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    Egnatia Rrogozhinë và Lillestrom bế tắc ở vòng play-off

    Đại Ngàn20/08/2026 19:53

    Egnatia Rrogozhinë hòa Lillestrom 0-0 tại Arena Egnatia, Rrogozhine trong khuôn khổ play-off UEFA Europa League, khiến cả hai đội chưa thể tạo khác biệt sau trận đấu.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Egnatia Rrogozhinë 0-0 Lillestrom: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Egnatia Rrogozhinë0 - 0LillestromKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Egnatia Rrogozhinë tiếp đón Lillestrom.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 56'Fernando Medeiros nhận thẻ vàng ở phút 56

      Phút 56, Fernando Medeiros của Egnatia Rrogozhinë đã bị trọng tài phạt thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Arena Egnatia giữa Egnatia Rrogozhinë và Lillestrom vẫn đang diễn ra căng thẳng với tỷ số 0-0.

    • 59'Thẻ vàng cho L. Ranger sau pha phạm lỗi ở phút 59

      Phút 59, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo L. Ranger của Lillestrom sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang trở nên căng thẳng hơn khi cầu thủ hai bên liên tiếp phải nhận những án phạt từ trọng tài.

    • 67'Egnatia Rrogozhinë điều chỉnh nhân sự ở phút 67

      Phút 67, Egnatia Rrogozhinë thực hiện sự thay đổi người khi J. Montenegro được tung vào sân thay cho D. Adjessa. Trong thế trận hòa 0-0 đầy căng thẳng với Lillestrom, đội chủ nhà rất cần một làn gió mới để tìm kiếm bàn mở tỷ số.

    • 67'Lillestrom điều chỉnh nhân sự, H. Melland vào sân

      Phút 67, Lillestrom có sự thay đổi người khi H. Melland được tung vào sân để thế chỗ K. Krygard. Khi tỷ số vẫn đang bế tắc 0-0 ở trận Play-offs UEFA Europa League, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tạo nên khác biệt.

    • 72'Egnatia Rrogozhinë điều chỉnh hàng công ở phút 72

      Phút 72, ban huấn luyện Egnatia Rrogozhinë quyết định đưa A. Kryeziu vào sân để thế chỗ cho I. Gruda. Trong thế trận vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tạo ra đột biến để khai thông bế tắc.

    • 72'Egnatia Rrogozhinë tung I. Diabate vào sân ở phút 72

      Phút 72, Egnatia Rrogozhinë quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi I. Diabate được tung vào sân thế chỗ A. Aleksi. Trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ đem lại nét tươi mới cho đội chủ nhà.

    • 80'Lillestrom làm mới đội hình ở phút 80

      Phút 80, Lillestrom thực hiện sự thay đổi người khi S. Akanji được tung vào sân thay thế cho F. Gulbrandsen. Ban huấn luyện đội khách hy vọng sự bổ sung nhân sự này sẽ mang lại làn gió mới trong những phút thi đấu cuối trận play-off UEFA Europa League.

    • 81'Lillestrom tăng cường nhân sự ở phút 81

      Phút 81, Lillestrom có sự thay đổi nhân sự khi E. Kitolano vào sân thay thế cho Y. Paintsil. Khi trận đấu vẫn đang hòa 0-0, đây là nỗ lực của đội khách nhằm tìm kiếm sự khác biệt trong khoảng thời gian cuối trận.

    • 82'Thế trận giằng co ở những phút cuối

      Bước sang phút 82, Egnatia RrogozhinëLillestrom vẫn đang hòa nhau 0 - 0 trong một thế trận vô cùng giằng co. Tỷ lệ cầm bóng ở mức ngang ngửa 49% - 51%, cùng chỉ số phạt góc là 4 - 3. Trận đấu gia tăng sự quyết liệt về cuối khi hai đội va chạm liên tục, đưa tổng số pha phạm lỗi đạt mốc 9 - 14.

    • 90+1'Egnatia Rrogozhinë đổi người cuối trận

      Phút 90+1', Egnatia Rrogozhinë đưa N. Ajetovikj vào sân thay Fernando Medeiros. Sự điều chỉnh đến ở thời điểm trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

    • KTKết thúc: Egnatia Rrogozhinë 0-0 Lillestrom

      Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

    Cập nhật lúc 01:53 21/08/2026

    Egnatia RrogozhinëThống kêLillestrom
    49%
    Kiểm soát bóng
    51%
    4
    Trúng đích
    2
    4
    Phạt góc
    3
    9
    Phạm lỗi
    14
    1
    Việt vị
    1

    Egnatia Rrogozhinë gặp Lillestrom lúc 00:00 ngày 21/08/2026 trên sân Demrozi Stadium trong khuôn khổ UEFA Europa League. Đây là trận đấu theo thể thức loại trực tiếp: đội thắng đi tiếp, còn đội thua bị loại.

    Sức nặng của thể thức này khiến trận đấu không có chỗ cho những tính toán dựa trên vị trí bảng xếp hạng. Mỗi tình huống kiểm soát bóng, tranh chấp và xử lý trong khu vực quyết định đều có thể tạo ra khác biệt cho cục diện chung cuộc.

    Egnatia Rrogozhinë cần sự ổn định hơn

    Egnatia Rrogozhinë bước vào trận đấu với phong độ hai trận gần nhất gồm một chiến thắng và một thất bại. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà đã có khả năng tạo ra phản ứng tích cực, nhưng vẫn cần tìm sự ổn định cần thiết trong một cuộc đấu không cho phép sai lầm kéo dài.

    Trên sân Demrozi Stadium, Egnatia Rrogozhinë sẽ cần ưu tiên cấu trúc đội hình chặt chẽ trước khi nghĩ đến việc đẩy cao nhịp độ. Một thế trận cân bằng có thể giúp họ hạn chế rủi ro, đồng thời giữ đủ sự tỉnh táo để tận dụng những thời điểm đối thủ để lộ khoảng trống.

    Trận đấu được định đoạt bởi khả năng quản trị áp lực

    Không có dữ liệu phong độ gần đây của Lillestrom trong thông tin được cung cấp, vì vậy chưa thể đưa ra so sánh trực tiếp về trạng thái của hai đội. Tương tự, thông tin hiện có không nêu danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến.

    Vì thế, điểm đáng chú ý nhất nằm ở cách hai đội thích nghi với áp lực của thể thức loại trực tiếp. Đội duy trì được kỷ luật trong tổ chức, giảm thiểu các pha mất bóng nguy hiểm và xử lý tốt những thời khắc then chốt sẽ nắm lợi thế lớn hơn.

    Nhận định

    Egnatia Rrogozhinë có một chiến thắng trong hai trận gần nhất, nhưng kết quả còn lại là thất bại cho thấy họ cần trình diễn bộ mặt chắc chắn hơn. Cuộc tiếp đón Lillestrom tại Demrozi Stadium hứa hẹn là bài kiểm tra về bản lĩnh, sự kiên nhẫn và năng lực kiểm soát trận đấu trong bối cảnh chỉ một đội được đi tiếp.

    Egnatia Rrogozhinë
    5 trận gần nhất
    TBHHT
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 3.0)
    4
    Thủng lưới
    Lillestrom
    5 trận gần nhất
    HBBBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Egnatia Rrogozhinë và Lillestrom bế tắc ở vòng play-off
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