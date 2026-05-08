FC Augsburg trút 15 bàn, Schwaz nhận thất bại nặng nề Trong trận giao hữu thuộc Club Friendlies, FC Augsburg thắng Schwaz 15-0, còn Schwaz khép lại trận đấu với thất bại nặng nề.

Schwaz 0 - 15 FC Augsburg Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Schwaz tiếp đón FC Augsburg.

5' U. Ogundu sớm mở tỷ số cho FC Augsburg Phút 5', U. Ogundu lập công, giúp FC Augsburg mở tỷ số 0-1. Đội khách có khởi đầu đầy hứng khởi trong trận đấu.

9' Gregoritsch giúp FC Augsburg nhân đôi cách biệt Phút 9, M. Gregoritsch lập công cho FC Augsburg, đưa tỷ số lên 0-2. Đội bóng này đã nhân đôi cách biệt từ rất sớm.

19' U. Ogundu giúp FC Augsburg nới rộng cách biệt Phút 19, U. Ogundu lập công, giúp FC Augsburg nới rộng cách biệt lên 0-3. Đội bóng này đang tạo ra thế trận áp đảo chỉ sau 19 phút.

21' R. Fellhauer đưa FC Augsburg dẫn 0-4 Phút 21', R. Fellhauer lập công, giúp FC Augsburg nới rộng cách biệt lên 0-4.

28' T. Kastanaras ghi bàn, FC Augsburg dẫn 0-5 Phút 28', T. Kastanaras lập công, giúp FC Augsburg nới rộng cách biệt lên 0-5. Cách biệt tiếp tục được đào sâu trong một thế trận áp đảo của FC Augsburg.

32' N. Banks ghi bàn, FC Augsburg dẫn 0-6 Phút 32', N. Banks lập công, giúp FC Augsburg nới rộng cách biệt lên 0-6. Đội bóng này đang duy trì sức ép mạnh mẽ trong trận đấu.

37' FC Augsburg nới rộng cách biệt lên 0-7 Phút 37', U. Ogundu lập công, giúp FC Augsburg nới rộng cách biệt lên 0-7. Đội bóng này tiếp tục duy trì thế trận áp đảo với bàn thắng thứ bảy.

39' FC Augsburg chạm mốc 0-8 trước Schwaz Phút 39', R. Fellhauer lập công, giúp FC Augsburg nới rộng cách biệt lên 0-8 trước Schwaz. Một thế trận áp đảo đang được đội khách thể hiện rất rõ.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 8.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' A. Kade đưa FC Augsburg dẫn 0-9 Phút 52', A. Kade lập công cho FC Augsburg, nới rộng tỷ số lên 0-9. FC Augsburg tiếp tục tạo cách biệt rất lớn trong trận đấu.

57' A. Kade đưa FC Augsburg chạm mốc 10 bàn Phút 57', A. Kade lập công cho FC Augsburg, nới rộng tỷ số lên 0-10 trước Schwaz. FC Augsburg tiếp tục duy trì thế trận vượt trội trong một màn trình diễn giàu sức tấn công.

68' M. Wolf ghi bàn, FC Augsburg chạm mốc 0-11 Phút 68, M. Wolf lập công cho FC Augsburg, nới rộng cách biệt lên 0-11. Đội bóng này tiếp tục duy trì sức ép và tạo khoảng cách rất lớn trong trận đấu.

70' M. Wolf ghi bàn, FC Augsburg chạm mốc 12 bàn Phút 70, M. Wolf lập công cho FC Augsburg, nới rộng cách biệt lên 0-12 trước Schwaz. Đội khách tiếp tục duy trì sức ép mạnh mẽ trong trận đấu.

78' R. Ribeiro nâng cách biệt lên 0-13 Phút 78', R. Ribeiro lập công cho FC Augsburg, nới rộng cách biệt lên 0-13 trước Schwaz. FC Augsburg vẫn duy trì thế áp đảo trong trận đấu.

82' H. Behrens ghi bàn, FC Augsburg dẫn 0-14 Phút 82, H. Behrens lập công giúp FC Augsburg nới rộng cách biệt lên 0-14 trước Schwaz. Đội bóng Đức tiếp tục duy trì màn trình diễn áp đảo trong trận đấu.

87' N. Mbuku ghi bàn, FC Augsburg chạm mốc 15 bàn Phút 87', N. Mbuku lập công cho FC Augsburg, nâng tỷ số lên 0-15 trước Schwaz. FC Augsburg tiếp tục duy trì sức ép khủng khiếp và nới rộng cách biệt trong những phút cuối.

KT Kết thúc: Schwaz 0-15 FC Augsburg Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 15.

Cập nhật lúc 01:47 06/08/2026

Thông tin trận đấu

Schwaz sẽ đối đầu FC Augsburg trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 06/08/2026.

Đây là màn so tài mà sự khác biệt về phong độ gần nhất trở thành điểm đáng chú ý. Schwaz bước vào trận đấu sau một chiến thắng, còn FC Augsburg chưa có kết quả tích cực trong hai trận gần nhất.

Schwaz có điểm tựa từ chiến thắng gần nhất

Phong độ gần nhất của Schwaz ghi nhận một chiến thắng. Dù dữ liệu hiện có không mở rộng sang nhiều trận, kết quả này vẫn mang lại cho đội bóng cơ sở tinh thần nhất định trước cuộc đối đầu với FC Augsburg.

Trong một trận giao hữu, trạng thái nhập cuộc thường có ý nghĩa quan trọng. Schwaz có thể hướng đến việc duy trì sự chủ động từ đầu, tận dụng tâm lý tích cực để tạo sức ép và kiểm soát nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên, khả năng chuyển lợi thế tinh thần thành hiệu quả trên sân còn phụ thuộc vào cách đội bóng tổ chức lối chơi trong từng thời điểm.

FC Augsburg cần phản ứng sau chuỗi kết quả thiếu ổn định

FC Augsburg có phong độ gần nhất gồm một trận hòa và một trận thua. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng Đức chưa tạo được sự ổn định trong giai đoạn gần đây, đồng thời đặt ra yêu cầu phải tìm lại cảm giác thi đấu tích cực trong trận gặp Schwaz.

Điểm quan trọng với FC Augsburg là tránh để đối thủ có cơ hội duy trì sức ép liên tục. Việc giữ cự ly đội hình hợp lý, luân chuyển bóng an toàn và tận dụng những khoảng trống khi Schwaz dâng cao sẽ là các yếu tố có thể định hình thế trận. Dù vậy, chưa có dữ liệu về đội hình dự kiến hoặc sơ đồ chiến thuật cụ thể để xác định phương án triển khai của FC Augsburg.

Những điểm có thể quyết định trận đấu

Với Schwaz, ưu tiên lớn nhất là phát huy sự tự tin từ chiến thắng gần nhất nhưng không đánh mất tính cân bằng. Đội bóng cần duy trì khả năng phòng ngự khi không có bóng, bởi FC Augsburg vẫn là đối thủ có thể gây sức ép nếu được trao quyền kiểm soát trận đấu.

Ở chiều ngược lại, FC Augsburg cần biến kinh nghiệm và chất lượng tổ chức thành sự khác biệt rõ ràng hơn trên sân. Trận giao hữu cũng tạo điều kiện để hai đội kiểm tra khả năng vận hành, vì vậy diễn biến có thể phụ thuộc nhiều vào mức độ hiệu quả của từng phương án được lựa chọn.

Nhận định Schwaz vs FC Augsburg

Schwaz sở hữu lợi thế về kết quả gần nhất khi đã giành chiến thắng, trong khi FC Augsburg bước vào trận đấu sau một trận hòa và một trận thua. Sự tương phản này khiến đội chủ nhà có thể nhập cuộc với tâm lý thuận lợi hơn, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định cán cân sẽ nghiêng hoàn toàn về một phía.

Nhìn chung, cuộc đối đầu tại Giao hữu CLB nhiều khả năng được định hình bởi khả năng kiểm soát nhịp độ và mức độ chắc chắn trong khâu tổ chức của mỗi đội. Schwaz cần duy trì đà hưng phấn, còn FC Augsburg phải cho thấy phản ứng tích cực sau chuỗi kết quả gần nhất.

Schwaz 5 trận gần nhất T B T B B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 7 Ghi (TB 7.0) 1 Thủng lưới FC Augsburg 5 trận gần nhất B H B T T 2 Trận 0-1-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 6 Thủng lưới