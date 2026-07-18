FC Basel 1893 và Juventus chia điểm trong trận giao hữu tại Basel Trên sân St. Jakob-Park, FC Basel 1893 hòa Juventus 0-0 ở trận giao hữu thuộc Club Friendlies, khiến hai đội cùng khép lại màn so tài với một điểm.

FC Basel 1893 0 - 0 Juventus Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Basel 1893 tiếp đón Juventus.

29' Juventus thay người ở phút 29 Phút 29', Juventus thay người khi L. Openda vào sân, thế chỗ J. Ekhator.

38' A. Cambiaso nhận thẻ vàng Phút 38, A. Cambiaso của Juventus nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Juventus thay người đầu hiệp hai Phút 46, A. Licina vào sân thay V. Adzic bên phía Juventus. Sự điều chỉnh đầu hiệp hai mang đến thêm lựa chọn nhân sự cho đội bóng Italy.

46' Juventus thay người đầu hiệp hai Phút 46' , Juventus điều chỉnh nhân sự khi Arthur Melo vào sân thay Douglas Luiz. Quyết định này mở đầu cho những thay đổi của Juventus trong hiệp hai.

46' Juventus thay thủ môn ngay đầu hiệp hai Phút 46' , Juventus điều chỉnh trong khung gỗ khi M. Perin vào sân thay M. Di Gregorio. Sự thay đổi diễn ra ngay đầu hiệp hai.

46' Juventus làm mới hàng công đầu hiệp hai Phút 46', Juventus đưa A. Milik vào sân thay J. Boga ngay đầu hiệp hai. Sự điều chỉnh này có thể giúp Juventus làm mới sức tấn công trong phần còn lại của trận đấu.

46' Juventus thay người đầu hiệp hai Phút 46', F. Miretti vào sân thay M. Locatelli bên phía Juventus. Juventus bắt đầu hiệp hai với một sự điều chỉnh nhân sự.

46' Juventus điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46', Juventus đưa J. Rouhi vào sân thay A. Cambiaso ngay sau giờ nghỉ. A. Cambiaso rời sân sau khi đã nhận thẻ vàng ở phút 38'.

46' Juventus thay người ngay phút 46 Phút 46', Juventus đưa J. Cabal vào sân thay L. Kelly. Đây là sự điều chỉnh nhân sự ngay sau giờ nghỉ.

46' FC Basel 1893 thay người đầu hiệp hai Phút 46' , FC Basel 1893 thực hiện thay người: M. Salvi vào sân thay J. Omlin. Đây là sự điều chỉnh đầu tiên được ghi nhận ngay sau giờ nghỉ.

46' FC Basel 1893 thay người sau giờ nghỉ Phút 46', FC Basel 1893 đưa Z. Celar vào sân thay A. Ajeti.

46' A. Sow vào sân thay X. Shaqiri Phút 46', FC Basel 1893 thay người: A. Sow vào sân, X. Shaqiri rời sân. Sự điều chỉnh diễn ra ngay đầu hiệp hai.

47' Juventus thay người ngay đầu hiệp hai Phút 47', Juventus đưa J. Oboavwoduo vào sân thay E. Zhegrova. Đây là sự điều chỉnh đầu tiên của Juventus sau giờ nghỉ, trong bối cảnh trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

47' Juventus thay người ngay đầu hiệp hai Phút 47', Juventus điều chỉnh nhân sự khi D. Rugani vào sân thay F. Gatti. Đây là sự thay đổi đầu tiên của Juventus sau giờ nghỉ, trong bối cảnh trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

47' Juventus điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 47', Joao Mario vào sân thay P. Kalulu bên phía Juventus.

58' P. Otele bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền Phút 58, P. Otele của FC Basel 1893 sút hỏng phạt đền, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số. Trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

66' FC Basel 1893 thay người ở phút 66 Phút 66, I. Salah vào sân thay P. Otele bên phía FC Basel 1893. Sự điều chỉnh này mang đến thêm một phương án mới cho đội chủ nhà trong phần còn lại của trận đấu.

67' FC Basel 1893 thay người ở phút 67 Phút 67', FC Basel 1893 điều chỉnh nhân sự khi L. Leroy vào sân thay L. Thorell. Sự thay đổi này có thể giúp đội làm mới cách vận hành trong phần còn lại của trận đấu.

68' A. Bacanin vào sân thay K. Olaigbe Phút 68', FC Basel 1893 đưa A. Bacanin vào sân thay K. Olaigbe. Khi tỷ số vẫn là 0-0, sự thay đổi này mang đến thêm lựa chọn cho FC Basel 1893 trong phần còn lại.

78' Juventus thay người ở phút 78 Phút 78', Juventus thay người: A. Owusu vào sân thay A. Milik.

79' FC Basel 1893 điều chỉnh nhân sự Phút 79, FC Basel 1893 đưa B. Omeragic vào sân thay K. Tsunemoto. Đội bóng này làm mới nhân sự trong những phút cuối trận.

79' FC Basel 1893 điều chỉnh nhân sự ở phút 79 Phút 79, FC Basel 1893 đưa N. Vouilloz vào sân thay Metinho. Đội bóng có thêm một sự điều chỉnh nhân sự trong quãng thời gian còn lại.

80' FC Basel 1893 điều chỉnh nhân sự phút 80 Phút 80, FC Basel 1893 thay người: C. Louis vào sân thay M. Cisse. Trận đấu vẫn chưa có bàn thắng, và sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà làm mới cách tiếp cận trong những phút cuối.

85' FC Basel 1893 nhận thẻ đỏ phút 85 Phút 85, M. Salvi của FC Basel 1893 nhận thẻ đỏ, khiến đội chủ nhà phải chơi thiếu người trong những phút cuối. Đây là bất lợi lớn khi trận đấu vẫn đang giằng co.

86' FC Basel 1893 thay người ở phút 86 Phút 86', Z. Celar rời sân, FC Basel 1893 có sự điều chỉnh nhân sự trong thế thiếu người. Sau thẻ đỏ của M. Salvi ở phút 85, đội bóng này cần giữ sự tập trung để bảo toàn tỷ số 0-0.

90+3' Juventus nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+3, Juventus nhận thẻ vàng trong những phút cuối trận. Thế trận vẫn chưa có bàn thắng khi hai đội đang hòa 0-0.

KT Kết thúc: FC Basel 1893 0-0 Juventus Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 22:26 18/07/2026

Thông tin trận đấu

FC Basel 1893 sẽ đối đầu Juventus tại St. Jakob-Park lúc 20:30 ngày 18/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là màn so tài đáng chú ý giữa một đại diện của bóng đá Thụy Sĩ và đối thủ giàu kinh nghiệm đến từ Italy, nhưng tính chất giao hữu khiến diễn biến trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát nhịp độ và mức độ hiệu quả trong từng thời điểm.

FC Basel 1893 cần cải thiện sự ổn định

Phong độ gần đây của FC Basel 1893 cho thấy đội bóng này chưa duy trì được sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Chuỗi kết quả gồm hai thất bại liên tiếp, một chiến thắng, thêm một thất bại rồi một trận hòa cho thấy Basel vẫn có khả năng tạo ra phản ứng tích cực, nhưng chưa đủ đều đặn để kiểm soát trọn vẹn các trận đấu.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách FC Basel 1893 xử lý những thời điểm khó khăn. Sau khi giành chiến thắng, đội bóng này không duy trì được đà tích cực ở trận kế tiếp và tiếp tục nhận thất bại. Vì vậy, cuộc đối đầu với Juventus sẽ là bài kiểm tra về khả năng giữ cự ly đội hình, hạn chế sai lầm và chuyển trạng thái nhanh khi có cơ hội.

Juventus đứng trước thử thách từ thế đối đầu cân bằng

Lần gặp gần nhất giữa hai đội kết thúc với kết quả bất phân thắng bại. Xu hướng này cho thấy khoảng cách giữa FC Basel 1893 và Juventus không nhất thiết được thể hiện rõ qua danh tiếng, đặc biệt trong một trận giao hữu nơi các đội có thể ưu tiên thử nghiệm cách vận hành.

Với Juventus, sự thận trọng là cần thiết dù đối thủ đang có chuỗi phong độ kém ổn định hơn. Một trận đấu giao hữu thường mở ra nhiều khoảng trống khi cường độ pressing, khả năng lùi về và tính liên kết giữa các tuyến chưa đạt mức cao nhất. Nếu không kiểm soát tốt nhịp chơi, Juventus có thể để Basel tận dụng những tình huống chuyển đổi nhanh.

Điểm then chốt chiến thuật

Trọng tâm của trận đấu nhiều khả năng nằm ở khu vực giữa sân. FC Basel 1893 cần duy trì cấu trúc đủ chặt để không bị cuốn vào thế chống đỡ, đồng thời tìm cách đưa bóng lên phía trước với số chạm hợp lý. Khi có không gian, những pha chuyển từ phòng ngự sang tấn công sẽ là phương án giúp họ gây sức ép lên Juventus.

Ở chiều ngược lại, Juventus cần thể hiện khả năng kiểm soát bóng và kiên nhẫn trước hệ thống phòng ngự được tổ chức thấp. Việc luân chuyển bóng liên tục chỉ phát huy hiệu quả nếu đi kèm những pha di chuyển không bóng đủ tốt để kéo giãn đội hình Basel. Ngoài ra, đại diện Italy cũng phải hạn chế các khoảng trống phía sau tuyến giữa khi dâng cao.

Do dữ liệu không cung cấp đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật hay danh sách cầu thủ vắng mặt, chưa thể xác định chính xác cách hai huấn luyện viên bố trí nhân sự. Vì vậy, khả năng điều chỉnh trong trận và mức độ nghiêm túc ở từng giai đoạn sẽ có ảnh hưởng lớn đến cục diện.

Nhận định trước trận

FC Basel 1893 có lợi thế về địa điểm thi đấu, nhưng phong độ gần đây cho thấy họ cần một màn trình diễn kỷ luật hơn nếu muốn tạo thế cân bằng trước Juventus. Trong khi đó, Juventus sở hữu nền tảng kinh nghiệm nhưng không thể xem nhẹ một đối thủ từng hòa họ ở lần chạm trán gần nhất.

Nhìn chung, đây là trận đấu khó dự đoán về kết quả cụ thể. Basel cần ưu tiên sự chắc chắn và tận dụng tốt các pha chuyển trạng thái, còn Juventus phải kiểm soát nhịp độ, tránh để trận đấu trở nên cởi mở ngoài ý muốn. Khả năng đội nào duy trì được tính tổ chức tốt hơn sẽ là yếu tố quan trọng trong cuộc so tài tại St. Jakob-Park.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất FC Basel 1893 · 0 thắng 1 hòa Juventus · 0 thắng FC Basel 1893 0 - 0 Juventus Hòa

FC Basel 1893 5 trận gần nhất H H B T 6 Trận 2-1-3 T-H-B 16 Ghi (TB 2.7) 19 Thủng lưới Juventus 5 trận gần nhất H H B T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới