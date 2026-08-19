Thông tin eSIM Viettel: Chạm là kết nối - kích hoạt không cần mã QR Từ ngày 18/8/2026, Viettel chính thức triển khai tính năng kích hoạt eSIM trên thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS theo cơ chế tự động, không cần quét mã QR– một công nghệ hoàn toàn mới tại Việt Nam. Đây là bước tiến mới trong hành trình mang công nghệ đơn giản hoá trải nghiệm số cho khách hàng, giúp tiết kiệm nửa thời gian so với trước đây.

Chạm là kết nối

Thay vì phải gửi mã QR sang một thiết bị khác để quét sau khi hoàn tất các bước đăng ký eSIM như chọn số, chọn gói cước và xác thực thông tin cá nhân, đồng thời phải lưu giữ mã để sử dụng khi chuyển eSIM sang máy khác, giờ đây với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, khách hàng có thể kích hoạt eSIM ngay trên chính máy đang sử dụng mà không cần mã QR.

Với tính năng mới của Viettel, toàn bộ quy trình kích hoạt được rút gọn chỉ còn một thao tác duy nhất: khách hàng ấn nút kích hoạt ngay trên thiết bị, eSIM sẽ tự động được gán vào thiết bị, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian so với trước đây. Đây là một bước tiến kỹ thuật đòi hỏi Viettel làm chủ và tự phát triển giải pháp kết nối trực tiếp giữa hệ thống mạng lõi và thiết bị đầu cuối – công nghệ hoàn toàn mới tại Việt Nam.

Bớt QR, thêm trải nghiệm

Tính năng kích hoạt eSIM không cần quét mã QR hứa hẹn mang lại trải nghiệm sử dụng tốt hơn, giúp người dùng:

Không cần thiết bị quét mã QR: Khách hàng không còn phải sử dụng thêm một thiết bị khác để quét mã, tiết kiệm thời gian và công sức.

Không cần lưu trữ mã QR: Loại bỏ hoàn toàn rủi ro thất lạc, quên hoặc lộ mã QR trong quá trình sử dụng.

Đơn giản hóa việc chuyển đổi eSIM giữa các thiết bị: Khi đổi điện thoại mới, khách hàng có thể thực hiện chuyển eSIM nhanh chóng mà không phải qua nhiều bước thủ tục như trước.

Từ Telco đến Techco: Đơn giản hóa trải nghiệm số

Tính năng kích hoạt eSIM không cần mã QR là minh chứng cụ thể cho sự chuyển dịch từ một telco truyền thống sang một techco đặt trải nghiệm người dùng làm trung tâm của mọi quyết định công nghệ: thay vì yêu cầu khách hàng thích nghi với quy trình kỹ thuật (quét mã, lưu file, chuyển đổi thủ công), Viettel chủ động thiết kế lại toàn bộ quy trình để công nghệ tự thích nghi với nhu cầu đơn giản của con người.

Đây cũng là một phần trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện của Viettel, hướng tới việc số hóa hoàn toàn hành trình trải nghiệm dịch vụ viễn thông của khách hàng – từ đăng ký, kích hoạt cho đến sử dụng dịch vụ – đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của Viettel trong việc định hình các chuẩn mực công nghệ mới cho ngành viễn thông Việt Nam.

Công nghệ mới đã sẵn sàng phục vụ trên diện rộng, áp dụng cho khách hàng mua eSIM qua ứng dụng Viettel Tammi, website, cửa hàng trực tiếp... Được biết, trong thời gian tới nhà mạng sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống để việc chuyển đổi eSIM cũng không cần tới mã QR.