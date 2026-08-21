Ferencvaros đánh bại Trabzonspor 1-0 ngay tại Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng loại Europa League Bàn thắng duy nhất của Kristoffer Zachariassen giúp Ferencvaros hạ Trabzonspor 1-0 trên sân khách, tạo lợi thế lớn ở lượt đi vòng loại Europa League.

Dù phải thi đấu dưới sức ép nghẹt thở tại chảo lửa Papara Park, Ferencvaros vẫn thể hiện bản lĩnh kiên cường khi đánh bại chủ nhà Trabzonspor với tỷ số tối thiểu 1-0 trong trận lượt đi vòng loại Europa League. Khoảnh khắc tỏa sáng duy nhất của Kristoffer Zachariassen ở phút 17 đã mang về lợi thế cực lớn cho đại diện Hungary trước trận lượt về.

Khoảnh khắc định đoạt từ cú đánh đầu xuất thần

Bước vào trận đấu, Trabzonspor chủ động đẩy cao đội hình nhằm áp đặt thế trận lên đối thủ. Hành lang cánh phải của đội chủ nhà liên tục chao đảo nhờ sự cơ động của tân binh Mohamed Salah. Ngay phút thứ 8, chân sút này tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, buộc thủ môn Denes Dibusz phải trổ hết tài năng để cứu thua cho Ferencvaros.

Zachariassen ghi bàn thắng duy nhất giúp Ferencvaros đánh bại Trabzonspor. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, trong lúc đại diện Thổ Nhĩ Kỳ mải mê dâng cao tìm kiếm bàn mở tỷ số, họ đã phải nhận đòn "gậy ông đập lưng ông". Phút 17, từ đợt phản công nhanh bên cánh, Olivér Nagy thực hiện đường tạt bóng có độ chính xác cao. Kristoffer Zachariassen di chuyển thông minh, chọn đúng điểm rơi để thực hiện cú đánh đầu lái bóng hiểm hóc găm thẳng vào góc xa, mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Sức ép dồn dập và sự kiên cường của hàng thủ Ferencvaros

Nhận bàn thua bất ngờ, Trabzonspor gia tăng tối đa mật độ tấn công. Tiền đạo Paul Onuachu trở thành điểm trung chuyển trong các đợt hãm thành bằng khả năng không chiến ấn tượng. Phút 30 và 45, Onuachu liên tiếp đe dọa khung thành đội khách bằng hai pha dứt điểm bằng đầu nguy hiểm, nhưng bóng đều đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sang hiệp hai, vận đen tiếp tục đeo bám đội chủ nhà. Phút 55, Onuachu một lần nữa bật cao đánh đầu dũng mãnh nhưng bóng lại tìm đến đúng xà ngang. Sự nôn nóng khiến các chân sút như Mohamed Salah, Ernest Muci hay Ruslan Malinovskyi buộc phải tìm kiếm may mắn từ các cú sút xa, song tất cả đều không thể vượt qua sự tập trung cao độ của hàng phòng ngự Ferencvaros.

Ở chiều ngược lại, lối chơi lùi sâu phản công của Ferencvaros cũng tỏ ra đầy đe dọa. Vào cuối trận, thủ thành Andre Onana bên phía Trabzonspor phải làm việc hết công suất mới có thể ngăn cản các cú dứt điểm nguy hiểm đến từ Adam Nagy và Attila Osvath.

Chiến thắng 1-0 ngay trên sân khách đem lại lợi thế cực kỳ quan trọng cho Ferencvaros. Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào lúc 1h30 ngày 28/8 (giờ Việt Nam), nơi Trabzonspor buộc phải nỗ lực gấp đôi nếu muốn lật ngược thế cờ.