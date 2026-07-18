FC Liefering hạ SV Wehen, khép lại trận giao hữu bằng bàn thắng sớm FC Liefering thắng SV Wehen 1-0 trong trận giao hữu cấp câu lạc bộ, với bàn duy nhất được ghi ở phút 16. Đội thắng hưởng niềm vui, còn SV Wehen phải rời trận đấu tay trắng.

FC Liefering 1 - 0 SV Wehen Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Liefering tiếp đón SV Wehen.

16' FC Liefering mở tỷ số ở phút 16 Phút 16, FC Liefering khai thông thế bế tắc, đưa tỷ số lên 1-0 trước SV Wehen.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: FC Liefering 1-0 SV Wehen Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 21:45 18/07/2026

Thông tin trận đấu

FC Liefering sẽ đối đầu SV Wehen trong khuôn khổ Giao hữu CLB vào lúc 19h ngày 18/07/2026. Đây là cuộc so tài giữa hai đội đang có chuỗi kết quả gần đây khá tích cực, hứa hẹn tạo ra màn cạnh tranh cân bằng.

FC Liefering duy trì sự ổn định

Trong 5 trận gần nhất, FC Liefering giành 3 chiến thắng và 2 trận hòa, không phải nhận thất bại. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng có nền tảng phong độ ổn định trước khi bước vào cuộc đối đầu với SV Wehen.

Điểm đáng chú ý là FC Liefering đã bất bại trong cả 5 trận gần nhất. Hai trận hòa xuất hiện ở những trận gần đây hơn, sau đó là chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp theo thứ tự dữ liệu được cung cấp. Điều đó cho thấy đội bóng vẫn duy trì khả năng cạnh tranh, dù kết quả gần nhất chưa hoàn toàn thể hiện đà tăng tốc rõ rệt.

SV Wehen có thành tích nhỉnh hơn về số trận thắng

SV Wehen thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận. So với FC Liefering, đội khách có số chiến thắng nhiều hơn trong cùng khoảng thời gian, qua đó tạo ra một điểm tựa đáng kể về mặt phong độ.

Tuy nhiên, SV Wehen không duy trì mạch bất bại như đối thủ. Trận thua trong 5 trận gần nhất là chi tiết khiến cuộc so tài vẫn khó được nhìn nhận theo hướng chênh lệch rõ ràng. Khả năng kiểm soát thế trận và phản ứng sau những thời điểm bất lợi sẽ là yếu tố quan trọng đối với đội khách.

Lợi thế đối đầu thuộc về FC Liefering

Ở lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, FC Liefering giành chiến thắng trước SV Wehen. Hai đội chưa có kết quả hòa trong lần đối đầu này, trong khi SV Wehen chưa giành chiến thắng.

Dù mẫu đối đầu chỉ gồm 1 trận, kết quả đó vẫn mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho FC Liefering. Mặt khác, phong độ gần đây của SV Wehen tốt hơn về số trận thắng, vì vậy lợi thế đối đầu không đủ để bảo đảm một thế trận dễ dàng cho đội chủ nhà.

Cuộc đấu cân bằng từ phong độ đến tâm lý

Những con số hiện có cho thấy hai đội sở hữu điểm mạnh khác nhau. FC Liefering nổi bật ở sự ổn định khi không thua trong 5 trận gần nhất và từng vượt qua SV Wehen ở lần gặp gần đây. Trong khi đó, SV Wehen thắng 4 trận trong cùng khoảng thời gian, nhiều hơn 1 chiến thắng so với đối thủ.

Vì là trận giao hữu, dữ liệu được cung cấp không đủ để xác định sơ đồ chiến thuật, đội hình xuất phát hay cách tiếp cận cụ thể của hai bên. Do đó, trọng tâm nhận định nên đặt vào khả năng duy trì phong độ và tận dụng lợi thế tâm lý, thay vì khẳng định trước cách vận hành chiến thuật của từng đội.

Nhận định trận đấu

FC Liefering có cơ sở để tự tin nhờ thành tích bất bại trong 5 trận gần nhất cùng lợi thế từ lần đối đầu gần đây. Tuy nhiên, SV Wehen bước vào trận đấu với số chiến thắng nhiều hơn trong cùng chuỗi phong độ, khiến cán cân không nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà.

Thế trận được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng hai đội duy trì sự ổn định trong từng giai đoạn. FC Liefering có thể dựa vào sự chắc chắn của chuỗi kết quả gần đây, còn SV Wehen cần biến số trận thắng cao hơn thành ưu thế thực tế trên sân. Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu khó phân định, trong đó cả phong độ lẫn tâm lý đều có thể đóng vai trò quyết định.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất FC Liefering · 1 thắng 0 hòa SV Wehen · 0 thắng FC Liefering 1 - 0 SV Wehen FL

FC Liefering 5 trận gần nhất T T T T 7 Trận 4-3-0 T-H-B 17 Ghi (TB 2.4) 5 Thủng lưới SV Wehen 5 trận gần nhất B T T T B 5 Trận 4-0-1 T-H-B 6 Ghi (TB 1.2) 2 Thủng lưới