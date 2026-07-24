Epic Games Store tặng miễn phí tựa game thẻ bài Foretales trên Android và iOS Epic Games Store mở đợt tặng miễn phí tựa game thẻ bài Foretales trị giá 4,99 USD trên Android và iOS, cùng bản Windows trị giá 19,99 USD đến ngày 30/7.

Epic Games Store vừa khởi động chương trình tặng game miễn phí mới dành cho người dùng di động trên toàn cầu. Tựa game thẻ bài dựa trên cốt truyện Foretales hiện có thể được tải về hoàn toàn miễn phí trên cả hai hệ điều hành Android và iOS cho đến hết 16:00 GMT ngày 30/7.

Đợt tặng game di động mới nhất của Epic Games Store có tổng giá trị khoảng 10 USD khi nhận đồng thời trên Android và iOS.

Lối chơi hấp dẫn và giá trị của đợt tặng game

Foretales là tựa game thẻ bài tập trung vào yếu tố câu chuyện, kể về hành trình của một tên trộm tin rằng thế giới sắp đi đến hồi kết. Game nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng di động lẫn PC nhờ cơ chế điều khiển thẻ bài sáng tạo và cốt truyện nhánh phong phú.

Trong đợt ưu đãi lần này, người chơi hệ điều hành Windows có thể nhận game miễn phí thay vì trả mức giá gốc 19,99 USD. Tuy nhiên, chương trình tuần này không hỗ trợ hệ điều hành macOS. Trên các nền tảng di động Android và iOS, Foretales thường có giá niêm yết 4,99 USD cho mỗi nền tảng. Việc nhận game trên cả hai hệ điều hành giúp người dùng tiết kiệm khoảng 10 USD.

Cách nhận Foretales và quy định giới hạn địa lý

Đối với người dùng Android, việc tải và cài đặt ứng dụng cửa hàng Epic Games Store di động có thể thực hiện dễ dàng trên toàn thế giới mà không gặp phải bất kỳ rào cản địa lý nào.

Ngược lại, việc cài đặt ứng dụng cửa hàng Epic Games Store trên iPhone và iPad vẫn chịu một số hạn chế theo khu vực. Hiện tại, tính năng cài đặt trực tiếp ứng dụng cửa hàng trên iOS và iPadOS chỉ giới hạn cho người dùng tại khu vực Liên minh Châu Âu (EU) và Nhật Bản.

Để hỗ trợ người dùng iOS tại các quốc gia khác, Epic Games cung cấp liên kết thanh toán tức thì (instant checkout link) thông qua trình duyệt web. Người dùng chỉ cần đăng nhập tài khoản Epic Games của mình để hoàn tất việc thêm Foretales vào thư viện trước mốc thời gian kết thúc chương trình.