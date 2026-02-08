Endrick tỏa sáng, Real Madrid hòa Fiorentina 2-2 trong trận giao hữu trên đất Áo Dù vươn lên dẫn trước hai bàn nhờ sự tỏa sáng của Endrick và Alexis Ciria, Real Madrid vẫn bị Fiorentina gỡ hòa 2-2 trong trận giao hữu thử nghiệm chiến thuật.

Trong trận giao hữu tiền mùa giải diễn ra trên đất Áo, Real Madrid đã chia điểm với Fiorentina sau trận hòa 2-2 đầy sôi động. Dù không thể khép lại trận đấu bằng một chiến thắng, màn trình diễn của dàn cầu thủ trẻ, đặc biệt là tiền đạo Endrick cùng những thử nghiệm nhân sự từ HLV Jose Mourinho, đã mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho đại diện Tây Ban Nha.

Real Madrid hòa Fiorentina 2-2 trong trận giao hữu trên đất Áo.

Sức ép sớm và bản năng sát thủ của Endrick

Ngay từ những phút đầu tiên, Real Madrid đã chủ động kiểm soát thế trận với những pha nhồi bóng nhanh và phối hợp thanh thoát. Thành quả đến chỉ sau chưa đầy 12 phút thi đấu khi bảng tỷ số được khai thông. Bắt nguồn từ đường chuyền sắc sảo của Carreras vào cấm địa, Endrick cho thấy nhãn quan và khả năng xử lý không gian xuất sắc.

Chỉ với hai nhịp chạm – một pha khống chế tinh tế bằng chân thuận và một cú dứt điểm uy lực vào góc xa – tiền đạo trẻ người Brazil đã đánh bại hoàn toàn thủ môn Fiorentina, đưa Real Madrid vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng sớm giúp tinh thần thi đấu của các cầu thủ áo trắng trở nên vô cùng hưng phấn.

Đến phút 24, Real Madrid nhân đôi cách biệt sau một tình huống dàn xếp tấn công trung lộ mẫu mực. Eduardo Camavinga khởi xướng đợt lên bóng trước khi Arda Guler thực hiện động tác giả bỏ bóng đầy nhạy bén trong vòng cấm, làm trôi toàn bộ hàng phòng ngự đối phương. Tận dụng khoảng trống, tài năng trẻ Alexis Ciria lập tức tung cú dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0.

Alexis Ciria ghi bàn cho Real Madrid sau pha dàn xếp tấn công ấn tượng.

Fiorentina vùng lên nhờ ưu thế thể lực

Dù phải nhận hai bàn thua sớm, Fiorentina không hề tỏ ra nao núng. Với nền tảng thể lực nhỉnh hơn nhờ quá trình chuẩn bị sớm, đại diện Serie A từng bước giành lại khu vực trung tuyến. Phút 41, trong cú dứt điểm trúng đích đầu tiên từ đầu trận, Roberto Piccoli tận dụng sự lơ là của hàng thủ Real Madrid để rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, Fiorentina gia tăng cường độ pressing và liên tục gây sóng gió về phía khung thành Los Blancos. Phút 51, Gudmundsson bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi dứt điểm không thắng được thủ môn Real Madrid. Tuy nhiên, sức ép liên tục của đại diện Italia cuối cùng cũng mang lại hiệu quả ở phút 58. Từ một quả tạt chuẩn xác vào vòng cấm, Moise Kean chọn vị trí thông minh, bật cao đánh đầu hiểm hóc san bằng tỷ số 2-2.

Những thử nghiệm chiến thuật của HLV Jose Mourinho

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, HLV Jose Mourinho tiến hành hàng loạt sự thay đổi nhân sự nhằm kiểm tra chiều sâu đội hình. Đáng chú ý là sự góp mặt của tân binh Denzel Dumfries bên hành lang cánh, mang đến tốc độ và khả năng tranh chấp thể lực ấn tượng trong những đợt dâng cao hỗ trợ tấn công.

Kết quả hòa 2-2 phản ánh đúng cục diện một trận giao hữu tiền mùa giải, nơi sự thử nghiệm và tìm kiếm cảm giác bóng được đặt lên hàng đầu. Nhìn chung, BHL Real Madrid đã thu hoạch được nhiều yếu tố quan trọng: sự sắc bén của Endrick, khả năng tạo đột biến từ Arda Guler cùng sự tự tin của các nhân tố trẻ. Theo lịch thi đấu, Real Madrid sẽ tiếp tục quá trình chuẩn bị bằng trận gặp Deportivo trước khi so tài cùng Schalke 04.