Erling Haaland rực sáng phút 86 đưa Na Uy vào vòng 1/8 World Cup 2025 Bàn thắng thứ 60 trong màu áo đội tuyển quốc gia của Erling Haaland không chỉ giúp Na Uy vượt qua Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-1 mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử mới cho bóng đá Bắc Âu tại World Cup 2025.

Trong một trận cầu mà sự bế tắc dường như đã bao trùm lấy những đôi chân Bắc Âu, Erling Haaland một lần nữa chứng minh tại sao anh là thực thể khác biệt nhất của bóng đá đương đại. Chỉ cần một khoảnh khắc lơ là của hàng phòng ngự Bờ Biển Ngà ở phút 86, tiền đạo thuộc biên chế Man City đã định đoạt số phận trận đấu, đưa ĐT Na Uy tiến thẳng vào vòng 1/8 World Cup 2025.

Sự im lặng đáng sợ và cái bẫy của Bờ Biển Ngà

Trở lại đội hình xuất phát sau khi được nghỉ ngơi ở lượt trận cuối vòng bảng, Haaland được kỳ vọng sẽ là lời giải cho bài toán tấn công của Na Uy trước một Bờ Biển Ngà đầy cơ bắp. Tuy nhiên, trong suốt 45 phút đầu tiên, đại diện châu Phi đã triển khai một hệ thống phòng ngự khu vực cực kỳ khoa học, chia cắt hoàn toàn Haaland với các vệ tinh xung quanh.

Thống kê sau 30 phút thi đấu đầu tiên khiến nhiều người phải kinh ngạc: Haaland chỉ có đúng 3 lần chạm bóng. Dù đã rất nỗ lực di chuyển và tạo ra hai tình huống dứt điểm đáng chú ý ở phút thứ 3 và 42, nhưng sự áp sát quyết liệt từ các trung vệ đối phương đã khiến chân sút 25 tuổi không có khoảng trống để ra chân thuận lợi. Lối chơi giàu sức mạnh của Bờ Biển Ngà thực sự đã gây ra vô vàn khó khăn cho đoàn quân Bắc Âu trong phần lớn thời gian thi đấu.

Bản năng sát thủ ở phút 86

Đẳng cấp của một siêu sao không nằm ở việc anh ta chạm bóng bao nhiêu lần, mà là cách anh ta tận dụng cơ hội duy nhất có được. Khi trận đấu trôi về những phút cuối và kịch bản về hiệp phụ bắt đầu hiện hữu, Haaland đã lên tiếng. Từ một pha dàn xếp tấn công bài bản bên hành lang cánh phải, đường căng ngang chính xác đã tìm đến đúng vị trí của số 9. Một pha đệm bóng cận thành đơn giản nhưng tinh tế là đủ để ấn định tỷ số 2-1.

Đây là pha lập công thứ 60 của Haaland cho ĐT Na Uy, một con số không tưởng đối với một cầu thủ mới 25 tuổi. Đáng chú ý hơn, trong 13 trận gần nhất khoác áo đội tuyển quốc gia, anh đã ghi tới 25 bàn thắng. Tại kỳ World Cup lần này, Haaland cũng đã có cho mình 5 pha lập công, hiện chỉ kém người dẫn đầu danh sách Vua phá lưới là Lionel Messi đúng 1 bàn thắng.

Cột mốc lịch sử của bóng đá Na Uy

Chiến thắng này không chỉ đưa Na Uy đi tiếp mà còn mang ý nghĩa lịch sử trọng đại. Đây là lần thứ 3 quốc gia Bắc Âu này góp mặt tại vòng 1/8 của một kỳ World Cup (sau các năm 1938 và 1998). Tuy nhiên, trong bối cảnh giải đấu đã mở rộng quy mô lên 48 đội và tính cạnh tranh khắc nghiệt hơn rất nhiều, thành tích của thầy trò HLV ĐT Na Uy được xem là một trang sử mới đầy tự hào.

Hình ảnh Haaland đội chiếc mũ Viking ngạo nghễ ăn mừng sau trận đấu đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh mới của bóng đá Na Uy. Với một sát thủ có hiệu suất khủng khiếp trong đội hình, Na Uy đang sẵn sàng thách thức bất kỳ đối thủ nào ở những vòng đấu tiếp theo trên hành trình chinh phục cúp vàng thế giới.