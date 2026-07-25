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    Erling Haaland vượt Ronaldo và Messi về lượng người theo dõi tăng vọt tại World Cup 2026

    Tuệ Nhân25/07/2026 13:04

    Cùng phong độ chói sáng trên sân cỏ, Erling Haaland vươn lên dẫn đầu về số người theo dõi mới trên Instagram tại World Cup 2026, vượt qua Ronaldo và Messi.

    World Cup 2026 không chỉ là đấu trường đỉnh cao về chuyên môn mà còn là cuộc chiến sức hút trên các nền tảng truyền thông xã hội. Dữ liệu thống kê mới nhất cho thấy tiền đạo Erling Haaland của đội tuyển Na Uy đã trở thành cầu thủ có lượng người theo dõi tăng trưởng mạnh nhất trên Instagram trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, vượt qua những siêu sao hàng đầu như Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

    Erling Haaland tỏa sáng tại World Cup 2026
    Haaland tỏa sáng tại kỳ World Cup 2026 và thu hút lượng người hâm mộ đông đảo.

    Bứt phá nhờ màn trình diễn thăng hoa trên sân cỏ

    Màn trình diễn xuất sắc trên sân cỏ chính là đòn bẩy trực tiếp tạo nên cơn sốt truyền thông cho Erling Haaland. Ngôi sao thuộc biên chế Manchester City đã ghi thêm tới 32 triệu người theo dõi mới trên tài khoản Instagram cá nhân, tương ứng với mức tăng trưởng ấn tượng 78,8% so với thời điểm trước khi giải đấu khởi tranh. Cú bứt phá này giúp nâng tổng số người theo dõi của tiền đạo người Na Uy lên mốc gần 73 triệu.

    Đáng chú ý, bước ngoặt lớn nhất đến từ vòng 1/8, nơi Haaland tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng giúp Na Uy đánh bại đội tuyển Brazil với tỷ số 2-1. Phong độ bùng nổ này giúp anh trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế. Thống kê chỉ ra rằng có tới khoảng 10% lượng người theo dõi mới của chân sút này đến từ chính cổ động viên Brazil, minh chứng cho sức hút đặc biệt của anh sau trận đấu quyết định.

    Hiện tượng Vozinha và bức tranh toàn cảnh trên mạng xã hội

    Bên cạnh Haaland, danh sách những cầu thủ tăng trưởng mạnh nhất trên Instagram tại World Cup 2026 còn ghi nhận bất ngờ lớn từ thủ môn Vozinha của đội tuyển Cape Verde. Từ một tài khoản chỉ có khoảng 50.000 người theo dõi ban đầu, thủ thành này đã có thêm 29,4 triệu người theo dõi mới nhờ những màn trình diễn xuất thần. Đáng ngạc nhiên, có đến 81% lượng người hâm mộ mới của anh đến từ Brazil. Cùng thời điểm, Vozinha cũng đạt thỏa thuận gia nhập CLB Colo Colo của Chile.

    Cầu thủĐội tuyểnLượng theo dõi mớiGhi chú
    Erling HaalandNa Uy+32,0 triệuTăng 78,8% (10% từ Brazil)
    VozinhaCape Verde+29,4 triệu81% từ Brazil
    Cristiano RonaldoBồ Đào Nha+11,5 triệuTổng cộng đạt hơn 677,5 triệu
    Lamine YamalTây Ban Nha+11,2 triệuThi đấu trận chung kết
    Lionel MessiArgentina+8,5 triệuThi đấu trận chung kết

    Ở nhóm còn lại trong top 5, Cristiano Ronaldo đứng ở vị trí thứ ba khi thu về 11,5 triệu người theo dõi mới. Dù không dẫn đầu về lượng tăng trưởng tại giải đấu, CR7 vẫn duy trì vị thế người có sức ảnh hưởng lớn nhất trên không gian mạng với tổng cộng hơn 677,5 triệu người theo dõi. Trong khi đó, hai ngôi sao góp mặt ở trận chung kết là Lamine Yamal và Lionel Messi lần lượt xếp sau với 11,2 triệu và 8,5 triệu lượt theo dõi tăng thêm.

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      Erling Haaland vượt Ronaldo và Messi về lượng người theo dõi tăng vọt tại World Cup 2026
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