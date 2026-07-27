Fenix ra mắt đèn pin EDC SW06R: Đầu xoay linh hoạt, tích hợp 3 nguồn sáng đa năng Đèn pin kẹp áo Fenix SW06R ra mắt với thiết kế đầu xoay, độ sáng 500 lumen, tích hợp 3 nguồn phát sáng đa năng và đạt chuẩn kháng nước IP66 với giá 55 USD.

Fenix vừa chính thức mở bán SW06R, mẫu đèn pin bỏ túi EDC (Everyday Carry) đa năng thế hệ mới nổi bật với thiết kế đầu xoay linh hoạt và kẹp gài thông minh. Thiết bị hướng tới người dùng cần một giải pháp chiếu sáng rảnh tay linh hoạt trong các hoạt động dã ngoại, công việc kỹ thuật hoặc sử dụng hằng ngày.

The Fenix SW06R is a new EDC flashlight

Hệ thống 3 nguồn sáng và 8 chế độ vận hành

Điểm nâng cấp đáng chú ý trên Fenix SW06R là việc trang bị 3 nguồn phát sáng riêng biệt gồm ánh sáng trắng, ánh sáng đỏ và tia cực tím (UV). Sự kết hợp này mang lại 8 chế độ chiếu sáng khác nhau, phục vụ đa dạng mục đích từ soi đường, tín hiệu khẩn cấp cho đến kiểm tra chuyên dụng.

Đèn LED chính phát ánh sáng trắng với nhiệt độ màu 6.500K, đạt độ sáng tối đa 500 lumen và tầm chiếu xa lên đến khoảng 100 mét (328 feet). Bên cạnh đó, nguồn sáng UV tích hợp hỗ trợ hiệu quả cho các tác vụ đặc thù như phát hiện vết bẩn hoặc kiểm tra tiền giả. Nguồn sáng đỏ phục vụ chiếu sáng ban đêm không gây chói mắt, đồng thời có thể chuyển sang chế độ nháy cảnh báo luân phiên đỏ - xanh dương (màu xanh dương chỉ hỗ trợ chế độ nháy, không thể bật cố định).

Thiết kế cơ động và khả năng chịu lực đạt chuẩn IP66

Fenix SW06R sở hữu kích thước gọn nhẹ với chiều dài khoảng 9,9 cm (3,9 inch) và trọng lượng chỉ 88 g (3,1 oz). Phần đầu đèn có khả năng xoay nhiều góc độ, kết hợp cùng kẹp gài chắc chắn giúp người dùng dễ dàng gắn đèn lên cổ áo, túi áo hoặc dây đeo ba lô. Ngoài ra, mặt sau của đèn còn tích hợp chân đế nam châm, cho phép đính chặt lên các bề mặt kim loại khi thao tác sửa chữa.

Về độ bền, SW06R đạt tiêu chuẩn chống bụi và chống nước IP66, giúp thiết bị vận hành ổn định dưới mưa lớn hoặc môi trường nhiều bụi bẩn. Đèn cũng vượt qua thử nghiệm thả rơi ở độ cao 1 mét (3,3 feet).

Thông số kỹ thuật và thời lượng pin chi tiết

Thiết bị được trang bị viên pin sạc liền khối dung lượng 1.300 mAh (tương đương khoảng 4,8 Wh ở điện áp 3,7V), hỗ trợ sạc qua cổng USB-C phổ biến. Thời lượng vận hành của Fenix SW06R phụ thuộc đáng kể vào chế độ độ sáng được lựa chọn:

Chế độ chiếu sáng Độ sáng (Lumen) Thời lượng pin Turbo (Tối đa) 500 lm 2 giờ 15 phút Cao 150 lm 5 giờ 15 phút Trung bình 30 lm 23 giờ 50 phút Tiết kiệm 5 lm 65 giờ 35 phút Đèn cực tím (UV) - 2 giờ 45 phút Đèn đỏ - Hơn 24 giờ

Đáng lưu ý, ở mức công suất Turbo 500 lumen, cơ chế kiểm soát nhiệt độ của đèn có thể hạ độ sáng xuống để tránh quá nhiệt, đặc biệt là khi sử dụng trong thời tiết nắng nóng mùa hè. Với các chế độ chiếu sáng thấp hơn như 30 lumen hay 5 lumen, đèn có thể hoạt động liên tục nhiều ngày mà không cần sạc lại.

Hiện Fenix SW06R đã được niêm yết chính thức trên cửa hàng trực tuyến của hãng tại Mỹ với mức giá bán lẻ đề xuất là 55 USD.