Epic Games Store công bố danh sách game miễn phí tuần tới: Nova Lands và Tattoo Tycoon Epic Games Store tặng miễn phí Nova Lands và Tattoo Tycoon từ ngày 9/7. Người dùng có thể sở hữu vĩnh viễn hai tựa game quản lý và xây dựng hấp dẫn này.

Epic Games Store vừa chính thức xác nhận danh sách trò chơi miễn phí cho tuần tới, bao gồm hai cái tên đáng chú ý là Nova Lands và Tattoo Tycoon. Chương trình ưu đãi này sẽ bắt đầu từ ngày 9/7 và kéo dài trong vòng một tuần, cho phép người dùng thêm vĩnh viễn các tựa game này vào thư viện cá nhân.

Epic Games Store tiếp tục truyền thống tặng game miễn phí hàng tuần cho người dùng PC.

Cơ hội cuối để nhận các tựa game hiện tại

Trước khi bước sang đợt tặng quà mới, người dùng vẫn có thể nhận miễn phí hai trò chơi là I Have No Mouth, and I Must Scream và River City Girls 2. Thời hạn để yêu cầu các tựa game này là đến trước ngày 9/7. Nếu bạn là người yêu thích thể loại hành động hoặc kinh dị cổ điển, đây là thời điểm thích hợp để bổ sung chúng vào bộ sưu tập trước khi ưu đãi kết thúc.

Nova Lands: Sự kết hợp giữa xây dựng nhà máy và khám phá

Nova Lands là một tựa game độc đáo kết hợp giữa các yếu tố xây dựng nhà máy, thu thập tài nguyên và quản lý tự động hóa. Người chơi sẽ bắt đầu hành trình trên một hành tinh bí ẩn, nơi họ phải thiết lập các chuỗi sản xuất và dần dần tối ưu hóa căn cứ bằng cách sử dụng các robot trợ giúp.

Khi quy mô công nghiệp mở rộng, người chơi sẽ mở khóa các công nghệ mới và có cơ hội thám hiểm các hòn đảo lân cận. Mỗi khu vực đều chứa đựng các hệ sinh thái, sinh vật và những bí mật ẩn giấu, đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng trong việc phân bổ nguồn lực.

Tattoo Tycoon: Thử thách quản lý tiệm xăm nghệ thuật

Khác biệt hoàn toàn với phong cách thám hiểm của Nova Lands, Tattoo Tycoon đưa người chơi vào vai chủ một studio xăm hình tại Vịnh Tattuga. Nhiệm vụ của bạn là phục hồi danh tiếng cho cửa tiệm cuối cùng còn sót lại trong thành phố bằng cách phục vụ khách hàng và tạo ra những thiết kế phù hợp với cá tính của họ.

Bên cạnh công việc chuyên môn, người chơi còn phải đảm nhận vai trò quản lý doanh nghiệp, bao gồm tuyển dụng nhân viên, trang trí cửa hàng, mua sắm thiết bị mới và lập kế hoạch phát triển hàng ngày. Mục tiêu cuối cùng là mở rộng tầm ảnh hưởng của studio ra khắp các khu vực trong thành phố.

Lưu ý về cách nhận game và ưu đãi di động

Tương tự như các đợt tặng quà trước, cả Nova Lands và Tattoo Tycoon sẽ có sẵn để nhận trong vòng một tuần. Sau khi được thêm vào thư viện Epic Games trong thời gian diễn ra sự kiện, các trò chơi này sẽ thuộc sở hữu của bạn vĩnh viễn mà không tốn bất kỳ chi phí nào.

Ngoài ra, đối với những người chơi trên nền tảng di động, Epic Games cũng đang cung cấp miễn phí tựa game Sophia the Traveler. Người dùng nên kiểm tra và yêu cầu trò chơi này để làm phong phú thêm thư viện game di động của mình.