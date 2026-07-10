Epic Games Store tặng miễn phí bộ đôi Echo Generation và Luto từ tuần tới Epic Games Store vừa công bố hai trò chơi miễn phí tiếp theo là Echo Generation: Midnight Edition và Luto. Người dùng có thể bắt đầu nhận bộ đôi này từ ngày 16/07 để làm phong phú thêm thư viện game của mình.

Epic Games Store tiếp tục duy trì truyền thống tặng quà hàng tuần cho cộng đồng game thủ với hai cái tên chất lượng sắp ra mắt vào giữa tháng 7. Bắt đầu từ ngày 16/07, người chơi có thể sở hữu vĩnh viễn Echo Generation: Midnight Edition và Luto mà không tốn bất kỳ chi phí nào.

Lịch trình nhận game và danh sách hiện tại

Trước khi đón nhận bộ đôi mới, người dùng Epic Games Store hiện có thể tải về Nova Lands và Tattoo Tycoon. Hai tựa game này sẽ mở cửa miễn phí cho đến hết ngày 23/07. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý đang đổ dồn vào danh sách kế tiếp với sự xuất hiện của một trò chơi phiêu lưu phong cách retro và một siêu phẩm kinh dị tâm lý đều đang nhận được đánh giá rất cao trên các nền tảng.

Epic Games Store's logo.

Echo Generation: Midnight Edition – Hành trình hoài niệm thập niên 90

Echo Generation: Midnight Edition là tựa game phiêu lưu chiến đấu theo lượt lấy bối cảnh tại thị trấn Maple những năm 1990. Người chơi sẽ dẫn dắt một nhóm trẻ em đi điều tra những hiện tượng kỳ bí, chiến đấu với các sinh vật lạ và khám phá những bí mật liên quan đến một vụ tai nạn máy bay bí ẩn tại quê nhà.

Trò chơi kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố khám phá và giải đố. Điểm đặc biệt là người chơi có thể thu thập hơn 30 cuốn truyện tranh để mở khóa các kỹ năng mới, tăng chỉ số và tham gia các minigame độc đáo trong trận chiến. Ngoài ra, hệ thống thú cưng đồng hành với các kỹ năng chuyên biệt cũng là trợ thủ đắc lực trong quá trình chiến đấu. Trên Steam, trò chơi hiện giữ mức đánh giá "Rất tích cực" (Very Positive) từ cộng đồng người chơi.

Luto – Trải nghiệm kinh dị tâm lý nặng nề

Trái ngược với phong cách của Echo Generation, Luto mang đến một bầu không khí u tối và đầy ám ảnh. Trong game, người chơi vào vai một nhân vật không thể rời khỏi chính ngôi nhà của mình, buộc phải đối mặt với những nỗi sợ hãi từ sâu bên trong tâm trí.

Trò chơi tập trung khai thác các chủ đề về sự mất mát, lo âu và trầm cảm thông qua môi trường và âm thanh hơn là các pha hành động trực diện. Luto được thiết kế cho những game thủ yêu thích thể loại kinh dị không gian kín, đề cao sự dẫn dắt của cốt truyện và các câu đố hóc búa. Với hơn 1.160 đánh giá "Rất tích cực" trên Steam, đây được xem là một trong những tựa game kinh dị tâm lý đáng trải nghiệm nhất hiện nay.

Cách thức sở hữu bộ đôi game miễn phí

Cả hai tựa game sẽ chính thức có mặt trên mục "Free Games" của Epic Games Store từ ngày 16/07. Người dùng sẽ có một tuần để nhấn "Claim" (Nhận) và thêm chúng vào thư viện cá nhân trước khi danh sách game miễn phí mới được thay thế vào ngày 23/07. Sau khi nhận thành công, trò chơi sẽ thuộc quyền sở hữu vĩnh viễn của người dùng.