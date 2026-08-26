ESPN đánh giá Đình Bắc trước cơ hội lập kỷ lục lịch sử ở chung kết ASEAN Cup với Thái Lan Hãng tin ESPN nhận định tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có thể trở thành cầu thủ trẻ thứ ba giành Vua phá lưới ASEAN Cup khi tái đấu Thái Lan ở trận chung kết lượt về.

Trước thềm trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đang trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế. Màn trình diễn bùng nổ xuyên suốt giải đấu giúp chân sút sinh năm 2004 đứng trước cơ hội thiết lập cột mốc chói lọi trong sự nghiệp nếu tiếp tục nổ súng vào lưới đội tuyển Thái Lan.

ESPN dự đoán Đình Bắc có thể xé lưới Thái Lan ở chung kết lượt về. Ảnh: VFF.

Dấu ấn lịch sử và sự thừa nhận từ truyền thông quốc tế

Hãng tin ESPN nhận định nếu duy trì vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Đình Bắc sẽ chính thức trở thành cầu thủ trẻ thứ ba trong lịch sử giành danh hiệu Vua phá lưới tại giải vô địch Đông Nam Á.

Để làm nổi bật thành tích tiềm năng này, ESPN đã nhắc lại trường hợp của huyền thoại bóng đá Thái Lan Teerasil Dangda. Tiền đạo kỳ cựu xứ chùa vàng từng đồng sở hữu danh hiệu Vua phá lưới vào năm 2007 khi mới tròn 20 tuổi. Nếu lập công trong trận tái đấu sắp tới, Đình Bắc sẽ ghi tên mình vào hàng ngũ những tài năng trẻ xuất sắc nhất từng khuấy đảo sân chơi danh giá nhất khu vực.

ESPN nhấn mạnh: "Nếu kết thúc giải đấu với vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn, Đình Bắc có thể trở thành cầu thủ trẻ thứ ba trong lịch sử giành danh hiệu này. Thành tích ấy sẽ giúp chân sút của tuyển Việt Nam ghi tên mình bên cạnh những tài năng trẻ từng gây tiếng vang tại sân chơi số một khu vực."

Cuộc đua Vua phá lưới và áp lực hàng công

Danh hiệu cá nhân danh giá Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 hiện chứng kiến màn cạnh tranh nội bộ đầy thú vị giữa hai chân sút của đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son, khi cả hai đều đang nắm giữ 5 bàn thắng.

Dù không trực tiếp ghi bàn trong thắng lợi 2-0 ở trận chung kết lượt đi ngay trên sân khách, sự hiện diện của bộ đôi Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Xuân Son vẫn tạo ra sức ép nghẹt thở lên hệ thống phòng ngự của người Thái, mở ra không gian hoạt động hiệu quả cho các mũi nhọn xung quanh.

Bài học cảnh giác trước trận cầu quyết định tại Mỹ Đình

Dù nắm giữ lợi thế dẫn trước 2 bàn cách biệt, ban huấn luyện và các cầu thủ tuyển Việt Nam hiểu rõ sự nguy hiểm của đối thủ nếu xuất hiện tâm lý chủ quan. Sự tập trung tối đa là yêu cầu bắt buộc trước khi bước vào 90 phút lượt về.

Sự cẩn trọng này bắt nguồn từ bài học đắt giá tại vòng bán kết giải U23 châu Á 2026. Ở giải đấu đó, U23 Việt Nam bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái và đã phải trả giá đắt bằng trận thua trắng 0-3 trước U23 Trung Quốc.

Kinh nghiệm xương máu từ những vấp ngã trong quá khứ trở thành điểm tựa tâm lý vững chắc để Đình Bắc cùng các đồng đội siết chặt kỷ luật chiến thuật. Một màn trình diễn đỉnh cao trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình không chỉ giúp Đình Bắc chạm tay vào cột mốc cá nhân lịch sử, mà còn là lời khẳng định vững chắc cho hành trình bảo vệ ngai vàng Đông Nam Á của bóng đá Việt Nam.