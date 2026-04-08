FC Bayern München thắng Jeju United trong trận giao hữu tại Jeju-do FC Bayern München đánh bại Jeju United 2-1 tại Jeju World Cup Stadium trong trận giao hữu CLB, khép lại màn so tài với chiến thắng cho đội khách và thất bại dành cho đội chủ nhà.

Jeju United 1 - 2 FC Bayern München Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Jeju United tiếp đón FC Bayern München.

11' Felipe Chávez mở tỷ số cho FC Bayern München Phút 11', Felipe Chávez lập công sau đường kiến tạo của Guido Della Rovere, giúp FC Bayern München mở tỷ số 0-1. Bàn thắng đến sớm tạo lợi thế đáng kể cho FC Bayern München.

15' Jeju United gỡ hòa sau bàn thắng của Chang-min Lee Phút 15', Chang-min Lee lập công sau đường kiến tạo của Matheus Aiás, đưa Jeju United gỡ hòa 1-1. Trận đấu trở lại vạch xuất phát chỉ ít phút sau bàn mở tỷ số của FC Bayern München.

25' Bayern München áp đảo thế trận Sau 25 phút, Bayern München đang chiếm ưu thế rõ rệt với tỷ lệ cầm bóng 40-60 và vượt trội về dứt điểm 2-7 . Jeju United chủ yếu chịu sức ép, khi Bayern cũng đã hưởng 0-3 quả phạt góc, nhưng tỷ số vẫn là 1-1.

36' Tim Binder vào sân, Min-jae Kim rời sân Phút 36, Tim Binder vào sân thay Min-jae Kim. Sự điều chỉnh diễn ra khi hai đội đang hòa 1-1.

37' Bayern München kiểm soát thế trận Sau 37 phút, Bayern München đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 37 - 63 và số lần dứt điểm 3 - 9. Jeju United phải lùi sâu chịu sức ép, nhưng vẫn duy trì thế cân bằng 1-1.

39' Tom Bischof nhận thẻ vàng Phút 39, Tom Bischof nhận thẻ vàng sau một tình huống khiến trọng tài phải can thiệp. Trận đấu trở nên căng thẳng hơn khi FC Bayern München đang dẫn Jeju United 1-2.

41' Bastian Assomo đưa FC Bayern München vượt lên Phút 41', Bastian Assomo lập công sau đường kiến tạo của João Palhinha, đưa FC Bayern München vượt lên dẫn trước Jeju United. Bàn thắng giúp Bayern một lần nữa chiếm ưu thế trong hiệp một.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Sang-eun Shin vào sân sau giờ nghỉ Phút 46', Sang-eun Shin vào sân thay Matheus Aiás. Sự điều chỉnh diễn ra ngay sau giờ nghỉ, trong bối cảnh FC Bayern München đang chiếm ưu thế về thế trận.

46' Chang-jun Park vào sân đầu hiệp hai Phút 46, Chang-jun Park vào sân thay Ja-ung Heo. Sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai mang đến thêm lựa chọn nhân sự cho đội bóng của anh.

46' Jae-min Kim vào sân thay Chang-min Lee Phút 46', Jae-min Kim vào sân thay Chang-min Lee. Jeju United đang bị dẫn trước và chịu lép vế về thế trận, nên sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà tìm thêm phương án trong hiệp hai.

46' Chang-jun Park vào sân thay Eraldo Cinari Phút 46, Chang-jun Park được tung vào sân, thay Eraldo Cinari. Đây là điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai của Jeju United trong lúc FC Bayern München đang dẫn trước.

50' Bayern München áp đảo sau giờ nghỉ Bước sang phút 50, FC Bayern München kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 39 - 61 và vượt trội về dứt điểm 3 - 14. Jeju United đang chịu sức ép, chủ yếu trông chờ những pha phản công khi Bayern tiếp tục duy trì sức ép.

53' Hiroki Ito nhận thẻ vàng Phút 53', Hiroki Ito nhận thẻ vàng.

61' Sacha Boey vào sân thay Vincent Manuba Phút 61', Sacha Boey vào sân thay Vincent Manuba. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong thời điểm trận đấu đang diễn ra giằng co.

61' Nathaniel Brown vào sân thay Tim Binder Phút 61, Nathaniel Brown vào sân thay Tim Binder. FC Bayern München tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong thế dẫn 1-2.

61' Maycon Cardozo vào sân phút 61 Phút 61, Maycon Cardozo được tung vào sân thay Bara Sapoko Ndiaye khi FC Bayern München đang dẫn 2-1. Sự thay đổi này mang đến thêm lựa chọn nhân sự cho đội khách trong phần còn lại của trận đấu.

61' Arijon Ibrahimovic vào sân phút 61 Phút 61', Arijon Ibrahimovic vào sân thay Felipe Chávez khi tỷ số đang là 1-2. Một sự điều chỉnh đáng chú ý trong bối cảnh FC Bayern München đang dẫn trước.

61' Joshua Kimmich vào sân Phút 61, Joshua Kimmich vào sân thay Tom Bischof. Kinh nghiệm của Kimmich được kỳ vọng giúp FC Bayern München duy trì thế chủ động trong phần còn lại.

61' Pavlovic vào sân, Palhinha rời trận Phút 61, Aleksandar Pavlovic được tung vào sân thay João Palhinha. FC Bayern München có thêm một điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai.

61' Jonathan Tah vào sân thay Hiroki Ito Phút 61', Jonathan Tah vào sân thay Hiroki Ito trong một sự điều chỉnh nhân sự của FC Bayern München.

62' Dong-hwi Kang vào sân thay Woon Jeong Phút 62, Dong-hwi Kang được tung vào sân thay Woon Jeong. Jeju United điều chỉnh nhân sự trong lúc đang bị FC Bayern München dẫn trước.

62' Bayern München áp đảo thế trận Phút 62', FC Bayern München đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 37 - 63 và dẫn trước Jeju United 1 - 2. Sức ép được thể hiện rõ qua số lần dứt điểm 4 - 14, buộc Jeju United chủ yếu phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

68' Kim Hyeon-Woo vào sân phút 68 Phút 68, Kim Hyeon-Woo vào sân thay Byung-wook Choi. Jeju United điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh FC Bayern München đang dẫn trước, nhằm làm mới thế trận ở chặng cuối.

73' Kang-jun Heo vào sân thay Jae-woo Kim Phút 73', Kang-jun Heo được tung vào sân thay Jae-woo Kim. Sự điều chỉnh đến trong lúc FC Bayern München đang nắm thế chủ động hơn, còn Jeju United cần thêm sức bật ở phần còn lại.

74' Bayern áp đảo thế trận ở phút 74 Bước sang phút 74, FC Bayern München kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 35-65 và áp đảo về dứt điểm 4-15. Jeju United đang phải chịu sức ép rõ rệt khi Bayern duy trì ưu thế dẫn bàn.

78' Luis Díaz xuất hiện ở phút 78 Phút 78', Luis Díaz vào sân thay Bastian Assomo. FC Bayern München đang dẫn Jeju United 2-1, và sự xuất hiện của Díaz có thể tiếp thêm sức tươi mới cho đội khách trong những phút cuối.

78' Laimer vào sân, FC Bayern München giữ lợi thế Phút 78', Konrad Laimer vào sân thay Guido Della Rovere. FC Bayern München có thêm sự tươi mới khi đang dẫn Jeju United 2-1 và kiểm soát bóng tốt hơn.

78' FC Bayern München thay người phút 78 Phút 78, Josip Stanisic vào sân thay Filip Pavic. FC Bayern München thực hiện thêm một điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn trước Jeju United.

82' In-soo Yu vào sân ở phút 82 Phút 82', In-soo Yu vào sân thay Min-jae Park, tạo thêm một điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong những phút cuối trận.

83' In-soo Yu nhận thẻ vàng ở phút 83 Phút 83, In-soo Yu nhận thẻ vàng. Jeju United đang bị FC Bayern München dẫn 1-2, khiến những phút cuối thêm phần căng thẳng.

86' Bayern áp đảo, Jeju United chịu trận Phút 86', FC Bayern München vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 33 - 67 và áp đảo về dứt điểm 5 - 20. Jeju United phải lùi sâu chống đỡ, khi Bayern tiếp tục có nhiều cơ hội triển khai hơn qua chênh lệch phạt góc 2 - 7.

KT Kết thúc: Jeju United 1-2 FC Bayern München Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 19:55 04/08/2026

Đội hình chính thức Jeju United Sơ đồ 4-4-2 FC Bayern München Sơ đồ 4-2-3-1 31 Ja-ung Heo 47 Min-jae Park 6 Gi-min Kwon 41 Jae-woo Kim 13 Woon Jeong 24 Byung-wook Choi 20 Min-gyu Jang 8 Chang-min Lee 88 In-jung Jo 9 Matheus Aiás 22 Eraldo Cinari 26 Sven Ulreich 23 Sacha Boey 46 Filip Pavic 3 Min-jae Kim 35 Maycon Cardozo 16 João Palhinha 41 Vincent Manuba 32 Felipe Chávez 8 Tom Bischof 20 Arijon Ibrahimovic 30 Armindo Sieb Cập nhật đội hình lúc 17:29 04/08/2026

Jeju United Thống kê FC Bayern München 31% Kiểm soát bóng 69% 5 Dứt điểm 25 3 Trúng đích 5 2 Phạt góc 7 4 Phạm lỗi 9 0 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Felipe Chávez FC Bayern München 1 bàn Bastian Assomo FC Bayern München 1 bàn Chang-min Lee Jeju United 1 bàn Matheus Aiás Jeju United 1 kiến tạo · điểm 7.11 João Palhinha FC Bayern München 1 kiến tạo · điểm 7.04 Guido Della Rovere FC Bayern München 1 kiến tạo · điểm 6.87

Thông tin trận đấu

Jeju United sẽ đối đầu FC Bayern München trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 18:00 ngày 04/08/2026 tại Jeju World Cup Stadium.

Đây là cuộc so tài giữa Jeju United và một trong những đội bóng giàu sức hút nhất của bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, do không có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng, đội hình dự kiến hoặc thành tích đối đầu, những đánh giá cụ thể về tương quan chuyên môn và cách tiếp cận của hai đội cần được thận trọng.

Những điểm đáng chờ đợi

Trận giao hữu tại Jeju World Cup Stadium trước hết mang đến cơ hội để người hâm mộ theo dõi màn chạm trán giữa hai đội đến từ những môi trường bóng đá khác nhau. Jeju United có lợi thế sân nhà, trong khi FC Bayern München tạo ra sự chú ý lớn nhờ tên tuổi của đội bóng.

Ở góc độ chiến thuật, chưa có thông tin đủ để xác định sơ đồ, đội hình xuất phát hay những cá nhân sẽ đóng vai trò then chốt. Vì vậy, diễn biến trận đấu sẽ phụ thuộc nhiều vào lựa chọn nhân sự và mức độ ưu tiên của mỗi đội trong một cuộc so tài mang tính giao hữu.

Nhận định trước trận

Jeju United vs FC Bayern München là trận đấu đáng chú ý trong lịch thi đấu Giao hữu CLB, với địa điểm tổ chức tại Jeju World Cup Stadium. Sân nhà có thể giúp Jeju United nhận được sự cổ vũ trực tiếp, còn FC Bayern München được kỳ vọng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả.

Không có cơ sở để đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể. Điều có thể khẳng định là trận đấu sẽ mở ra cơ hội quan sát cách hai đội vận hành trong bối cảnh giao hữu, từ tổ chức lối chơi đến khả năng thích ứng trước đối thủ có phong cách và nền tảng khác biệt.

FC Bayern München 5 trận gần nhất T B T T H

Tình hình lực lượng Jeju United ✚ Tobias Figueiredo (Unknown Injury) ✚ Chang-min Lee (Unknown Injury) FC Bayern München ✚ Lennart Karl (Muscle Tear) ✚ Tarek Buchmann (Syndesmotic Ligament Tear)