Europa vùi dập 0-5, Shkendija bùng nổ cuối trận ở Europa Conference League Shkendija hủy diệt Europa 0-5 ngay trên sân Victoria Stadium tại vòng loại thứ nhất Europa Conference League, với 4 bàn ghi trong nửa sau trận. Europa chưa một lần vượt lên dẫn trước và nhận thất bại đậm ở lượt đấu này.

Europa 0 - 5 Shkendija Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Europa tiếp đón Shkendija.

20' Meliqi phải nhận thẻ vàng phút 20 Phút 20, A. Meliqi bên phía Shkendija là cầu thủ đầu tiên phải nhận thẻ vàng trong trận đấu. Tình huống diễn ra khi tỷ số vẫn đang là 0-0, buộc hàng thủ đội khách phải thận trọng hơn trong những pha tranh chấp tiếp theo.

28' Ndzengue mở khóa trận đấu, Shkendija vượt lên 0-1 Phút 28, F. Ndzengue băng vào dứt điểm sau đường kiến tạo của V. Krstevski, đưa Shkendija vượt lên dẫn trước 0-1 trên sân Victoria Stadium. Bàn thắng đến chỉ vài phút sau khi A. Meliqi phải nhận thẻ vàng, giúp đoàn quân áo khách càng thêm tự tin trong trận lượt đi vòng loại 1 Europa Conference League.

42' De Castro Pecino vào sân thay Vales Phút 42, HLV bên phía đang bị dẫn bàn quyết định xáo trộn nhân sự khi tung De Castro Pecino vào sân thay Vales. Sự thay đổi diễn ra ngay sau khi Shkendija đã có bàn thắng dẫn trước 0-1, cho thấy nỗ lực tìm phương án xoay chuyển thế trận từ khá sớm.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Shkendija xoay người ngay đầu hiệp 2 Ngay khi hiệp hai vừa bắt đầu, Shkendija tung Rafa Freitas vào sân thay D. Islami. Đang dẫn Europa 0-1 sau bàn thắng phút 28, sự thay đổi này có thể nhằm giữ nhịp và duy trì thế trận cho đội khách.

46' Shkendija xoay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', HLV Shkendija tung F. Tamba vào sân thay A. Isa ngay khi hiệp hai vừa bắt đầu. Đội khách đang tạm dẫn Europa 0-1 và có lẽ muốn giữ nhịp thi đấu để bảo toàn thành quả sau bàn thắng ở phút 28'.

51' Fetai lại nhận thẻ vàng cho Shkendija Phút 51, đến lượt I. Fetai phải nhận thẻ vàng, tấm thẻ thứ hai mà Shkendija nhận trong trận sau trường hợp của A. Meliqi ở phút 20. Dù vậy đội khách vẫn đang tạm dẫn 0-1 nhờ bàn thắng ghi được ở phút 28.

52' Tamba tỏa sáng, Shkendija vươn lên 0-2 Phút 52, F. Tamba tiếp tục ghi tên mình vào danh sách lập công, nâng tỷ số lên 0-2 cho Shkendija ngay trên sân Victoria Stadium. Chỉ sau bàn mở tỷ số ở phút 28, đội khách đang thể hiện phong độ áp đảo hoàn toàn trước Europa.

53' Europa xáo bài, tung Heredia thay Carmona Phút 53, Heredia J. được tung vào sân thay Carmona khi Europa đang bị dẫn 0-2. Sau hai bàn thua liên tiếp ở phút 28 và 52 cùng thẻ vàng cho Shkendija, HLV buộc phải xoay chuyển nhân sự để tìm lại nhịp độ trận đấu.

62' Shkendija xoay người, giữ nhịp dẫn 2 bàn Phút 62, Shkendija tung A. Kryeziu vào sân thay V. Krstevski trong bối cảnh đội khách đang dẫn Europa 0-2. Với lợi thế hai bàn nhờ các pha lập công trước đó, sự thay đổi này có thể nhằm giữ sức và duy trì thế trận ổn định cho hiệp đấu còn lại.

75' Tamba đóng đinh chiến thắng, Shkendija dẫn 0-3 Phút 75, F. Tamba hoàn tất cú đúp niềm vui cho Shkendija sau đường kiến tạo của A. Zejnullai , nâng tỷ số lên 0-3 ngay trên sân của Europa. Một hiệp hai bùng nổ giúp đội khách biến trận lượt đi vòng sơ loại 1 Europa Conference League thành cuộc dạo chơi thực sự.

75' Labrador vào sân thay Vigolo Phút 75, Labrador được tung vào sân thay Vigolo trong bối cảnh Shkendija đang dẫn trước 0-3. Sự thay đổi này khó lòng cứu vãn được cục diện khi đối thủ đã thể hiện sức mạnh vượt trội xuyên suốt trận đấu.

75' Thay người bên phía đội đang bị dẫn sâu Phút 75', M. G. Caballero được tung vào sân thay B. Fernandez . Sự thay đổi diễn ra ngay sau khi Shkendija vừa ghi bàn nâng cách biệt lên 0-3, cho thấy nỗ lực xoay chuyển tình thế trong những phút cuối.

75' Di Piedi vào sân giữa lúc Shkendija đã dẫn 0-3 Phút 75, F. Di Piedi được tung vào sân thay C. Mpindi Landu, khi đội nhà đang hứng chịu cơn bão từ Shkendija và bị dẫn tới 0-3. Sự thay đổi này khó xoay chuyển cục diện khi đối thủ đã thể hiện phong độ áp đảo xuyên suốt hiệp đấu.

76' Shkendija tranh thủ xoay người khi đã dẫn 0-3 Phút 76, HLV Shkendija rút F. Ndzengue ra nghỉ, tung B. Ibraimi vào sân trong bối cảnh đội khách đang dẫn Europa với tỷ số 0-3. Cách biệt ba bàn đã quá an toàn, sự thay đổi này giống như một cách làm mới đôi chân cho giai đoạn cuối trận.

83' Kryeziu ghi bàn thứ tư, Shkendija hủy diệt 0-4 Phút 83, A. Kryeziu hoàn tất màn trừng phạt của Shkendija sau đường kiến tạo của A. Trumci, ấn định tỷ số 0-4. Một trận đấu quá dễ thở cho đại diện Bắc Macedonia khi họ đã dẫn trước từ phút 28 và liên tục nã thêm bàn ở hiệp hai.

84' Heredia J. nhận thẻ vàng khi Europa đã thua tan tác Phút 84, P. A. Heredia J. phải nhận thẻ vàng trong lúc Europa đang chìm sâu trong trận thua trước Shkendija. Cơn ác mộng của đội chủ nhà càng rõ nét khi bảng điện tử báo tỷ số 0-4 nghiêng hoàn toàn về phía đối thủ.

86' Shkendija tranh thủ xoay người khi đã dẫn 0-4 Phút 86, F. Ramadani được tung vào sân thay A. Zejnullai bên phía Shkendija. Sự thay đổi diễn ra khi đội khách đang áp đảo hoàn toàn với cách biệt bốn bàn trước Europa.

88' Ibraimi khép lại màn hủy diệt, Shkendija thắng 0-5 Phút 88, B. Ibraimi hoàn tất cơn mưa bàn thắng sau đường kiến tạo của F. Tamba, ấn định tỷ số 0-5 nghiêng hoàn toàn về Shkendija. Một trận đấu một chiều đúng nghĩa khi đối thủ đã có người nhận thẻ vàng ngay trước đó và bất lực suốt hiệp hai.

KT Kết thúc: Europa 0-5 Shkendija Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 5.

Cập nhật lúc 02:22 10/07/2026

Europa đón tiếp Shkendija tại Victoria Stadium trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League, trận đấu diễn ra vào lúc 00h30 ngày 10/7. Đây là cuộc chạm trán hiếm hoi giữa hai đội, khi lịch sử đối đầu giữa họ mới chỉ dừng lại ở một lần gặp gỡ.

Theo dữ liệu thống kê, lần đối đầu gần nhất giữa hai đội kết thúc với kết quả hòa, không bên nào giành chiến thắng. Điều này cho thấy tương quan lực lượng giữa Europa và Shkendija khá cân bằng, không có đội nào thể hiện ưu thế vượt trội trong quá khứ.

Thế trận khó đoán định

Với chỉ một lần chạm trán trong quá khứ và kết quả hòa, cả hai đội đều bước vào trận đấu này mà không có nhiều lợi thế tâm lý từ lịch sử đối đầu. Đây là yếu tố khiến trận đấu tại Victoria Stadium trở nên khó lường hơn so với những cặp đấu có bề dày lịch sử.

Việc thi đấu trên sân nhà có thể mang lại lợi thế nhất định cho Europa, đặc biệt về mặt sự ủng hộ từ khán giả. Tuy nhiên, để khẳng định rõ ràng đội nào sẽ chiếm ưu thế, cần theo dõi thêm diễn biến thực tế trên sân trong bối cảnh vòng loại Europa Conference League vốn luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ.

Nhận định

Đây là trận đấu mở, khi dữ liệu đối đầu hiện có chưa đủ để nghiêng cán cân về bên nào. Kết quả hòa trong lần gặp gỡ duy nhất trước đó phần nào phản ánh sự cân bằng giữa hai đội. Người hâm mộ có thể chờ đợi một cuộc so tài giằng co, nơi các chi tiết nhỏ trên sân sẽ quyết định người chiến thắng.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

10/07/2026: Europa 0 - 0 Shkendija

Phong độ gần đây của Europa

25/04/2026: Europa 4-1 Mons Calpe (Thắng)

18/04/2026: Lincoln Red Imps FC 2-0 Europa (Thua)

11/04/2026: Europa 0-0 St Joseph S Fc (Hòa)

04/04/2026: Lions Gibraltar 0-3 Europa (Thắng)

22/03/2026: Europa 3-1 Lynx (Thắng)

Phong độ gần đây của Shkendija

10/07/2026: Europa 0-0 Shkendija (Hòa)

30/06/2026: Zorya Luhansk 2-2 Shkendija (Hòa)

27/06/2026: Celje 1-0 Shkendija (Thua)

23/06/2026: Shkendija 0-4 HNK Hajduk Split (Thua)

19/06/2026: Koper 1-2 Shkendija (Thắng)

Phong độ và thống kê đội

Europa (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Shkendija (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Europa: Không có thông tin chấn thương

Shkendija: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Europa thắng: 33%

Hòa: 33%

Shkendija thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Europa: bàn

Shkendija: bàn

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