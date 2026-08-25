Exynos 2700 lộ diện sức mạnh vượt trội trước Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro trong thử nghiệm Vi xử lý Exynos 2700 của Samsung ghi nhận điểm số vượt Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro cả về CPU đa nhân, hiệu suất đồ họa GPU tiết kiệm điện và tốc độ xử lý AI.

Kết quả thử nghiệm nội bộ mới nhất cho thấy chipset cao cấp Exynos 2700 của Samsung đạt mức hiệu năng ấn tượng, vượt qua đối thủ trực tiếp Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro từ Qualcomm ở hầu hết các bài kiểm tra từ CPU, GPU, NPU cho đến khả năng quản lý tiêu thụ điện năng.

Samsung đang phát triển chip Exynos 2700

Hiệu năng tính toán CPU và khả năng xử lý AI vượt bậc

Trong bài kiểm tra hiệu năng tính toán đa nhân trên nền tảng Geekbench 6.5, nhân CPU của Exynos 2700 đạt điểm số cao hơn 9.5% khi so sánh với Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Khi đặt lên bàn cân cùng phiên bản tiêu chuẩn không có hậu tố Pro của dòng chip Qualcomm, vi xử lý mới của Samsung ghi nhận mức vượt trội lên tới 19%.

Bên cạnh sức mạnh CPU thuần túy, năng lực xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua NPU trên Exynos 2700 cũng thể hiện bước tiến lớn. Khi vận hành mô hình ngôn ngữ lớn Llama 3.1 8B, tốc độ xử lý của vi xử lý Samsung nhanh hơn đối thủ khoảng 18%.

Chip Exynos 2700 sẽ có hiệu năng cực kỳ mạnh mẽ

Khả năng tối ưu năng lượng và đồ họa GPU ấn tượng

Không chỉ tăng cường về mặt hiệu năng lý thuyết, khả năng quản lý điện năng của Exynos 2700 cũng cho thấy sự cải thiện rõ nét. Tại mức giới hạn công suất 2.5W, hiệu năng đồ họa GPU của dòng chip này cao hơn đối thủ Qualcomm từ 22% đến 24% tùy thuộc vào từng phiên bản so sánh.

Trong các bài thử nghiệm mô phỏng trải nghiệm thực tế, Exynos 2700 chỉ tiêu thụ mức dòng điện 161mA, thấp hơn đáng kể so với mức 185mA được ghi nhận trên vi xử lý của Qualcomm.

Hạng mục kiểm tra Exynos 2700 Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Điểm CPU đa nhân (Geekbench 6.5) Cao hơn 9.5% Mức cơ sở Hiệu năng GPU (giới hạn 2.5W) Cao hơn 22% - 24% Mức cơ sở Dòng điện tiêu thụ thực tế 161mA 185mA Tốc độ xử lý AI (Llama 3.1 8B) Nhanh hơn 18% Mức cơ sở

Exynos 2700 có thể xuất hiện trên dòng Galaxy S27 ra mắt vào đầu năm sau

Kỳ vọng trang bị trên dòng điện thoại flagship thế hệ mới

Với những kết quả thử nghiệm tích cực về cả hiệu suất tính toán lẫn độ tiêu hao năng lượng, Exynos 2700 được kỳ vọng sẽ trở thành trái tim xử lý trên dòng smartphone cao cấp Galaxy S27 dự kiến ra mắt vào đầu năm sau, mở ra bước tiến cạnh tranh mới trong phân khúc chip di động cao cấp.