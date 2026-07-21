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    Fenerbahçe thắng tối thiểu, Gornik Zabrze trắng tay ở Champions League

    Tuệ Nhân21/07/2026 20:12

    Fenerbahçe đánh bại Gornik Zabrze 1-0 ở vòng loại thứ hai UEFA Champions League trên sân Chobani Stadium, Istanbul, nhờ bàn thắng của Talisca ở phút 37; đội chủ nhà khép lại trận đấu với chiến thắng, còn Gornik Zabrze chịu thất bại.

    Fenerbahçe1 - 0Gornik ZabrzeKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Fenerbahçe tiếp đón Gornik Zabrze.

    • 15'Fenerbahçe kiểm soát thế trận

      Phút 15', Fenerbahçe kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 79% - 21%, đẩy Gornik Zabrze lùi sâu phòng ngự trong thế trận chưa có bàn thắng. Đội chủ nhà cũng nhỉnh hơn về dứt điểm 1 - 0, nhưng sự chênh lệch vẫn chưa được cụ thể hóa.

    • 27'Fenerbahçe áp đảo thế trận

      Đến phút 27, Fenerbahçe kiểm soát bóng vượt trội với 75% - 25%, buộc Gornik Zabrze lùi sâu phòng ngự. Dù vậy, sức ép chưa chuyển hóa thành khác biệt khi Fenerbahçe chỉ dứt điểm 3 - 2, trong thế trận vẫn khá thận trọng.

    • 37'Talisca đưa Fenerbahçe vượt lên

      Phút 37, Talisca lập công giúp Fenerbahçe mở tỷ số trước Gornik Zabrze. Đội chủ nhà đang kiểm soát thế trận tốt và tạo được lợi thế xứng đáng.

    • 39'Fenerbahçe kiểm soát thế trận

      Bước sang phút 39', Fenerbahçe kiểm soát bóng vượt trội với 74% - 26%, qua đó duy trì sức ép lên Gornik Zabrze trong thế đang dẫn trước. Đội chủ nhà cũng nhỉnh hơn về dứt điểm 6 - 2 và phạt góc 3 - 2, còn Gornik chủ yếu phải phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 46'Fenerbahçe điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

      Phút 46', L. Mercan vào sân thay N. Ake bên phía Fenerbahçe. Đội chủ nhà có thể đang muốn duy trì thế kiểm soát sau khi dẫn trước.

    • 52'Fenerbahçe áp đảo sau giờ nghỉ

      Bước sang phút 52', Fenerbahçe tiếp tục kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 76% - 24% và số lần dứt điểm 9 - 2. Gornik Zabrze phải lùi sâu chịu sức ép, trong khi đội chủ nhà duy trì áp lực với lợi thế phạt góc 4 - 2.

    • 64'Fenerbahçe áp đảo thế trận

      Phút 64', Fenerbahçe hoàn toàn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 76% - 24% và ưu thế dứt điểm 12 - 2. Gornik Zabrze chủ yếu phải lùi sâu chịu trận, khi Fenerbahçe cũng nhỉnh hơn về phạt góc 6 - 2.

    • 70'Fenerbahçe thay người ở phút 70

      Phút 70, O. Aydin vào sân thay K. Akturkoglu bên phía Fenerbahçe. Đội chủ nhà điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang chiếm ưu thế và dẫn trước Gornik Zabrze.

    • 70'M. Asensio vào sân cho Fenerbahçe

      Phút 70', M. Asensio vào sân thay B. Elmaz bên phía Fenerbahçe. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn trước Gornik Zabrze 1-0.

    • 73'Gornik Zabrze thay người ở phút 73

      Phút 73', Gornik Zabrze đưa S. Liseth vào sân thay K. Urbanski.

    • 73'Gornik Zabrze điều chỉnh nhân sự phút 73

      Phút 73', O. Zmrzly vào sân thay Y. Ikia Dimi bên phía Gornik Zabrze. Sự điều chỉnh này có thể giúp đội khách tìm thêm phương án khi đang bị Fenerbahçe dẫn 1-0.

    • 76'Gornik Zabrze điều chỉnh nhân sự phút 76

      Phút 76, B. Donio vào sân thay M. Dietz bên phía Gornik Zabrze. Sự điều chỉnh này đến trong bối cảnh Fenerbahçe đang kiểm soát thế trận khá rõ.

    • 76'Fenerbahçe áp đảo, Gornik Zabrze chịu trận

      Phút 76', Fenerbahçe vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận khi dẫn 1-0 và kiểm soát bóng 79% - 21%. Gornik Zabrze gần như chỉ biết chống đỡ, thể hiện qua cách biệt dứt điểm 14 - 2.

    • 83'Fenerbahçe thay người ở phút 83

      Phút 83', M. Greenwood vào sân thay I. Kahveci bên phía Fenerbahçe. Đội bóng này đang bảo toàn lợi thế 1-0 và nắm thế trận trước Gornik Zabrze.

    • 87'S. Cherif vào sân thay Talisca

      Phút 87', Fenerbahçe đưa S. Cherif vào sân thay Talisca. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý ở thời điểm cuối trận, khi Fenerbahçe đang nắm lợi thế trước Gornik Zabrze.

    • 88'Fenerbahçe áp đảo ở phút cuối

      Phút 88, Fenerbahçe vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 80% - 20% và vượt trội về dứt điểm 14 - 2. Gornik Zabrze phải lùi sâu chịu trận, trong khi đội chủ nhà tiếp tục gây sức ép qua 7 - 2 quả phạt góc.

    • 90+2'Gornik Zabrze thay người phút 90+2

      Phút 90+2', Gornik Zabrze đưa P. Warczak vào sân thay M. Khlan. Đây là sự điều chỉnh muộn trong bối cảnh Gornik Zabrze đang bị dẫn trước.

    • KTKết thúc: Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze

      Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

    Cập nhật lúc 02:53 22/07/2026

    Đội hình chính thức
    Fenerbahçe
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Ismail Kartal
    Gornik Zabrze
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Michal Gasparik
    34
    Mert Günok
    27
    Nélson Semedo
    37
    Milan Škriniar
    15
    Nathan Aké
    24
    Jayden Oosterwolde
    6
    Mattéo Guendouzi
    17
    İrfan Can Kahveci
    7
    Fred
    28
    Bartuğ Elmaz
    9
    Kerem Aktürkoğlu
    94
    Talisca
    1
    Philipp Schulze
    61
    Michal Sáček
    26
    Rafał Janicki
    20
    Josema
    64
    Erik Janža
    18
    Lukáš Sadílek
    66
    Maximilian Dietz
    82
    Kacper Urbański
    7
    Yvan Ikia Dimi
    11
    Erik Prekop
    33
    Maksym Khlan
    Dự bị
    Fenerbahçe
    13 Tarık Çetin31 Ederson3 Archie Brown4 Çağlar Söyüncü18 Mert Müldür22 Levent Mercan5 İsmail Yüksek10 Marco Asensio20 Anthony Musaba
    Gornik Zabrze
    29 Wiktor Kania2 Patryk Warczak4 Paweł Bochniewicz19 Peter González21 Ondřej Zmrzlý28 Bastien Donio34 Bruno Durdov23 Sondre Liseth
    Cập nhật đội hình lúc 00:33 22/07/2026
    FenerbahçeThống kêGornik Zabrze
    80%
    Kiểm soát bóng
    20%
    15
    Dứt điểm
    2
    6
    Trúng đích
    1
    9
    Phạt góc
    2
    14
    Phạm lỗi
    11
    1
    Thủ môn cứu thua
    5
    Cầu thủ nổi bật
    Talisca
    Talisca
    Fenerbahçe
    1 bàn
    Rafał Janicki
    Rafał Janicki
    Gornik Zabrze
    Điểm 7.9
    Mattéo Guendouzi
    Mattéo Guendouzi
    Fenerbahçe
    Điểm 7.6
    Nélson Semedo
    Nélson Semedo
    Fenerbahçe
    Điểm 7.3
    Nathan Aké
    Nathan Aké
    Fenerbahçe
    Điểm 7.3
    İrfan Can Kahveci
    İrfan Can Kahveci
    Fenerbahçe
    Điểm 7.3

    Thông tin trận đấu

    Fenerbahçe sẽ đối đầu Gornik Zabrze trong khuôn khổ UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 01h00 ngày 22/07/2026 tại Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu.

    Đây là cuộc so tài được chú ý bởi sự hiện diện của Fenerbahçe và Gornik Zabrze tại đấu trường châu lục. Với lợi thế sân nhà, Fenerbahçe sẽ có điều kiện triển khai thế trận chủ động hơn, trong khi Gornik Zabrze cần duy trì sự tập trung để hạn chế sức ép trong suốt trận đấu.

    Điểm đáng chú ý trước trận

    Thông tin được cung cấp chưa bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải đấu, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, những đánh giá về tương quan lực lượng và cách bố trí nhân sự cần được chờ thêm thông tin chính thức.

    Về mặt chiến thuật, diễn biến trận đấu nhiều khả năng phụ thuộc vào khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và mức độ hiệu quả của hai đội ở các thời điểm chuyển trạng thái. Fenerbahçe có thể hướng đến việc tận dụng không gian sân nhà, còn Gornik Zabrze sẽ cần giữ cự ly đội hình hợp lý để tránh bị cuốn vào thế trận do đối thủ áp đặt.

    Nhận định

    Trận đấu tại Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu hứa hẹn là màn so tài có tính cạnh tranh. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ và lực lượng, chưa thể xác định đội chiếm ưu thế rõ rệt. Khả năng thích nghi với diễn biến trên sân và sự chính xác trong những tình huống quyết định sẽ là yếu tố quan trọng.

    Fenerbahçe
    5 trận gần nhất
    TTTHT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Gornik Zabrze
    5 trận gần nhất
    BTHBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Fenerbahçe thắng tối thiểu, Gornik Zabrze trắng tay ở Champions League
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