục dựng lại từ năm 2005 và tổ chức thường xuyên hằng năm đã đáp ứng nhu cầu tâm linh, tình cảm của đồng bào Chăm. “Việc thực hành nghi lễ vẫn được tôn trọng theo nguyên bản, do chính cộng đồng Chăm thực hiện, hạn chế tối đa sự can thiệp từ bên ngoài. Nhờ vậy giữ được tính chân thực, giá trị truyền thống, thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu văn hóa lịch sử”, ông Dũng chia sẻ.

Khách nước ngoài tham quan khu chợ hải sản tại làng chài Mũi Né

Thương hiệu du lịch của một địa phương không chỉ được xây dựng bằng những chiến dịch quảng bá rầm rộ, hay những danh lam thắng cảnh hùng vĩ, mà được định hình từ chính trải nghiệm thực tế của du khách. Vì thế, chỉ khi tinh thần “đại sứ” được thẩm thấu vào từng nếp nghĩ, cách làm của mỗi cá nhân, từ cán bộ quản lý đến người lao động, hình ảnh du lịch Lâm Đồng sẽ không còn có những “vết gợn” nhất thời; mà sẽ là điểm đến tin cậy, chuyên nghiệp và mến khách trên bản đồ du lịch.