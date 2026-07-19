FC Schalke 04 thắng đậm, Erzgebirge Aue rút ngắn bất thành FC Schalke 04 đánh bại Erzgebirge Aue 4-2 ở trận giao hữu Club Friendlies; đội khách tạo cách biệt lớn trước khi chủ nhà rút ngắn nhưng không thể lật ngược thế trận.

Erzgebirge Aue 2 - 4 FC Schalke 04 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Erzgebirge Aue tiếp đón FC Schalke 04.

28' M. Sylla giúp FC Schalke 04 mở tỷ số Phút 28, M. Sylla lập công giúp FC Schalke 04 vượt lên dẫn 0-1. Đội bóng này đã có bàn mở tỷ số trong trận đấu.

45+2' M. Sylla nhân đôi cách biệt cho FC Schalke 04 Phút 45+2', M. Sylla lập công, giúp FC Schalke 04 nhân đôi cách biệt lên 0-2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Schalke 04 bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền Phút 50, FC Schalke 04 sút hỏng phạt đền, bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt trước Erzgebirge Aue. Dù vậy, đội khách vẫn đang nắm lợi thế lớn sau hai bàn thắng đã ghi.

51' C. Gomis nới rộng cách biệt cho FC Schalke 04 Phút 51', C. Gomis lập công, giúp FC Schalke 04 nới rộng cách biệt lên 0-3. Đội bóng này đang tạo ra khoảng cách rất lớn trong trận đấu.

54' B. Lasme giúp FC Schalke 04 nới rộng cách biệt Phút 54, B. Lasme lập công, giúp FC Schalke 04 nới rộng cách biệt lên 0-4 trước Erzgebirge Aue. Đội khách đang tạo ra thế trận áp đảo với cách biệt ngày càng lớn.

62' M. Bar ghi bàn, Erzgebirge Aue rút ngắn cách biệt Phút 62', M. Bar lập công cho Erzgebirge Aue, rút ngắn tỷ số xuống 1-4 trước FC Schalke 04. Đội chủ nhà đã có bàn thắng đáng chú ý sau khi bị dẫn sâu.

71' Ramadan ghi bàn, Erzgebirge Aue vùng lên Phút 71, C. Ramadan lập công cho Erzgebirge Aue, rút ngắn tỷ số xuống 2-4 trước FC Schalke 04. Đội chủ nhà đang cho thấy nỗ lực đáng kể sau khi bị dẫn sâu.

KT Kết thúc: Erzgebirge Aue 2-4 FC Schalke 04 Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 4.

Cập nhật lúc 20:50 19/07/2026

Thông tin trận đấu

Erzgebirge Aue sẽ đối đầu FC Schalke 04 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 19:00 ngày 19/07/2026, mang đến cơ hội để hai đội kiểm tra phong độ và cách vận hành trước những thử thách tiếp theo.

Không có tính chất cạnh tranh điểm số như một trận đấu giải, cuộc so tài này vẫn đáng chú ý ở khả năng phản ánh trạng thái hiện tại của hai đội. Erzgebirge Aue có nền tảng phong độ gần đây tốt hơn, còn FC Schalke 04 cần cải thiện sự ổn định sau những kết quả không thuận lợi.

Erzgebirge Aue có điểm tựa từ chuỗi kết quả gần đây

Trong 5 trận gần nhất, Erzgebirge Aue thắng 4 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, thất bại xuất hiện ở trận gần nhất theo thứ tự dữ liệu được cung cấp, sau đó là chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp. Diễn biến này cho thấy đội bóng đã duy trì được hiệu quả trong phần lớn giai đoạn gần đây, dù kết quả mới nhất khiến đà tích cực phần nào bị ngắt quãng.

Với một trận giao hữu, Erzgebirge Aue có thể hướng đến việc duy trì sự chắc chắn trong cách nhập cuộc, đồng thời tìm lại cảm giác thi đấu sau trận thua gần nhất. Chuỗi thắng trước đó là cơ sở để đội chủ nhà bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định, nhưng cũng không nên xem đó là bảo đảm cho một thế trận dễ dàng.

FC Schalke 04 cần tìm lại sự cân bằng

FC Schalke 04 có phong độ gần đây gồm 1 chiến thắng và 2 thất bại trong 3 trận. Đội bóng khởi đầu bằng một trận thắng, nhưng sau đó để thua 2 trận liên tiếp. So với Erzgebirge Aue, chuỗi kết quả này cho thấy FC Schalke 04 đang thiếu sự ổn định hơn trước cuộc đối đầu.

Trong bối cảnh đó, trận giao hữu có thể được xem là dịp để FC Schalke 04 điều chỉnh cách vận hành và củng cố sự tự tin. Điều quan trọng với đội khách là hạn chế những khoảng thời gian sa sút trong trận, đặc biệt sau khi kết quả gần đây chưa đáp ứng được kỳ vọng về sự ổn định.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về FC Schalke 04

Ở 2 lần gặp nhau gần nhất, Erzgebirge Aue chưa giành chiến thắng trước FC Schalke 04. Hai đội có 1 trận hòa, trong khi FC Schalke 04 thắng 1 trận. Xu hướng này tạo cho đội khách một lợi thế tâm lý nhất định, dù số lần đối đầu được đề cập không đủ để kết luận về sự vượt trội lâu dài.

Vì vậy, trận đấu sắp tới nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng chuyển hóa phong độ hiện tại thành màn trình diễn thực tế. Erzgebirge Aue có chuỗi kết quả gần đây ấn tượng hơn, còn FC Schalke 04 sở hữu lợi thế từ lần đối đầu gần nhất được thống kê.

Điểm then chốt của trận đấu

Erzgebirge Aue cần tận dụng sự tự tin từ 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất để tạo thế chủ động. Tuy nhiên, đội bóng cũng phải nhanh chóng ổn định lại sau thất bại mới nhất, tránh để kết quả đó ảnh hưởng đến cách nhập cuộc.

Trong khi đó, FC Schalke 04 sẽ cần ưu tiên sự cân bằng. Sau 2 trận thua liên tiếp, khả năng duy trì cự ly đội hình và hạn chế sai sót sẽ là nền tảng để đội khách kiểm soát thế trận tốt hơn. Nếu tìm lại được sự chắc chắn, FC Schalke 04 có thể tận dụng kinh nghiệm từ lần đối đầu gần nhất để gây khó khăn cho Erzgebirge Aue.

Nhận định Erzgebirge Aue vs FC Schalke 04

Erzgebirge Aue bước vào trận đấu với phong độ tổng thể tích cực hơn, thể hiện qua 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. FC Schalke 04 lại có lợi thế đối đầu trong 2 lần gặp gần nhất, nhưng chuỗi 2 thất bại liên tiếp khiến đội khách phải thận trọng.

Thế trận được dự báo sẽ là cuộc giằng co giữa sự ổn định gần đây của Erzgebirge Aue và lợi thế tâm lý của FC Schalke 04. Kết quả cuối cùng phụ thuộc nhiều vào việc đội nào kiểm soát tốt hơn những thời điểm quan trọng, thay vì chỉ dựa trên các chuỗi phong độ đã qua.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Erzgebirge Aue · 0 thắng 1 hòa FC Schalke 04 · 1 thắng Erzgebirge AUE 0 - 5 FC Schalke 04 FS0 FC Schalke 04 1 - 1 Erzgebirge AUE Hòa

Erzgebirge Aue 5 trận gần nhất T T T T 5 Trận 4-0-1 T-H-B 16 Ghi (TB 3.2) 4 Thủng lưới FC Schalke 04 5 trận gần nhất B T B T T 3 Trận 1-0-2 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 4 Thủng lưới