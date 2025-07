Kinh tế

Ðể việc di chuyển đến Trung tâm Hành chính tỉnh thuận tiện hơn

Sau khi Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông hợp nhất, việc nâng cấp hạ tầng giao thông trở thành một trong những yếu tố then chốt nhằm tăng tính kết nối. Tuyến đường từ phường Phan Thiết và phường Bắc Gia Nghĩa đến Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng (phường Xuân Hương - Đà Lạt) hiện còn nhiều khó khăn do đường sá hiểm trở. Người dân và du khách mong muốn đẩy nhanh tiến độ nâng cấp Quốc lộ (QL) 28B, đầu tư vào các tuyến Đắk R’Lấp - Đạ Huoai và QL28, đồng thời tăng cường đảm bảo an toàn giao thông.