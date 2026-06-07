Erling Haaland rực sáng với cú đúp, Na Uy tiễn Brazil rời World Cup 2026 Màn trình diễn siêu đẳng của Erling Haaland cùng sự xuất sắc của thủ thành Nyland đã giúp Na Uy đánh bại Brazil 2-1, chính thức ghi tên vào vòng tứ kết World Cup 2026.

Trận đấu giữa Na Uy và Brazil là màn phô diễn sức mạnh của Erling Haaland. Với cú đúp đẳng cấp, tiền đạo này không chỉ giúp Na Uy thắng 2-1 mà còn khẳng định vị thế ứng viên vô địch tại World Cup 2026 sau một kịch bản nghẹt thở.

Hiệp một kịch tính và bước ngoặt từ chấm 11m

Rạng sáng nay, người hâm mộ bóng đá thế giới đã được chứng kiến một trong những trận cầu chất lượng nhất tại vòng 16 đội World Cup 2026. Dù hiệp một khép lại mà không có bàn thắng, nhưng sự kịch tính từ các quyết định của VAR và những pha cứu thua xuất thần đã đẩy cảm xúc lên mức cao nhất.

Ngay phút thứ 3, Na Uy đã đưa được bóng vào lưới Brazil sau cú dứt điểm của Patrick Berg. Tuy nhiên, niềm vui của đại diện Bắc Âu sớm bị dập tắt khi VAR xác định Sorloth đã rơi vào thế việt vị trước khi kiến tạo. Sau tình huống hú vía, Brazil dần lấy lại thế trận và có cơ hội vàng để mở tỷ số ở phút 14.

Bruno Guimaraes đá hỏng quả 11m. Ảnh: Imago.

Matheus Cunha bị Kristoffer Ajer phạm lỗi rõ ràng trong vòng cấm. Trọng tài sau khi tham khảo VAR đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11 mét, Bruno Guimaraes lại thực hiện cú sút quá hiền, không thể đánh bại được thủ thành Orjan Nyland. Đây chính là bước ngoặt tâm lý quan trọng giúp các cầu thủ Na Uy thêm tự tin trong những phút tiếp theo.

Phân tích chiến thuật: Sự lấn lướt của các chiến binh Bắc Âu

Đáng chú ý, Na Uy không hề e sợ đối thủ hùng mạnh khi kiểm soát bóng lên tới 65% trong hiệp một. Lối chơi pressing tầm cao và khả năng luân chuyển bóng nhịp nhàng của Martin Odegaard đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng tiền vệ Brazil. Ngược lại, Brazil dựa vào tốc độ của Vinicius Junior và Gabriel Martinelli để thực hiện các pha phản công chớp nhoáng.

Phút 41, Vinicius Junior suýt chút nữa đã trừng phạt sai lầm của Odegaard bằng một cú sút chìm hiểm hóc, nhưng thủ môn Nyland một lần nữa chứng minh tại sao anh là chốt chặn tin cậy nhất của Na Uy. Trước khi hiệp một khép lại, Alisson Becker cũng phải trổ tài để cản phá cú nã đại bác của Odegaard sau tình huống càn lướt dũng mãnh của Haaland.

Khoảnh khắc siêu sao của "Quái vật" Erling Haaland

Bước vào hiệp hai, dù siêu máy tính Opta đánh giá cơ hội thắng của Brazil lên tới 34% so với 13% của Na Uy, thực tế trên sân lại diễn ra hoàn toàn khác. HLV Stale Solbakken đã thực hiện những điều chỉnh nhân sự táo bạo khi tung Oscar Bobb và Andreas Schjelderup vào sân hòng tăng cường sức sáng tạo.

Haaland lập cú đúp bàn thắng cho Na Uy. Ảnh: Sky Sports.

Sau khi thần đồng Endrick bỏ lỡ cơ hội đối mặt mười mươi, Brazil đã phải nhận quy luật nghiệt ngã. Phút 79, từ quả treo bóng chuẩn xác của Schjelderup, Erling Haaland bật cao đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số 1-0. Chưa dừng lại ở đó, phút 89, tiền đạo này hoàn tất cú đúp bằng một cú sút sấm sét sát rìa vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0.

Với hai bàn thắng này, Haaland đã vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2026 với 7 bàn thắng, chia sẻ vị trí cùng Lionel Messi và Kylian Mbappe. Những nỗ lực muộn màng của Brazil chỉ giúp họ có được bàn danh dự của Neymar trên chấm phạt đền ở phút 90+8.

Thông số trận đấu và đội hình

Ảnh: BongDa.com.vn.

Thông số Brazil Na Uy Tỷ số 1 2 Bàn thắng Neymar (90+8') Haaland (79', 89') Kiểm soát bóng 35% 65%

Chiến thắng 2-1 giúp Na Uy chính thức giành vé vào tứ kết World Cup 2026. Đối thủ tiếp theo của Haaland và các đồng đội sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Mexico và Anh. Với phong độ hủy diệt của hàng công và sự chắc chắn của hàng thủ, Na Uy đang thực sự trở thành một "ngựa ô" đáng gờm tại giải đấu năm nay.