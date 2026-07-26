Eintracht Frankfurt thắng đậm, Trabzonspor nhận thất bại trên sân nhà Trong trận giao hữu CLB tại Medical Park Stadyumu, Trabzonspor thua Eintracht Frankfurt 0-3; đội khách khép lại màn so tài bằng chiến thắng thuyết phục, còn chủ nhà nhận thất bại ngay tại Trabzon.

Trabzonspor 0 - 3 Eintracht Frankfurt Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Trabzonspor tiếp đón Eintracht Frankfurt.

9' Hugo Larsson mở tỷ số cho Eintracht Frankfurt Phút 9, Hugo Larsson lập công sau đường kiến tạo của Ritsu Doan, giúp Eintracht Frankfurt mở tỷ số trước Trabzonspor. Eintracht Frankfurt đang dẫn 0-1 và tạo dấu ấn sớm trong trận đấu.

13' Eintracht Frankfurt áp đảo từ đầu Phút 13', Eintracht Frankfurt đang dẫn 1-0 và kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 81 - 19. Trabzonspor phải lùi sâu chịu sức ép, khi đối thủ vượt trội cả về dứt điểm 3 - 0 lẫn phạt góc 4 - 1.

25' Eintracht Frankfurt áp đảo thế trận Phút 25, Eintracht Frankfurt đang dẫn 0-1 và hoàn toàn kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 32-68. Trabzonspor chịu sức ép rõ rệt khi bị lép vế ở các pha dứt điểm 4-0 và phạt góc 0-5.

37' Frankfurt kiểm soát thế trận Phút 37' , Eintracht Frankfurt đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 38 - 62 và ưu thế phạt góc 0 - 5 . Trabzonspor ít bóng hơn nhưng vẫn có 6 - 0 pha dứt điểm, cho thấy đội chủ nhà chưa hoàn toàn mất khả năng phản công.

38' Burkardt lập công trên chấm phạt đền Phút 38, Jonathan Burkardt bình tĩnh lập công trên chấm phạt đền, giúp Eintracht Frankfurt nhân đôi cách biệt lên 0-2 trước Trabzonspor.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' M. Akcay vào sân đầu hiệp hai Phút 46', M. Akcay vào sân thay Wagner Pina khi Eintracht Frankfurt đang dẫn 0-2. Sự điều chỉnh này mở đầu cho hiệp hai trong bối cảnh đội chủ nhà cần tìm cách cải thiện thế trận.

46' Love Arrhov vào sân sau giờ nghỉ Phút 46, Love Arrhov được tung vào sân thay Hugo Larsson. Đây là sự điều chỉnh đầu tiên sau giờ nghỉ của trận đấu.

46' Aral Şimşir vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Aral Şimşir được tung vào sân thay Salih Malkoçoğlu. Trabzonspor đang bị Eintracht Frankfurt dẫn 0-2, nên sự điều chỉnh này có thể tiếp thêm sức tấn công cho đội chủ nhà.

46' Trabzonspor thay người sau giờ nghỉ Phút 46', Sidny Lopes Cabral vào sân thay Mustafa Eskihellaç. Sự điều chỉnh diễn ra khi Eintracht Frankfurt đang dẫn 0-2.

46' Onuralp Çevikkan vào sân đầu hiệp hai Phút 46, Onuralp Çevikkan vào sân thay André Onana , trong bối cảnh Eintracht Frankfurt đang dẫn 0-2.

46' Chandler vào sân, Baum rời trận Phút 46', Timothy Chandler vào sân thay Elias Baum. Eintracht Frankfurt bước vào hiệp hai với lợi thế 0-2.

46' Eintracht Frankfurt điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46', Junior Dina Ebimbe vào sân thay Oscar Højlund. Đây là điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai khi Eintracht Frankfurt đang dẫn 0-2.

46' Julian Etse vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Julian Etse được tung vào sân thay Nnamdi Collins. Eintracht Frankfurt đang dẫn 0-2, vì vậy đây là sự điều chỉnh đáng chú ý ngay sau giờ nghỉ.

46' Mario Götze vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Mario Götze vào sân thay Can Uzun. Eintracht Frankfurt thực hiện điều chỉnh trong bối cảnh đang dẫn 0-2.

46' Ansgar Knauff vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Ansgar Knauff vào sân thay Younes Ebnoutalib, trong bối cảnh Eintracht Frankfurt đang dẫn 0-2.

46' K. Kumashiro vào sân đầu hiệp hai Phút 46', K. Kumashiro được tung vào sân thay Ritsu Doan. Sự thay đổi diễn ra ngay đầu hiệp hai, khi Eintracht Frankfurt đang dẫn Trabzonspor 0-2.

46' J. Maluze vào sân thay Robin Koch Phút 46', J. Maluze được tung vào sân thay Robin Koch, khi Eintracht Frankfurt đang dẫn Trabzonspor 0-2. Đội khách bước vào hiệp hai với lợi thế rõ ràng sau hai bàn thắng.

46' Ernest Muci vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Ernest Muci được tung vào sân thay Ruslan Malinovskyi. Đây là sự điều chỉnh đầu tiên được ghi nhận ngay sau giờ nghỉ.

46' Niels Nkounkou vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Niels Nkounkou được tung vào sân thay Keita Kosugi. Eintracht Frankfurt đang dẫn 0-2, và sự điều chỉnh này mở đầu cho những thay đổi của hiệp hai.

46' Chibuike Nwaiwu vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Chibuike Nwaiwu được tung vào sân, thay Samet Akaydin. Đây là sự điều chỉnh đầu tiên được ghi nhận sau giờ nghỉ.

46' Onuachu vào sân, Trabzonspor tăng cường hàng công Phút 46, Paul Onuachu vào sân thay Umut Nayir khi Trabzonspor đang bị Eintracht Frankfurt dẫn 0-2. Sự xuất hiện này có thể mang đến thêm phương án tấn công cho Trabzonspor sau giờ nghỉ.

46' Malik Pimpong thế chỗ Jonathan Burkardt Phút 46', Malik Pimpong vào sân thay Jonathan Burkardt. Eintracht Frankfurt đang dẫn 0-2, nên sự điều chỉnh này diễn ra khi Trabzonspor cần tìm cách trở lại trận đấu.

46' Savic vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Stefan Savic vào sân thay Cenk Özkacar. Sự điều chỉnh diễn ra khi Trabzonspor đang bị Eintracht Frankfurt dẫn 0-2.

46' Noah Jose Saviolo vào sân đầu hiệp hai Phút 46, Noah Jose Saviolo vào sân thay T. Karadeniz, trong lúc Eintracht Frankfurt đang dẫn 0-2.

46' Aral Şimşir vào sân Phút 46', Aral Şimşir được tung vào sân để thay Metehan Mimaroğlu. Sự điều chỉnh này mang đến thêm lựa chọn cho đội bóng trong hiệp hai.

46' Ozan Tufan vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Ozan Tufan vào sân thay Melih Kabasakal. Sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai mang đến thêm một lựa chọn nhân sự cho đội chủ nhà.

46' Michael Zetterer vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Michael Zetterer vào sân thay Kauã Santos. Eintracht Frankfurt đang dẫn 0-2, và sự điều chỉnh này diễn ra ngay sau giờ nghỉ.

50' Trabzonspor kiểm soát, Frankfurt phòng ngự Phút 50, Trabzonspor đang kiểm soát bóng 62-38 và nhỉnh hơn về dứt điểm 7-1, nhưng Eintracht Frankfurt vẫn giữ lợi thế dẫn 0-2. Đội khách chịu sức ép nhiều hơn, song 5 quả phạt góc so với 0 của đối thủ cho thấy họ vẫn có những pha đáp trả đáng chú ý.

57' Eintracht Frankfurt nới rộng cách biệt 0-3 Phút 57, Chibuike Nwaiwu của Trabzonspor đá phản lưới nhà, giúp Eintracht Frankfurt nâng tỷ số lên 0-3. Đội khách đang tạo cách biệt rất lớn trong thế trận vượt trội.

62' Trabzonspor cầm bóng, Frankfurt vẫn chắc thế Bước sang phút 62, Trabzonspor kiểm soát bóng 61 - 39 và dứt điểm 7 - 1, cho thấy nỗ lực gia tăng sức ép. Dù vậy, Eintracht Frankfurt vẫn giữ thế trận an toàn khi đang dẫn 0 - 3, chờ cơ hội từ những pha phản công.

72' Eintracht Frankfurt thay người phút 72 Phút 72, Eba Bekir Is vào sân thay Timothy Chandler. Eintracht Frankfurt đang dẫn 0-3, nên sự điều chỉnh này có thể giúp họ duy trì thế trận trong phần còn lại.

74' Eintracht Frankfurt kiểm soát thế trận Bước sang phút 74, Eintracht Frankfurt đang dẫn Trabzonspor 0-3 và nắm quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 41-59, cùng ưu thế phạt góc 0-6. Trabzonspor vẫn dứt điểm nhiều hơn, 9-2, nhưng thế trận nhìn chung vẫn thuộc về đội khách.

86' Frankfurt giữ thế chủ động phút 86 Bước sang phút 86, Eintracht Frankfurt nhỉnh hơn về quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 46-54 và vượt trội ở phạt góc 0-6. Trabzonspor vẫn nỗ lực tìm kiếm cơ hội khi dứt điểm nhiều hơn, 11-3, nhưng Frankfurt đang tạo sức ép ổn định hơn.

90' Sidny Lopes Cabral nhận thẻ vàng phút 90 Phút 90, Sidny Lopes Cabral nhận thẻ vàng trong những phút cuối trận. Eintracht Frankfurt vẫn đang nắm lợi thế lớn với thế trận vượt trội.

90' Sidny Lopes Cabral nhận thẻ vàng phút 90 Phút 90, Sidny Lopes Cabral nhận thẻ vàng. Đây là điểm nhấn đáng chú ý khi trận đấu đang đi vào những phút cuối.

KT Kết thúc: Trabzonspor 0-3 Eintracht Frankfurt Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 22:20 26/07/2026

Trabzonspor Thống kê Eintracht Frankfurt 47% Kiểm soát bóng 53% 12 Dứt điểm 3 2 Trúng đích 1 1 Phạt góc 7 5 Phạm lỗi 23 1 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 1

Trabzonspor sẽ đối đầu Eintracht Frankfurt lúc 20:30 ngày 26/07/2026 tại Medical Park Stadyumu, trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là trận đấu có ý nghĩa kiểm tra sự chuẩn bị của hai đội, trong đó màn thể hiện trên sân sẽ được chú ý bên cạnh kết quả chung cuộc.

Thông tin chính của trận đấu

Cuộc so tài diễn ra tại Medical Park Stadyumu, với Trabzonspor là đội được nêu trước trong cặp đấu và Eintracht Frankfurt là đối thủ. Dữ liệu hiện có không cung cấp vị trí của hai đội, thành tích ở các trận gần nhất hay lịch sử đối đầu, vì vậy chưa thể đưa ra đánh giá định lượng về phong độ hoặc tương quan lực lượng.

Tính chất giao hữu khiến trận đấu có thể được nhìn nhận như một dịp để hai đội đánh giá sự sẵn sàng trong quá trình chuẩn bị. Tuy nhiên, không nên suy luận từ tính chất này rằng một bên chắc chắn sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất hoặc thi đấu với cường độ cố định trong toàn bộ thời gian.

Những điểm cần theo dõi

Trọng tâm của trận đấu sẽ nằm ở cách Trabzonspor và Eintracht Frankfurt tổ chức lối chơi trong từng giai đoạn. Khả năng giữ cấu trúc đội hình, chuyển đổi giữa tấn công và phòng ngự, cũng như mức độ phối hợp giữa các tuyến là những yếu tố có thể giúp phản ánh sự chuẩn bị của mỗi đội.

Dù vậy, dữ liệu được cung cấp chưa xác định sơ đồ chiến thuật, nhân sự đá chính hoặc những cầu thủ vắng mặt. Vì thế, chưa có cơ sở để khẳng định đội nào sẽ chủ động kiểm soát bóng, ưu tiên phòng ngự hay lựa chọn cách tiếp cận trực diện hơn. Các kết luận về chiến thuật chỉ có thể được đưa ra chính xác hơn khi đội hình và diễn biến thực tế được xác nhận.

Nhận định trước trận

Trabzonspor vs Eintracht Frankfurt là cuộc đối đầu giữa hai đội trong bối cảnh giao hữu CLB, nhưng thông tin hiện có chưa đủ để tạo ra lợi thế rõ ràng cho bất kỳ bên nào. Yếu tố sân Medical Park Stadyumu là chi tiết đáng chú ý về địa điểm, trong khi các dữ liệu về phong độ, lực lượng và đối đầu chưa được cung cấp.

Do đó, trận đấu nên được đánh giá qua cách hai đội vận hành trên sân thay vì dựa vào những dự đoán cụ thể. Mức độ gắn kết, khả năng duy trì cự ly đội hình và phản ứng trước các tình huống chuyển trạng thái sẽ là những chỉ dấu quan trọng trong cuộc so tài diễn ra lúc 20:30 ngày 26/07/2026.

Eintracht Frankfurt 5 trận gần nhất T H T H B

Tình hình lực lượng Trabzonspor ✚ Arseniy Batagov (Knee Surgery) ✚ Mustafa Eskihellaç (Unknown Injury) ✚ Chibuike Nwaiwu (Torn Lateral Knee Ligament) ✚ Okay Yokuşlu (Knee Problems) ✚ André Onana (Foot Injury) Eintracht Frankfurt ✚ Nnamdi Collins (Ankle Injury) ✚ Oscar Højlund (Knock) ✚ Ansgar Knauff (Fitness)