Facebook ra mắt huy hiệu tick trắng miễn phí: Xác thực người thật bằng video selfie Meta vừa ra mắt huy hiệu Facebook Verified miễn phí giúp xác minh tài khoản người thật bằng video selfie, tách biệt hoàn toàn với dịch vụ Meta Verified trả phí.

Meta vừa chính thức công bố tính năng Facebook Verified, cung cấp huy hiệu tick trắng hoàn toàn miễn phí cho người dùng cá nhân. Giải pháp này hướng tới việc giúp cộng đồng mạng dễ dàng nhận biết các tài khoản do người thật quản lý, giảm thiểu tình trạng tài khoản ảo và mạo danh trên nền tảng.

Cơ chế xác minh khuôn mặt bằng video selfie

Khác với mô hình đăng ký trả phí định kỳ, Facebook Verified không yêu cầu người dùng chi trả bất kỳ khoản phí nào. Quy trình xác thực được thiết kế tối giản khi người dùng chỉ cần thực hiện một đoạn video selfie ngắn ngay trên ứng dụng.

Hệ thống trí tuệ nhân tạo của Meta sẽ tự động đối chiếu hình ảnh chuyển động trong video selfie với các bức ảnh có sẵn trên hồ sơ cá nhân để xác minh danh tính. Toàn bộ quá trình xử lý dữ liệu diễn ra hoàn toàn tự động và chỉ mất vài phút để hoàn tất.

Facebook Verified hoàn toàn miễn phí cho người dùng. Ảnh: Meta.

Đại diện Meta cho biết, để đủ điều kiện cấp huy hiệu tick trắng, tài khoản phải đạt các tiêu chí cơ bản bao gồm:

Người dùng phải đủ từ 18 tuổi trở lên.

Tài khoản đang hoạt động bình thường và tuân thủ đầy đủ Tiêu chuẩn cộng đồng.

Không xuất hiện dấu hiệu mạo danh hoặc các hành vi bất thường trong lịch sử tương tác.

Ở giai đoạn đầu, tính năng này áp dụng riêng cho tài khoản cá nhân thông thường, chưa hỗ trợ cho Trang (Fanpage) hoặc các tài khoản đang bật Chế độ chuyên nghiệp (Professional Mode).

Ứng dụng thực tế của huy hiệu tick trắng

Sau khi được phê duyệt, huy hiệu tick trắng sẽ xuất hiện công khai trên hồ sơ cá nhân, nền tảng mua bán Marketplace, dịch vụ Facebook Dating và trong các nhóm cộng đồng. Meta cũng dự kiến sẽ mở rộng vị trí hiển thị huy hiệu lên các bài đăng trên Bảng tin (News Feed) trong thời gian tới.

Tài khoản người dùng có huy hiệu Facebook Verified. Ảnh: Meta.

Việc ưu tiên hiển thị dấu xác nhận tại các không gian giao tiếp giữa những người xa lạ được kỳ vọng sẽ gia tăng độ an toàn. Người mua sắm trên Marketplace hoặc người tham gia hẹn hò trực tuyến có thể chủ động kiểm tra xem đối phương đã hoàn thành xác minh khuôn mặt hay chưa trước khi tiến hành giao dịch hoặc gặp mặt.

So sánh Facebook Verified và Meta Verified

Sự xuất hiện của Facebook Verified khiến nhiều người dùng dễ nhầm lẫn với dịch vụ Meta Verified đã ra mắt trước đó. Hai giải pháp này có những điểm khác biệt cốt lõi về mục đích và quyền lợi:

Tiêu chí Facebook Verified Meta Verified Chi phí Miễn phí hoàn toàn Thu phí định kỳ hàng tháng Phương thức xác minh Video selfie đối chiếu ảnh đại diện Giấy tờ tùy thân hợp lệ (CCCD/Hộ chiếu) Dấu hiệu nhận biết Huy hiệu tick trắng Huy hiệu tick xanh Quyền lợi đi kèm Xác nhận tài khoản thuộc về người thật Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp, tăng cường bảo vệ mạo danh Nền tảng hỗ trợ Facebook Facebook và Instagram

Thách thức an ninh và lộ trình triển khai

Meta nhấn mạnh rằng huy hiệu Facebook Verified chỉ xác nhận tài khoản thuộc sở hữu của một cá nhân thật đã vượt qua bước đối chiếu video selfie. Huy hiệu này không đóng vai trò là chứng nhận về mức độ uy tín, phẩm chất hay đảm bảo an toàn cho các hành vi tài chính của chủ tài khoản.

Do đó, người dùng vẫn được khuyến cáo duy trì sự cẩn trọng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền, chia sẻ thông tin cá nhân nhạy cảm hoặc thiết lập cuộc hẹn ngoài đời thực.

Hiện tại, Meta đang thử nghiệm Facebook Verified theo từng giai đoạn tại một số thị trường nhất định trước khi nhân rộng ra toàn cầu. Thời điểm tính năng này chính thức có mặt tại Việt Nam vẫn chưa được tập đoàn công bố.