Eduardo Camavinga sa sút tại Real Madrid: Jose Mourinho đã đúng khi gạch tên tiền vệ Pháp Phong độ sa sút trong chuỗi trận giao hữu tiền mùa giải cho thấy Eduardo Camavinga không còn nằm trong kế hoạch của Real Madrid dưới thời HLV Jose Mourinho.

Năm năm sau ngày cập bến Real Madrid với tư cách là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất bóng đá thế giới, Eduardo Camavinga đang phải đối mặt với thực tế nghiệt ã tại Santiago Bernabeu. Chuỗi trận giao hữu tiền mùa giải nhạt nhòa đã củng cố góc nhìn của HLV Jose Mourinho: tiền vệ người Pháp không còn phù hợp với định hướng phát triển của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Camavinga gây thất vọng trong giai đoạn tiền mùa giải. Ảnh: Getty Images.

Cú chững lại chiến thuật sau 5 năm ở Bernabeu

Real Madrid vốn nổi tiếng với chính sách tàn nhẫn nhưng hợp lý trên thị trường chuyển nhượng: bất kỳ ngôi sao nào dừng lại trong quá trình phát triển đều phải nhường chỗ cho những nhân tố mới. Trường hợp của Camavinga là ví dụ điển hình. Dù sở hữu bộ kỹ năng đa năng và từng được kỳ vọng sẽ làm chủ tuyến giữa trong nhiều năm, tiền vệ người Pháp lại cho thấy dấu hiệu chững lại rõ rệt về mặt tư duy chơi bóng.

Trong hai mùa giải gần đây, tần suất xuất hiện các sai lầm vị trí và những quyết định xử lý bóng thiếu an toàn của Camavinga gia tăng đáng kể. Loạt trận giao hữu tiền mùa giải vừa qua được xem là cơ hội để anh lấy lại niềm tin, nhưng những gì ngôi sao này thể hiện chỉ là sự nhạt nhòa. Ngoại trừ một vài khoảnh khắc khởi sắc ngắn ngủi, Camavinga liên tục đưa ra các quyết định chuyền bóng thiếu hợp lý, gây mất nhịp trong hệ thống vận hành chung.

Đánh giá tàn nhẫn nhưng chính xác của Jose Mourinho

Sự sa sút của Camavinga không nằm ngoài dự đoán của HLV Jose Mourinho. Ngay từ khi tiếp quản băng ghế huấn luyện tại Bernabeu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã gạch tên tiền vệ này khỏi danh sách các nhân tố nòng cốt. Nhận thấy lỗ hổng ở tuyến giữa, Mourinho đã yêu cầu ban lãnh đạo bổ sung một mẫu tiền vệ điều tiết đẳng cấp hơn.

Mourinho vốn đã không có kế hoạch trọng dụng Camavinga. Ảnh: Getty Images.

Sự quyết đoán từ Mourinho thậm chí đã tác động đến Chủ tịch Florentino Perez, dẫn đến quyết định phê duyệt kế hoạch chiêu mộ Rodri. Dù thương vụ diễn ra muộn màng, hành động này cho thấy thượng tầng Real Madrid hoàn toàn cạn kiệt niềm tin vào khả năng vươn tầm của Camavinga.

Quyết định ở lại Madrid hiện tại hoàn toàn xuất phát từ ý chí cá nhân của Camavinga nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, khi mùa giải mới bắt đầu và vị thế trong đội hình đã sụt giảm nghiêm trọng, viễn cảnh tiền vệ người Pháp lấy lại suất đá chính dưới thời Mourinho là cực kỳ mong manh.