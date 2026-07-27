Elon Musk dự báo kỷ nguyên dư thừa: AI và robot sẽ thay đổi nền kinh tế trong 10 năm Tỷ phú Elon Musk nhận định sự phát triển của AI và robot hình người sẽ đưa nhân loại vào kỷ nguyên dư thừa trong 10 năm tới, tái định hình cấu trúc kinh tế toàn cầu.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Economist, Elon Musk đã đưa ra những dự báo mang tính bước ngoặt về sự chuyển dịch của xã hội dưới tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa. Tỷ phú này nhận định nhân loại đang tiến gần đến một "kỷ nguyên dư thừa" trong vòng một thập kỷ tới, thời điểm máy móc có khả năng đảm nhận phần lớn công việc lao động và tư duy của con người.

Lực lượng sản xuất mới và mốc thời gian 10 năm

Theo Elon Musk, tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo đang diễn ra với quy mô chưa từng có. Ông dự báo năng lực của các hệ thống AI có thể vượt qua tổng trí tuệ của toàn nhân loại trong khoảng 5 năm tới. Xa hơn, trong vòng 10 năm, sự xuất hiện phổ biến của robot hình người tại các nhà máy và đời sống thường ngày sẽ đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên mới.

Khi máy móc đảm nhận hầu hết công việc từ lập trình đến vận hành sản xuất, làm việc sẽ không còn là nghĩa vụ bắt buộc để sinh tồn mà trở thành lựa chọn cá nhân. Để chuẩn bị cho kịch bản này, SpaceXAI (tên gọi mới của xAI) đang tập trung nghiên cứu các mô hình AI có khả năng tư duy cấp cao, trong khi Tesla đẩy nhanh tiến độ thương mại hóa robot Optimus.

Tái định hình mô hình kinh tế, thuế và tiền tệ

Sự tham gia của lực lượng lao động tự động hóa quy mô lớn được kỳ vọng sẽ tạo ra lượng hàng hóa và dịch vụ dồi dào. Khác với mô hình kinh tế truyền thống, hiện tượng này có thể kích hoạt xu hướng giảm phát thay vì lạm phát, đồng thời làm giảm vai trò của tiền tệ như một thước đo giá trị sức lao động.

Để duy trì sức mua và ổn định trật tự xã hội, Musk đề xuất chính phủ các nước phân phối trực tiếp nguồn lực cho người dân dưới hình thức tem phiếu hỗ trợ. Tỷ phú này tuyên bố sẵn sàng đóng góp hàng nghìn tỷ USD tiền thuế để phục vụ quá trình chuyển đổi. Theo ông, các khái niệm nền tảng như nợ công, ngân sách quốc gia và chính sách thuế sẽ phải thay đổi căn bản khi tiền tệ chủ yếu đóng vai trò công cụ phân bổ tài nguyên.

Elon Musk luôn khẳng định nhân loại sẽ sớm bước vào kỷ nguyên "dư thừa" - nơi tiền bạc và lao động không còn quan trọng. Ảnh: Brandon Coli.

Cơ chế kiểm soát an toàn và hợp tác quốc tế

Bên cạnh những tiềm năng kinh tế, Elon Musk cảnh báo về rủi ro tồn vong nếu AI phát triển thiếu kiểm soát. Ông ủng hộ đề xuất của Sir Demis Hassabis, đồng sáng lập Google DeepMind, về việc thành lập một khuôn khổ tự quản lý giữa các công ty công nghệ nhằm chủ động kiểm định rủi ro từ các mô hình AI tiên tiến.

Đáng chú ý, Musk kiến nghị mở rộng cơ chế giám sát này sang các phòng thí nghiệm AI tại Trung Quốc. Ông đề xuất các bên cho phép đối thủ kiểm tra chéo mô hình mới trong vòng 1-2 tuần trước khi phát hành chính thức. Ngoài ra, tỷ phú này cũng khẳng định sẵn sàng gác lại các bất đồng pháp lý với Sam Altman, người đứng đầu OpenAI, vì lợi ích an toàn chung của cộng đồng toàn cầu.

Trung tâm dữ liệu ngoài không gian và thế cân bằng Mỹ - Trung

Đánh giá về hạ tầng kỹ thuật, Musk nhận định các trung tâm dữ liệu trên Trái Đất sẽ sớm chạm trần tăng trưởng do giới hạn về diện tích mặt bằng và nguồn cung năng lượng. Giải pháp được ông đưa ra là di chuyển hạ tầng tính toán lên quỹ đạo Trái Đất để khai thác nguồn năng lượng mặt trời vô tận.

Về tương quan lực lượng, Musk đánh giá cao năng lực cạnh tranh của Trung Quốc nhờ lợi thế điện năng và năng lực sản xuất robot quy mô lớn. Do đó, ông phản đối việc Mỹ áp đặt lệnh cấm sử dụng các mô hình AI từ Trung Quốc, cho rằng các rào cản hành chính không thể ngăn cản đối thủ vươn lên trong cuộc đua công nghệ có tính chất quyết định tương lai nền văn minh.