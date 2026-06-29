Farthest Frontier: Tựa game xây dựng thành phố trung cổ đình đám giảm giá 50% trên Steam Farthest Frontier, tác phẩm mô phỏng quản lý từ Crate Entertainment, đang được giảm giá sâu 50% trên Steam đến ngày 09/07/2026. Với tỉ lệ đánh giá tích cực 86%, đây là cơ hội vàng để game thủ sở hữu một trong những tựa game city builder chi tiết nhất hiện nay.

Farthest Frontier, tựa game xây dựng thành phố (city builder) được mong đợi từ Crate Entertainment, đã chính thức ra mắt phiên bản đầy đủ vào ngày 23/10/2025. Hiện tại, trò chơi đang thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng game thủ khi triển khai chương trình ưu đãi giảm giá 50% trên nền tảng Steam. Theo dữ liệu từ SteamDB, người chơi có thể sở hữu tựa game này với mức giá 17,49 USD thay vì 34,99 USD như thường lệ, áp dụng đến hết ngày 09/07/2026.

Hình ảnh quảng trường công cộng trong Farthest Frontier.

Cơ chế quản lý chuyên sâu và hệ thống tài nguyên đa dạng

Trong Farthest Frontier, người chơi sẽ dẫn dắt một nhóm người định cư tìm kiếm vùng đất mới để thiết lập và phát triển thị trấn của riêng mình. Điểm nổi bật nhất của trò chơi nằm ở độ sâu của hệ thống kinh tế và quản lý tài nguyên. Game cung cấp tới 16 loại nguyên liệu thô khác nhau, cho phép người chơi chế tạo và xây dựng hơn 190 loại công trình từ thô sơ đến phức tạp.

Mỗi cư dân trong thành phố không chỉ là một con số thống kê; họ đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế khi đảm nhận nhiều vị trí công việc khác nhau. Người chơi cần cân bằng giữa việc khai thác tài nguyên, trồng trọt và săn bắn để đảm bảo nhu cầu lương thực và phúc lợi cho toàn bộ cộng đồng.

Thử thách từ thiên nhiên và kẻ thù

Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng, Farthest Frontier còn đặt người chơi vào những tình huống sinh tồn khắc nghiệt. Những mối đe dọa luôn rình rập từ bên ngoài, buộc bạn phải xây dựng hệ thống phòng thủ kiên cố hoặc huấn luyện quân đội để bảo vệ thành phố trước kẻ thù.

Hình ảnh ngôi làng phủ đầy tuyết trong Farthest Frontier.

Bên cạnh đó, yếu tố dịch bệnh cũng là một thách thức lớn đòi hỏi sự quản lý y tế khéo léo. Trò chơi cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh, cho phép người chơi điều chỉnh mức độ khó và phong cách chơi phù hợp với sở thích cá nhân, từ xây dựng hòa bình đến đối đầu căng thẳng.

Đánh giá từ cộng đồng và những điểm cần lưu ý

Tính đến thời điểm hiện tại, Farthest Frontier nhận được sự ủng hộ nhiệt tình với 86% đánh giá tích cực trên tổng số hơn 24.770 bài đánh giá trên Steam. Trên chuyên trang Metacritic, trò chơi đạt điểm Metascore 83 và điểm người dùng là 7.1. Người chơi đặc biệt đánh giá cao bầu không khí trung cổ chân thực, đồ họa sắc nét và sự tự do tối đa trong lối chơi.

Hình ảnh một tòa lâu đài trong Farthest Frontier.

Tuy nhiên, trò chơi vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Một bộ phận người chơi phản hồi rằng tốc độ phát triển trong game (progression) còn khá chậm. Ngoài ra, vấn đề về mất cân bằng giữa các cơ chế và một số lỗi kỹ thuật nhỏ (bugs) vẫn là những điểm mà nhà phát triển Crate Entertainment cần tiếp tục cải thiện trong các bản cập nhật tới.

Thông tin chi tiết Thông số / Trạng thái Nhà phát triển & Phát hành Crate Entertainment Ngày phát hành chính thức 23/10/2025 Thể loại Xây dựng thành phố, Mô phỏng, Chiến thuật Đánh giá Steam 86% Tích cực Giá ưu đãi (đến 09/07/2026) 17,49 USD (Giảm 50%)

Với mức giá giảm sâu và nội dung đã được hoàn thiện sau giai đoạn Early Access, Farthest Frontier hiện là lựa chọn sáng giá cho những ai yêu thích thể loại game quản lý và xây dựng thành phố lấy bối cảnh lịch sử.