FC Nordsjaelland đi tiếp, FC ST. Gallen dừng bước Bàn thắng phút 13 của Rojkjaer giúp FC Nordsjaelland hạ FC ST. Gallen 1-0 tại Right to Dream Park, Farum ở vòng playoff UEFA Europa Conference League, qua đó đi tiếp còn đối thủ bị loại.

FC Nordsjaelland 1 - 0 FC ST. Gallen Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Nordsjaelland tiếp đón FC ST. Gallen.

13' N. Rojkjaer mở tỷ số sớm cho FC Nordsjaelland Phút 13, N. Rojkjaer dứt điểm thành công mở tỷ số 1-0 cho FC Nordsjaelland từ đường dọn cỗ của I. Adel. Bàn thắng sớm ngay tại Right to Dream Park giúp đội chủ nhà vươn lên chiếm thế chủ động trước FC ST. Gallen.

40' L. Frokaj nhận thẻ vàng ở phút 40 Phút 40, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo L. Frokaj của FC ST. Gallen. Việc đang bị FC Nordsjaelland dẫn 1-0 khiến các cầu thủ FC ST. Gallen gặp nhiều áp lực và dần tỏ ra nôn nóng khi hiệp một trôi về những phút cuối.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' FC ST. Gallen điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46', FC ST. Gallen quyết định đưa C. Witzig vào sân để thay thế L. Frokaj . Việc rút Frokaj — cầu thủ đã dính thẻ vàng ở phút 40 — ra nghỉ cho thấy quyết tâm làm mới tuyến giữa của đội khách nhằm tìm bàn gỡ khi đang bị FC Nordsjaelland dẫn 1-0.

60' FC Nordsjaelland điều chỉnh nhân sự ở phút 60 Phút 60, FC Nordsjaelland thực hiện sự thay đổi người nhằm làm mới đội hình khi A. Lind được tung vào sân thế chỗ P. Amoako . Đội chủ nhà đang nỗ lực duy trì thế chủ động khi nắm lợi thế dẫn trước 1-0 trên sân Right to Dream Park.

61' FC Nordsjaelland tung H. Rasmussen vào sân Phút 61, FC Nordsjaelland thực hiện sự thay đổi nhân sự khi H. Rasmussen được tung vào sân thế chỗ cho I. Adel . Đang nắm lợi thế dẫn 1-0 trên sân Right to Dream Park, đội chủ nhà kỳ vọng luồng sinh khí mới sẽ giúp họ duy trì thế trận chủ động trong thời gian còn lại.

66' Thẻ vàng cho L. Daschner bên phía FC ST. Gallen Phút 66, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo L. Daschner bên phía FC ST. Gallen. Trong bối cảnh đang bị FC Nordsjaelland dẫn 1-0, đội khách gặp thêm nhiều bất lợi khi liên tiếp phải nhận các thẻ phạt cá nhân.

66' FC ST. Gallen điều chỉnh hàng công, D. Besio vào sân Phút 66, ban huấn luyện FC ST. Gallen quyết định đưa D. Besio vào sân thay cho A. Hunziker . Đội khách đang tích cực tìm kiếm làn gió mới trên hàng công trong nỗ lực gỡ hòa khi bị FC Nordsjaelland dẫn trước 1-0.

67' FC ST. Gallen tung E. Owusu vào sân tìm bàn gỡ Phút 67, ban huấn luyện FC ST. Gallen quyết định đưa E. Owusu vào sân để thay thế cho H. Vandermersch . Trong bối cảnh đang bị FC Nordsjaelland dẫn 1-0, đội khách rất cần làn gió mới để gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

71' FC Nordsjaelland điều chỉnh nhân sự ở phút 71 Phút 71, FC Nordsjaelland thực hiện sự thay đổi người khi V. Berthelsen được tung vào sân để thay thế L. Sadio . Đội chủ nhà cần thêm lực lượng tươi mới nhằm bảo vệ lợi thế dẫn 1-0 trước FC ST. Gallen trên sân Right to Dream Park.

71' FC Nordsjaelland điều chỉnh nhân sự ở phút 71 Phút 71, FC Nordsjaelland thực hiện sự thay đổi người khi M. Brink được tung vào sân thay cho N. Rojkjaer . Đội chủ nhà trên sân Right to Dream Park có thể muốn bổ sung sức trẻ nhằm gia cố thế trận và bảo vệ tỷ số 1-0 trước FC ST. Gallen.

76' B. Fazliji vào sân, FC ST. Gallen tìm kiếm bàn gỡ Phút 76, FC ST. Gallen quyết định tung B. Fazliji vào sân thay thế cho L. Daschner . Đang bị FC Nordsjaelland dẫn 1-0, ban huấn luyện đội khách kỳ vọng sự thay đổi nhân sự này sẽ đem lại làn gió mới cho lối chơi trong những phút cuối trận.

79' L. Gortler nhận thẻ vàng ở phút 79 Phút 79, L. Gortler bên phía FC ST. Gallen phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây đã là chiếc thẻ vàng thứ ba mà đội khách phải nhận trong trận đấu này, trong bối cảnh họ vẫn đang bất lực tìm bàn gỡ khi bị FC Nordsjaelland dẫn 1-0.

81' FC ST. Gallen tăng cường hàng công ở phút 81 Phút 81, ban huấn luyện FC ST. Gallen quyết định đưa M. Efekele vào sân thế chỗ cho A. Balde . Đang bị FC Nordsjaelland dẫn 1-0, đội khách cần sự tươi mới trên hàng công nhằm nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong những phút còn lại của trận đấu.

KT Kết thúc: FC Nordsjaelland 1-0 FC ST. Gallen Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 01:53 21/08/2026

FC Nordsjaelland gặp FC ST. Gallen lúc 00:00 ngày 21/08/2026 tại Right to Dream Park trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là trận đấu loại trực tiếp, nơi đội thắng đi tiếp và đội thua bị loại, khiến từng thời điểm chuyển trạng thái trên sân đều có thể định đoạt cục diện.

Phong độ tạo nên thế giằng co

FC Nordsjaelland thắng 3 và thua 1 trong 4 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà đã có nền tảng tích cực, dù trận gần đây nhất là một thất bại. Thử thách của họ là nhanh chóng tái lập sự ổn định khi bước vào một cuộc đấu không có nhiều chỗ cho sai lầm.

FC ST. Gallen đến với hai chiến thắng liên tiếp. Số trận ít hơn khiến chuỗi phong độ này chưa cho thấy toàn bộ diện mạo của đội khách, nhưng nó vẫn mang lại sự tự tin đáng kể trước chuyến làm khách tại Right to Dream Park.

Trận đấu của kiểm soát và thời điểm

Tính chất loại trực tiếp có thể khiến hai đội thận trọng trong cách tiếp cận, đặc biệt ở những phút đầu. FC Nordsjaelland cần tìm sự chủ động từ lợi thế sân nhà, trong khi FC ST. Gallen có cơ sở để giữ sự bình tĩnh nhờ mạch thắng gần đây.

Điểm then chốt sẽ nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ và phản ứng sau các thời điểm mất bóng. Một đội có thể muốn đẩy cao sức ép để tạo lợi thế sớm, nhưng việc dâng đội hình thiếu cân bằng cũng mở ra khoảng trống cho đối thủ khai thác trong các pha chuyển trạng thái.

Nhận định trước trận

FC Nordsjaelland sở hữu chuỗi 3 chiến thắng trong 4 trận, còn FC ST. Gallen mang tới mạch toàn thắng 2 trận. Sự chênh lệch về số trận phong độ gần đây khiến đây là màn so tài khó đoán, nhưng bối cảnh thắng đi tiếp, thua bị loại hứa hẹn buộc cả hai phải đặt tính kỷ luật và hiệu quả lên trên sự mạo hiểm.

FC Nordsjaelland 5 trận gần nhất T T T T T 4 Trận 3-0-1 T-H-B 13 Ghi (TB 3.3) 1 Thủng lưới FC ST. Gallen 5 trận gần nhất T T H T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 8 Ghi (TB 4.0) 2 Thủng lưới