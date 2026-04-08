Fenerbahce sẵn sàng phá kỷ lục vì Rashford, Leipzig hét giá Diomande 130 triệu euro Fenerbahce quyết tâm chiêu mộ Marcus Rashford với mức phí kỷ lục, Real Madrid đối mặt cái giá 130 triệu euro cho Yan Diomande từ RB Leipzig.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những diễn biến vô cùng sôi động khi các đội bóng liên tục kích nổ những phương án nhân sự chiến lược. Sự chủ động từ các câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ cùng màn ngã giá nảy lửa giữa các ông lớn châu Âu đang tạo nên một kỳ chuyển nhượng đầy kịch tính.

Fenerbahce chơi lớn với Marcus Rashford, Leipzig gây ép lực lên Real Madrid

Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce đang chuẩn bị gửi lời đề nghị chuyển nhượng kỷ lục nhằm thuyết phục tiền đạo Marcus Rashford rời Manchester United. Trong bối cảnh tương lai của chân sút người Anh tại sân Old Trafford vẫn chưa chắc chắn, Fenerbahce quyết tâm hoàn tất thương vụ đình đám này ngay trong phiên chợ hè.

Fenerbahce sẵn sàng phá két chiêu mộ Rashford. Ảnh: Getty.

Ở một diễn biến khác, RB Leipzig vừa đưa ra thông điệp cứng rắn tới Real Madrid trong thương vụ Yan Diomande. Ngôi sao chạy cánh người Bờ Biển Ngà đã bỏ tập cùng đội bóng Đức nhằm tạo áp lực đòi ra đi. Tuy nhiên, RB Leipzig tuyên bố chỉ nhả người nếu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chấp nhận chi đủ 130 triệu euro (tương đương 111 triệu bảng). Real Madrid hiện vẫn đang đàm phán để tìm kiếm một mức giá hợp lý hơn.

Sức nóng tại Ngoại hạng Anh: Arsenal đàm phán Guimaraes, Liverpool khóa cửa với Gakpo

Tại Anh, Arsenal đã chính thức mở các cuộc thảo luận trực tiếp với Newcastle United về trường hợp của Bruno Guimaraes. Tiền vệ người Brazil được HLV Mikel Arteta coi là mục tiêu trọng điểm để nâng cấp tuyến giữa. Pháo thủ kỳ vọng có thể chốt thương vụ này với mức phí dao động từ 70 đến 80 triệu bảng.

Trái ngược với Arsenal, Liverpool tỏ ra rất cứng rắn trước sự quan tâm từ Tottenham Hotspur dành cho Cody Gakpo. Ban lãnh đạo The Kop khẳng định không có bất kỳ kế hoạch nào để tiền đạo người Hà Lan ra đi, bởi anh vẫn là mắt xích quan trọng trong kế hoạch dài hạn của CLB.

Tottenham đang quan tâm đến việc chiêu mộ Gakpo. (Ảnh: Sky Sports)

Các biến động khác: Ter Stegen tới Ajax, Mudryk tìm đường rời Chelsea

Bên cạnh các thương vụ bom tấn, nhiều cầu thủ cũng đang tích cực tìm kiếm bến đỗ mới để đảm bảo cơ hội ra sân. Thủ thành Marc-Andre ter Stegen đã đạt thỏa thuận gia nhập Ajax theo hợp đồng cho mượn 1 năm từ Barcelona. Trong khi đó, Aston Villa sẵn sàng chi 30 triệu bảng để sở hữu tiền vệ trẻ Marc Bernal cũng của đội chủ sân Camp Nou.

Tại Chelsea, tương lai của Mykhailo Mudryk đang trở nên rõ ràng hơn khi đội bóng thành London sẵn sàng lắng nghe các đề nghị cho mượn kèm điều khoản mua đứt. Tân binh Ngoại hạng Anh Coventry City là một trong ba CLB nước Anh muốn có sự phục vụ của tuyển thủ Ukraine.

Ở nhóm cầu thủ trẻ, Manchester United đã bật đèn xanh cho tiền vệ Toby Collyer tự do tìm kiếm câu lạc bộ mới, với sự quan tâm lớn từ các đội bóng ở giải Hạng Nhất. Trong khi đó, thần đồng Mikey Moore của Tottenham Hotspur chuẩn bị chuyển đến thi đấu cho Cologne tại Bundesliga theo dạng cho mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm.