Everton thắng đậm Dundee, khẳng định ưu thế trong trận giao hữu Everton đánh bại Dundee 4-0 ở Club Friendlies, với Beto và Barry góp dấu ấn trong chiến thắng áp đảo; Dundee khép lại trận đấu bằng thất bại nặng nề.

Dundee 0 - 4 Everton Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Dundee tiếp đón Everton.

37' Beto đưa Everton vượt lên dẫn trước Phút 37, Beto lập công giúp Everton mở tỷ số 0-1 trước Dundee. Đội khách tạo được bước ngoặt quan trọng trong trận đấu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

69' T. Barry giúp Everton nhân đôi cách biệt Phút 69, T. Barry lập công, giúp Everton nhân đôi cách biệt trước Dundee. Everton đang tạo ra khoảng cách đáng kể với tỷ số 0-2.

82' Everton nới rộng cách biệt lên 0-3 Phút 82', Everton ghi bàn để nới rộng cách biệt lên 0-3 trước Dundee. Đây là bàn thứ ba của Everton trong trận, đưa tỷ số hiện tại thành Dundee 0-3 Everton.

89' Everton chạm mốc 0-4 ở phút 89 Phút 89, Everton ghi bàn để nới rộng cách biệt lên 0-4 trước Dundee.

KT Kết thúc: Dundee 0-4 Everton Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 4.

Cập nhật lúc 21:47 18/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Dundee vs Everton

Thời gian: 20:00 ngày 18/07/2026

Giải đấu: Giao hữu CLB

Dundee sẽ đối đầu Everton trong trận giao hữu diễn ra lúc 20:00 ngày 18/07/2026. Với dữ liệu hiện có, điểm đáng chú ý nhất nằm ở phong độ không ổn định của Dundee và lợi thế đối đầu nghiêng về Everton trong lần chạm trán gần nhất.

Dundee cần tìm sự ổn định

Trong bốn trận gần nhất, Dundee giành một chiến thắng, một trận hòa và nhận hai thất bại. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng có khả năng tạo ra kết quả tích cực, nhưng chưa duy trì được sự ổn định qua nhiều trận liên tiếp.

Việc Dundee vừa có chiến thắng nhưng cũng trải qua hai thất bại trong cùng giai đoạn khiến trận đấu với Everton trở thành phép thử đáng chú ý. Đội bóng sẽ cần hạn chế những khoảng thời gian thi đấu thiếu hiệu quả và duy trì sự tập trung xuyên suốt trận đấu.

Everton chiếm ưu thế ở lần đối đầu gần nhất

Ở lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, Everton giành chiến thắng trước Dundee. Đây là lợi thế mang tính tham khảo về tâm lý, dù dữ liệu hiện có không cung cấp thêm thông tin về diễn biến hoặc tỷ số của trận đấu đó.

Trong bối cảnh giao hữu, kết quả đối đầu trước đây không thể quyết định hoàn toàn cục diện lần gặp lại. Tuy nhiên, Everton có thể bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định, trong khi Dundee cần tạo ra màn trình diễn đủ thuyết phục để đảo chiều xu hướng này.

Thế trận được quyết định bởi khả năng kiểm soát

Dữ liệu được cung cấp không bao gồm sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc phong độ gần đây của Everton. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để khẳng định cách bố trí nhân sự hay một điểm nóng chiến thuật cụ thể.

Ở góc độ nhận định, Dundee nhiều khả năng phải ưu tiên sự chắc chắn sau chuỗi kết quả thiếu ổn định. Khả năng duy trì cự ly đội hình và chuyển trạng thái hợp lý sẽ có ý nghĩa quan trọng nếu đội bóng muốn hạn chế ảnh hưởng từ lợi thế đối đầu của Everton.

Ngược lại, Everton có thể tận dụng sự tự tin từ lần thắng gần nhất để chủ động hơn trong cách tiếp cận trận đấu. Dù vậy, tính chất giao hữu khiến diễn biến thực tế còn phụ thuộc vào cách hai đội phân bổ thời lượng thi đấu và thử nghiệm nhân sự, những yếu tố chưa được dữ liệu hiện có đề cập.

Nhận định trước trận

Dundee có cơ hội cải thiện hình ảnh sau chuỗi bốn trận với thành tích thắng một, hòa một và thua hai. Tuy nhiên, Everton đang nắm lợi thế từ lần đối đầu gần nhất, tạo ra nền tảng tâm lý thuận lợi hơn cho đội khách.

Trận đấu được dự báo sẽ là cuộc kiểm tra khả năng duy trì sự ổn định của Dundee trước một đối thủ từng giành chiến thắng ở lần gặp gần đây. Khi chưa có thêm dữ liệu về lực lượng và chiến thuật, kết quả chung cuộc vẫn khó xác định; yếu tố then chốt sẽ là mức độ tập trung và hiệu quả triển khai của mỗi đội trong từng thời điểm.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Dundee · 0 thắng 0 hòa Everton · 1 thắng Dundee 0 - 1 Everton EVE

Dundee 5 trận gần nhất B T T H B 4 Trận 1-1-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 6 Thủng lưới Everton 5 trận gần nhất T B B H H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới