FA chốt tương lai HLV Tuchel sau thất bại cay đắng trước Argentina tại World Cup 2026 Dù tuyển Anh dừng bước đầy tiếc nuối tại bán kết World Cup 2026, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) vẫn khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối dành cho HLV Thomas Tuchel.

Giấc mơ mang bóng đá "trở về nhà" của người Anh một lần nữa tan vỡ theo kịch bản nghiệt ngã nhất. Thất bại 1-2 trước Argentina tại bán kết World Cup 2026 không chỉ để lại nỗi đau về mặt tỷ số, mà còn làm dấy lên những hoài nghi về khả năng điều phối trận đấu của HLV Thomas Tuchel trong những khoảnh khắc sinh tử.

Bi kịch từ những thay đổi nhân sự

ĐT Anh đã khởi đầu không thể tốt hơn khi Anthony Gordon mở tỷ số, đưa "Tam sư" chạm một tay vào tấm vé chung kết. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi Tuchel quyết định thực hiện một loạt thay đổi ở hệ thống phòng ngự nhằm bảo toàn lợi thế. Chính sự xáo trộn này đã khiến ĐT Anh đánh mất nhịp độ và quyền kiểm soát khu trung tuyến vào tay đối thủ.

Argentina, với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, đã khai thác triệt để những kẽ hở. Lần lượt Enzo Fernandez và Lautaro Martinez ghi bàn trong những phút cuối, hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục, tiễn thầy trò Tuchel rời giải đấu trong nước mắt.

FA giữ vững niềm tin vào kiến trúc sư người Đức

Bất chấp làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ sau trận thua, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã nhanh chóng đưa ra phán quyết về tương lai của vị chiến lược gia này. Theo nguồn tin từ Daily Mail, FA vẫn dành sự tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của Tuchel và không có ý định sa thải ông.

HLV Thomas Tuchel vẫn nhận được sự tin tưởng từ FA sau thất bại tại World Cup 2026

Giám đốc điều hành FA, Mark Bullingham, dù bày tỏ sự thất vọng sâu sắc nhưng cũng nhấn mạnh sự nỗ lực của toàn đội: "Thật đau lòng khi chúng ta đã ở rất gần chiến thắng. Các cầu thủ và HLV Tuchel đã cống hiến hết mình. Chúng tôi cảm nhận được sự ủng hộ của các bạn và vô cùng trân trọng điều đó".

Hướng tới kỳ EURO trên sân nhà

Về phần mình, Thomas Tuchel đã thẳng thắn nhận trách nhiệm về thất bại nhưng khẳng định ông "không hối tiếc" về các quyết định chuyên môn. Chiến lược gia người Đức bày tỏ khát khao tiếp tục hành trình cùng "Tam sư", đặc biệt là mục tiêu chinh phục chức vô địch EURO sau hai năm nữa.

"Chúng tôi vẫn còn một trận đấu phía trước. Sau đó, mục tiêu của toàn đội là kỳ EURO trên sân nhà. Tôi rất mong chờ cơ hội đó để đền đáp niềm tin của người hâm mộ," Tuchel chia sẻ đầy quyết tâm. Sự ủng hộ từ thượng tầng FA được xem là điểm tựa quan trọng để cựu thuyền trưởng Chelsea tái thiết đội hình sau cú sốc tại World Cup.