Fenerbahçe thắng tối thiểu, Gornik Zabrze trắng tay ở Champions League Fenerbahçe đánh bại Gornik Zabrze 1-0 ở vòng loại thứ hai UEFA Champions League trên sân Chobani Stadium, Istanbul, nhờ bàn thắng của Talisca ở phút 37; đội chủ nhà khép lại trận đấu với chiến thắng, còn Gornik Zabrze chịu thất bại.

Fenerbahçe 1 - 0 Gornik Zabrze Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Fenerbahçe tiếp đón Gornik Zabrze.

15' Fenerbahçe kiểm soát thế trận Phút 15', Fenerbahçe kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 79% - 21% , đẩy Gornik Zabrze lùi sâu phòng ngự trong thế trận chưa có bàn thắng. Đội chủ nhà cũng nhỉnh hơn về dứt điểm 1 - 0 , nhưng sự chênh lệch vẫn chưa được cụ thể hóa.

27' Fenerbahçe áp đảo thế trận Đến phút 27, Fenerbahçe kiểm soát bóng vượt trội với 75% - 25%, buộc Gornik Zabrze lùi sâu phòng ngự. Dù vậy, sức ép chưa chuyển hóa thành khác biệt khi Fenerbahçe chỉ dứt điểm 3 - 2, trong thế trận vẫn khá thận trọng.

37' Talisca đưa Fenerbahçe vượt lên Phút 37, Talisca lập công giúp Fenerbahçe mở tỷ số trước Gornik Zabrze. Đội chủ nhà đang kiểm soát thế trận tốt và tạo được lợi thế xứng đáng.

39' Fenerbahçe kiểm soát thế trận Bước sang phút 39', Fenerbahçe kiểm soát bóng vượt trội với 74% - 26% , qua đó duy trì sức ép lên Gornik Zabrze trong thế đang dẫn trước. Đội chủ nhà cũng nhỉnh hơn về dứt điểm 6 - 2 và phạt góc 3 - 2 , còn Gornik chủ yếu phải phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Fenerbahçe điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46', L. Mercan vào sân thay N. Ake bên phía Fenerbahçe. Đội chủ nhà có thể đang muốn duy trì thế kiểm soát sau khi dẫn trước.

52' Fenerbahçe áp đảo sau giờ nghỉ Bước sang phút 52', Fenerbahçe tiếp tục kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 76% - 24% và số lần dứt điểm 9 - 2. Gornik Zabrze phải lùi sâu chịu sức ép, trong khi đội chủ nhà duy trì áp lực với lợi thế phạt góc 4 - 2.

64' Fenerbahçe áp đảo thế trận Phút 64', Fenerbahçe hoàn toàn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 76% - 24% và ưu thế dứt điểm 12 - 2. Gornik Zabrze chủ yếu phải lùi sâu chịu trận, khi Fenerbahçe cũng nhỉnh hơn về phạt góc 6 - 2.

70' Fenerbahçe thay người ở phút 70 Phút 70, O. Aydin vào sân thay K. Akturkoglu bên phía Fenerbahçe. Đội chủ nhà điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang chiếm ưu thế và dẫn trước Gornik Zabrze.

70' M. Asensio vào sân cho Fenerbahçe Phút 70', M. Asensio vào sân thay B. Elmaz bên phía Fenerbahçe. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn trước Gornik Zabrze 1-0.

73' Gornik Zabrze thay người ở phút 73 Phút 73', Gornik Zabrze đưa S. Liseth vào sân thay K. Urbanski.

73' Gornik Zabrze điều chỉnh nhân sự phút 73 Phút 73', O. Zmrzly vào sân thay Y. Ikia Dimi bên phía Gornik Zabrze. Sự điều chỉnh này có thể giúp đội khách tìm thêm phương án khi đang bị Fenerbahçe dẫn 1-0.

76' Gornik Zabrze điều chỉnh nhân sự phút 76 Phút 76, B. Donio vào sân thay M. Dietz bên phía Gornik Zabrze. Sự điều chỉnh này đến trong bối cảnh Fenerbahçe đang kiểm soát thế trận khá rõ.

76' Fenerbahçe áp đảo, Gornik Zabrze chịu trận Phút 76', Fenerbahçe vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận khi dẫn 1-0 và kiểm soát bóng 79% - 21%. Gornik Zabrze gần như chỉ biết chống đỡ, thể hiện qua cách biệt dứt điểm 14 - 2.

83' Fenerbahçe thay người ở phút 83 Phút 83', M. Greenwood vào sân thay I. Kahveci bên phía Fenerbahçe. Đội bóng này đang bảo toàn lợi thế 1-0 và nắm thế trận trước Gornik Zabrze.

87' S. Cherif vào sân thay Talisca Phút 87', Fenerbahçe đưa S. Cherif vào sân thay Talisca. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý ở thời điểm cuối trận, khi Fenerbahçe đang nắm lợi thế trước Gornik Zabrze.

88' Fenerbahçe áp đảo ở phút cuối Phút 88 , Fenerbahçe vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 80% - 20% và vượt trội về dứt điểm 14 - 2 . Gornik Zabrze phải lùi sâu chịu trận, trong khi đội chủ nhà tiếp tục gây sức ép qua 7 - 2 quả phạt góc.

90+2' Gornik Zabrze thay người phút 90+2 Phút 90+2', Gornik Zabrze đưa P. Warczak vào sân thay M. Khlan. Đây là sự điều chỉnh muộn trong bối cảnh Gornik Zabrze đang bị dẫn trước.

KT Kết thúc: Fenerbahçe 1-0 Gornik Zabrze Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 02:53 22/07/2026

Đội hình chính thức Fenerbahçe Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Ismail Kartal Gornik Zabrze Sơ đồ 4-3-3 · HLV Michal Gasparik 34 Mert Günok 27 Nélson Semedo 37 Milan Škriniar 15 Nathan Aké 24 Jayden Oosterwolde 6 Mattéo Guendouzi 17 İrfan Can Kahveci 7 Fred 28 Bartuğ Elmaz 9 Kerem Aktürkoğlu 94 Talisca 1 Philipp Schulze 61 Michal Sáček 26 Rafał Janicki 20 Josema 64 Erik Janža 18 Lukáš Sadílek 66 Maximilian Dietz 82 Kacper Urbański 7 Yvan Ikia Dimi 11 Erik Prekop 33 Maksym Khlan Dự bị Fenerbahçe 13 Tarık Çetin 31 Ederson 3 Archie Brown 4 Çağlar Söyüncü 18 Mert Müldür 22 Levent Mercan 5 İsmail Yüksek 10 Marco Asensio 20 Anthony Musaba Gornik Zabrze 29 Wiktor Kania 2 Patryk Warczak 4 Paweł Bochniewicz 19 Peter González 21 Ondřej Zmrzlý 28 Bastien Donio 34 Bruno Durdov 23 Sondre Liseth Cập nhật đội hình lúc 00:33 22/07/2026

Fenerbahçe Thống kê Gornik Zabrze 80% Kiểm soát bóng 20% 15 Dứt điểm 2 6 Trúng đích 1 9 Phạt góc 2 14 Phạm lỗi 11 1 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Talisca Fenerbahçe 1 bàn Rafał Janicki Gornik Zabrze Điểm 7.9 Mattéo Guendouzi Fenerbahçe Điểm 7.6 Nélson Semedo Fenerbahçe Điểm 7.3 Nathan Aké Fenerbahçe Điểm 7.3 İrfan Can Kahveci Fenerbahçe Điểm 7.3

Thông tin trận đấu

Fenerbahçe sẽ đối đầu Gornik Zabrze trong khuôn khổ UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 01h00 ngày 22/07/2026 tại Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu.

Đây là cuộc so tài được chú ý bởi sự hiện diện của Fenerbahçe và Gornik Zabrze tại đấu trường châu lục. Với lợi thế sân nhà, Fenerbahçe sẽ có điều kiện triển khai thế trận chủ động hơn, trong khi Gornik Zabrze cần duy trì sự tập trung để hạn chế sức ép trong suốt trận đấu.

Điểm đáng chú ý trước trận

Thông tin được cung cấp chưa bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải đấu, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, những đánh giá về tương quan lực lượng và cách bố trí nhân sự cần được chờ thêm thông tin chính thức.

Về mặt chiến thuật, diễn biến trận đấu nhiều khả năng phụ thuộc vào khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và mức độ hiệu quả của hai đội ở các thời điểm chuyển trạng thái. Fenerbahçe có thể hướng đến việc tận dụng không gian sân nhà, còn Gornik Zabrze sẽ cần giữ cự ly đội hình hợp lý để tránh bị cuốn vào thế trận do đối thủ áp đặt.

Nhận định

Trận đấu tại Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu hứa hẹn là màn so tài có tính cạnh tranh. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ và lực lượng, chưa thể xác định đội chiếm ưu thế rõ rệt. Khả năng thích nghi với diễn biến trên sân và sự chính xác trong những tình huống quyết định sẽ là yếu tố quan trọng.

Fenerbahçe 5 trận gần nhất T T T H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Gornik Zabrze 5 trận gần nhất B T H B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới