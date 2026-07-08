Erling Haaland nhắn gửi James Trafford sau thương vụ kỷ lục gia nhập Leeds United Tiền đạo Erling Haaland gửi lời chúc đến người đồng đội cũ James Trafford sau khi thủ thành người Anh chính thức rời Man City để gia nhập Leeds United.

Thủ thành 23 tuổi James Trafford đã chính thức chia tay Manchester City để chuyển sang khoác áo Leeds United trong một thương vụ lịch sử. Ngay sau khi bản hợp đồng hoàn tất, tiền đạo Erling Haaland đã gửi những lời nhắn nhủ ấm áp đến người đồng đội cũ trước chặng đường mới tại Ngoại hạng Anh.

Dấu ấn cup quốc nội của James Trafford tại Manchester City

James Trafford khép lại hành trình tại Manchester City sau đúng một mùa giải gắn bó kể từ khi trở lại từ Burnley. Dù đóng vai trò phương án dự phòng cho thủ thành Gianluigi Donnarumma trong phần lớn thời gian, tuyển thủ người Anh vẫn biết cách ghi dấu ấn đậm nét mỗi khi được trao cơ hội.

Đáng chú ý, Trafford chính là người bắt chính trong hai trận chung kết quan trọng, góp công trực tiếp giúp "Nửa xanh thành Manchester" bước lên ngai vàng tại Carabao Cup và FA Cup. Phong độ ấn tượng cùng bản lĩnh thi đấu đỉnh cao trong các trận cầu lớn đã giúp thủ thành này lọt vào mắt xanh của ban lãnh đạo Leeds United.

Haaland gửi thông điệp đến Trafford.

Thông điệp từ Haaland và tham vọng của Leeds United

Ngay sau khi đội chủ sân Elland Road công bố thương vụ, hàng loạt ngôi sao đã gửi lời chúc mừng tới Trafford. Bên cạnh Morgan Rogers của Chelsea, Erling Haaland gây chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân thông điệp: "Chúc may mắn nhé người anh em, tiến lên nào!" kèm biểu tượng trái tim màu xanh.

Để sở hữu chữ ký của Trafford, tập đoàn 49ers Enterprises của Leeds United đã chi ra khoản kinh phí lớn, đưa anh trở thành thủ môn người Anh đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá. Việc gia nhập Leeds cũng giúp Trafford sớm có cuộc đối đầu duyên nợ với chính Haaland và các đồng đội cũ tại đấu trường Ngoại hạng Anh.

Đây là thương vụ đắt giá tiếp theo nằm trong chiến dịch cải tổ lực lượng quy mô lớn của Leeds United. Trước đó, đại diện vùng West Yorkshire đã hoàn tất việc chiêu mộ Harry Wilson theo dạng tự do, đồng thời chi 34 triệu bảng để sở hữu trung vệ Tarik Muharemovic từ Sassuolo nhằm thay thế Pascal Struijk. Việc sở hữu một đội hình được nâng cấp toàn diện đang đặt ra thử thách lớn cho huấn luyện viên Daniel Farke trong việc hiện thực hóa các mục tiêu tham vọng của câu lạc bộ.