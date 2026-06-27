Emma Raducanu dính chấn thương: Bi kịch lặp lại trước thềm Wimbledon 2026 Niềm hy vọng số một của quần vợt Anh quốc, Emma Raducanu, đang đối mặt với cuộc đua khắc nghiệt với thời gian để kịp bình phục cho Wimbledon 2026 sau khi gặp vấn đề nghiêm trọng ở chân.

Sân cỏ Wimbledon 2026 đang chuẩn bị mở hội, nhưng với Emma Raducanu, bóng ma chấn thương một lần nữa lại hiện về ám ảnh. Chỉ ít ngày trước khi giải Grand Slam danh giá nhất thế giới khởi tranh, tay vợt 23 tuổi đã buộc phải hủy buổi tập quan trọng, dấy lên những lo ngại về khả năng góp mặt của cô tại London năm nay.

Cú sốc ngay sau đỉnh cao ngắn ngủi

Sự lo lắng của người hâm mộ xứ sở sương mù là hoàn toàn có cơ sở. Raducanu vừa trải qua những tuần lễ tươi đẹp nhất kể từ đầu mùa giải 2026. Cô thi đấu thăng hoa để tiến thẳng vào trận chung kết giải WTA 500 Queen's Club. Dù không thể lên ngôi vô địch, nhưng phong độ rực sáng trên mặt sân cỏ đã biến cô thành ứng viên tiềm năng cho một hành trình sâu tại Wimbledon.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Theo các nguồn tin thân cận, Raducanu đang gặp vấn đề nghiêm trọng ở vùng chân hoặc bàn chân. Việc cô vắng mặt trong buổi tập ngày 25/6 vừa qua không chỉ là một biện pháp phòng ngừa đơn thuần, mà là tín hiệu báo động đỏ về tình trạng thể lực của nhà cựu vô địch US Open.

Emma Raducanu ở buổi tập trước thềm Wimbledon 2026.

Chiến thuật bảo toàn hay sự bất lực của cơ thể?

Nhìn vào lộ trình di chuyển của Raducanu trong những ngày qua, có thể thấy một sự tính toán đầy rủi ro. Sau thành công tại Queen's Club, cô liên tiếp rút lui khỏi Nottingham Open và bỏ qua giải đấu khởi động cuối cùng tại Eastbourne. Mục tiêu duy nhất là dồn toàn lực cho Wimbledon, nhưng có vẻ như cơ thể của tay vợt sinh năm 2002 đã không nghe theo mệnh lệnh của ý chí.

Kể từ sau kỳ tích vô địch US Open 2021 từ vòng loại, sự nghiệp của Raducanu là một bản danh sách dài những ca chấn thương và vấn đề sức khỏe. Riêng trong năm 2026, cô đã phải nghỉ thi đấu nhiều tuần do nhiễm một loại virus kéo dài. Khi vừa tìm lại được nhịp điệu thi đấu, đôi chân của cô lại một lần nữa lên tiếng biểu tình.

Tia sáng từ sự tái hợp lịch sử

Giữa vòng vây của những tin tức tiêu cực, điểm tựa lớn nhất của Raducanu lúc này chính là sự hiện diện của HLV Andrew Richardson trên băng ghế huấn luyện. Đây là người đã cùng cô viết nên câu chuyện cổ tích tại New York 5 năm về trước. Wimbledon 2026 đánh dấu lần đầu tiên hai thầy trò sát cánh tại một giải Grand Slam kể từ sau chiến tích lịch sử đó.

Sự am hiểu về tâm lý và lối chơi của Richardson được kỳ vọng sẽ giúp Raducanu vượt qua rào cản tinh thần. Tuy nhiên, trong quần vợt chuyên nghiệp, chiến thuật và tinh thần chỉ có thể phát huy tác dụng khi nền tảng thể lực được đảm bảo. Nếu buộc phải rút lui hoặc thi đấu với một bên chân không lành lặn, Wimbledon 2026 sẽ trở thành một chương buồn tiếp theo trong sự nghiệp đầy thăng trầm của "đóa hồng" quần vợt Anh.

Hiện tại, đội ngũ y tế của Raducanu vẫn đang nỗ lực chạy đua với thời gian. Mọi ánh mắt của giới chuyên môn và người hâm mộ lúc này đều đổ dồn về phía All England Club, chờ đợi một thông báo chính thức về số phận của tay vợt chủ nhà tại giải đấu năm nay.