Enzo Maresca xác nhận Phil Foden là hạt nhân trong kỷ nguyên mới tại Man City Man City chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Phil Foden, dập tắt tin đồn chuyển nhượng đến Galatasaray. HLV Enzo Maresca coi anh là nhân tố then chốt cho mùa giải 2026/27.

Manchester City đang đứng trước một chương mới đầy hứa hẹn dưới triều đại của Enzo Maresca, và tâm điểm của sự chú ý không ai khác chính là Phil Foden. Sau một mùa giải đầy biến động, tương lai của "Cậu bé vàng" thành Manchester cuối cùng đã có câu trả lời xác đáng: Anh vẫn là nhân tố không thể thay thế tại sân Etihad.

Sự kiên nhẫn của Enzo Maresca và kế hoạch phục hưng

Theo các nguồn tin từ Football Insider, tân HLV Enzo Maresca đã xác định Phil Foden là mảnh ghép cốt lõi trong sơ đồ chiến thuật cho mùa giải 2026/27. Thay vì tìm kiếm những giải pháp thay thế đắt giá trên thị trường, chiến lược gia người Italy chọn cách đặt niềm tin vào bản năng và đẳng cấp vốn có của tiền vệ 26 tuổi.

Foden nhiều khả năng ở lại Man City. Ảnh: Getty.

Quyết định này mang tính bước ngoặt, bởi nó chấm dứt mọi nỗ lực tiếp cận từ phía Galatasaray. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ từng sẵn sàng chi ra 70 triệu euro để thử thách lòng kiên nhẫn của Man City, nhất là khi chứng kiến phong độ đi xuống của Foden trong thời gian qua.

Vượt qua bóng tối của mùa giải 2025/26

Để hiểu rõ tại sao việc giữ chân Foden lại quan trọng đến vậy, cần nhìn lại những gì anh đã trải qua. Mùa giải 2025/26 là một nốt trầm trong sự nghiệp của tiền vệ này. Việc đánh mất suất đá chính tại CLB và bị gạch tên khỏi danh sách đội tuyển Anh tham dự World Cup là cú sốc lớn đối với một cầu thủ từng được coi là tương lai của bóng đá xứ sở sương mù.

Tuy nhiên, thay vì để ngôi sao của mình ra đi, ban lãnh đạo Man City đã chọn cách đàm phán gia hạn. Thỏa thuận sơ bộ đã đạt được, và một bản hợp đồng mới dự kiến sẽ sớm được công bố. Đây không chỉ là một cam kết về tài chính, mà còn là lời khẳng định về vị thế của Foden trong lòng người hâm mộ The Citizens.

Diện mạo mới của tuyến giữa Man City

Bên cạnh việc giữ chân các trụ cột, Man City cũng đang tích cực làm mới đội hình. Sự xuất hiện sắp tới của Ayyoub Bouaddi, tiền vệ trẻ đầy triển vọng người Morocco, hứa hẹn sẽ tạo ra một luồng sinh khí mới. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Foden và sức trẻ của Bouaddi có thể là lời giải cho bài toán kiểm soát khu trung tuyến mà Maresca đang hướng tới.

Giai đoạn tiền mùa giải sẽ là bài kiểm tra thực sự cho Phil Foden để giành lại vị trí xuất phát. Dưới bàn tay nhào nặn của Maresca, người hâm mộ kỳ vọng sẽ được chứng kiến một Foden thanh thoát, bùng nổ và hiệu quả hơn, sẵn sàng đưa Manchester City chinh phục những đỉnh cao mới trong chiến dịch 2026/27.