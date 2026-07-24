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    Ferencvárosi đánh bại FC Twente trong màn rượt đuổi tại Europa League

    Tuệ Nhân24/07/2026 00:24

    Tại UEFA Europa League trên sân De Grolsch Veste, Ferencvárosi thắng FC Twente 1-2, còn đội chủ nhà nhận thất bại sau màn rượt đuổi đến cuối trận.

    FC Twente1 - 2FerencvárosiKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      FC Twente tiếp đón Ferencvárosi.

    • 13'FC Twente áp đảo từ đầu trận

      Phút 13, FC Twente đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 67-33, buộc Ferencvárosi lùi sâu phòng ngự. Sức ép của đội chủ nhà mới chỉ được cụ thể hóa bằng 1-0 pha dứt điểm, trong khi tỷ số vẫn là 0-0.

    • 14'Lenny Joseph đưa Ferencvárosi vượt lên

      Phút 14', Lenny Joseph lập công sau đường kiến tạo của Kristoffer Zachariassen, đưa Ferencvárosi dẫn trước FC Twente 0-1. FC Twente đang cầm bóng nhiều hơn, nhưng Ferencvárosi mới là đội có cú dứt điểm trúng đích.

    • 25'Twente áp đảo bóng, Ferencvárosi hiệu quả

      Phút 25, FC Twente chiếm ưu thế rõ rệt về kiểm soát bóng với tỷ lệ 69 - 31, nhưng thế trận chưa tạo ra khác biệt về số lần dứt điểm, cùng là 2 - 2. Ferencvárosi phòng ngự chắc và hiệu quả hơn, khi có 1 cú sút trúng đích so với 0 của đối thủ, đồng thời đang dẫn 1-0.

    • 37'Twente kiểm soát, Ferencvárosi phòng ngự

      Phút 37', FC Twente đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 68 - 32, nhưng chưa tạo được khác biệt khi số lần dứt điểm vẫn là 3 - 3. Ferencvárosi chủ động lùi thấp, chờ cơ hội phản công và hiện nhỉnh hơn về dứt điểm trúng đích với tỷ lệ 0 - 1.

    • 38'Aske Adelgaard gỡ hòa cho FC Twente

      Phút 38, Aske Adelgaard lập công cho FC Twente sau đường kiến tạo của Sondre Ørjasæter, đưa tỷ số về 1-1. Đội chủ nhà nhanh chóng đáp trả sau khi bị Ferencvárosi dẫn trước.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 50'Twente kiểm soát, Ferencvárosi chờ thời cơ

      Bước sang phút 50, FC Twente kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 64 - 36 và đang là đội chủ động hơn trong thế trận. Tuy nhiên, Ferencvárosi vẫn duy trì sức ép nhất định qua thống kê dứt điểm 5 - 4 và phạt góc 2 - 3, khiến cục diện hòa 1-1 chưa nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà.

    • 62'FC Twente kiểm soát thế trận

      Phút 62', FC Twente đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 64-36 và nhỉnh hơn về dứt điểm 9-6. Ferencvárosi phải lùi sâu chịu sức ép, khi đối thủ cũng vượt trội ở những pha dứt điểm trúng đích 3-1, dù tỷ số vẫn là 1-1.

    • 69'Jonathan Levi vào sân thay Kanichowsky

      Phút 69, Jonathan Levi vào sân thay Gabi Kanichowsky. FC Twente đang kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng trận đấu vẫn ở thế cân bằng với tỷ số 1-1.

    • 69'Callum O'Dowda vào sân phút 69

      Phút 69, Callum O'Dowda vào sân thay Bamidele Yusuf. Trận đấu giữa FC Twente và Ferencvárosi vẫn cân bằng với tỷ số 1-1, khi hai đội bước vào chặng cuối.

    • 74'FC Twente áp đảo, Ferencvárosi chống đỡ

      Phút 74, FC Twente đang kiểm soát thế trận vượt trội với thời lượng cầm bóng 67 - 33 và số lần dứt điểm 14 - 7. Ferencvárosi phải lùi sâu chống đỡ khi mới có 1 pha dứt điểm trúng đích, trong khi FC Twente đã có 7 lần.

    • 78'Mathias Kjølø vào sân ở phút 78

      Phút 78, Mathias Kjølø được tung vào sân thay Ramiz Zerrouki. FC Twente đang kiểm soát thế trận tốt hơn và sự thay đổi này có thể giúp đội chủ nhà duy trì sức ép.

    • 78'Younes Taha vào sân ở phút 78

      Phút 78, Younes Taha được tung vào sân thay Kristian Hlynsson. FC Twente đang nắm thế chủ động, và sự thay đổi này có thể giúp đội tiếp tục duy trì sức ép khi tỷ số vẫn là 1-1.

    • 80'Lenny Joseph đưa Ferencvárosi vượt lên

      Phút 80, Lenny Joseph lập công sau đường kiến tạo của Callum O'Dowda, đưa Ferencvárosi vượt lên dẫn trước FC Twente 1-2.

    • 86'FC Twente ép sân, Ferencvárosi chống đỡ

      Phút 86', FC Twente vẫn kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 67-33 và nhỉnh hơn về dứt điểm 15-9. Ferencvárosi đang phải chịu sức ép lớn, thể hiện qua việc thủ môn đã có 6 pha cứu thua, nhưng vẫn bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

    • 87'Krisztián Lisztes vào sân ở phút 87

      Phút 87, Krisztián Lisztes vào sân thay Lenny Joseph. Ferencvárosi có sự điều chỉnh muộn trong những phút cuối trận.

    • 90+1'Olivér Nagy vào sân thay Kristoffer Zachariassen

      Phút 90+1', Olivér Nagy vào sân thay Kristoffer Zachariassen khi Ferencvárosi đang dẫn FC Twente. Sự điều chỉnh ở những phút bù giờ có thể giúp đội khách củng cố lợi thế mong manh.

    • KTKết thúc: FC Twente 1-2 Ferencvárosi

      Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

    Cập nhật lúc 02:52 24/07/2026

    Đội hình chính thức
    FC Twente
    Sơ đồ 4-2-1-3
    Ferencvárosi
    Sơ đồ 4-3-3
    1
    Lars Unnerstall
    28
    Bart van Rooij
    23
    Stav Lemkin
    43
    Ruud Nijstad
    29
    Aske Adelgaard
    6
    Ramiz Zerrouki
    20
    Thomas van den Belt
    14
    Kristian Hlynsson
    11
    Daan Rots
    9
    Wout Weghorst
    27
    Sondre Ørjasæter
    90
    Dénes Dibusz
    14
    Attila Osváth
    4
    Mariano Gómez
    28
    Toon Raemaekers
    20
    Cadu
    17
    Marius Corbu
    88
    Philippe Rommens
    36
    Gabi Kanichowsky
    16
    Kristoffer Zachariassen
    75
    Lenny Joseph
    11
    Bamidele Yusuf
    Dự bị
    FC Twente
    3 Robin Pröpper4 Mathias Kjølø7 Marko Pjaca10 Sam Lammers12 Guilherme Peixoto19 Younes Taha22 Remko Pasveer24 Krzysztof Kurowski25 Lucas Vennegoor of Hesselink
    Ferencvárosi
    1 Ádám Varga5 Nathan Zohoré7 Elton Acolatse10 Jonathan Levi15 Daniel Arzani19 Franko Kovacevic21 Endre Botka30 Zsombor Gruber47 Callum O'Dowda
    Cập nhật đội hình lúc 00:33 24/07/2026
    FC TwenteThống kêFerencvárosi
    69%
    Kiểm soát bóng
    31%
    17
    Dứt điểm
    9
    7
    Trúng đích
    2
    4
    Phạt góc
    4
    11
    Phạm lỗi
    7
    0
    Việt vị
    1
    0
    Thủ môn cứu thua
    6
    Cầu thủ nổi bật
    Lenny Joseph
    Lenny Joseph
    Ferencvárosi
    2 bàn
    Aske Adelgaard
    Aske Adelgaard
    FC Twente
    1 bàn
    Sondre Ørjasæter
    Sondre Ørjasæter
    FC Twente
    1 kiến tạo · điểm 7.14
    Callum O
    Callum O'Dowda
    Ferencvárosi
    1 kiến tạo · điểm 7.13
    Kristoffer Zachariassen
    Kristoffer Zachariassen
    Ferencvárosi
    1 kiến tạo · điểm 6.64
    Thomas van den Belt
    Thomas van den Belt
    FC Twente
    Điểm 7.51

    Thông tin trận đấu

    FC Twente sẽ đối đầu Ferencvárosi tại UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 24/07/2026 trên sân vận động De Grolsch Veste.

    Đây là cuộc so tài được chờ đợi giữa hai đội bóng có tên tuổi tại châu Âu. Tuy nhiên, những dữ liệu cần thiết để đánh giá phong độ gần đây, vị trí, thành tích đối đầu và lực lượng của hai đội chưa được cung cấp.

    Thế trận khó dự đoán

    Với các thông tin hiện có, chưa thể xác định đội nào đang chiếm ưu thế rõ rệt về phong độ hoặc khả năng kiểm soát trận đấu. Những yếu tố như cách nhập cuộc, tốc độ triển khai bóng và khả năng tận dụng cơ hội sẽ có vai trò quan trọng trong việc định hình cục diện.

    De Grolsch Veste là địa điểm tổ chức trận đấu, nhưng chưa có đủ cơ sở để đánh giá tác động cụ thể của sân đấu đến màn trình diễn của FC Twente. Ferencvárosi cũng cần duy trì sự chặt chẽ trong phòng ngự và hạn chế những sai lầm ở các khu vực nguy hiểm.

    Nhận định chiến thuật

    Chưa có thông tin chính thức về sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hoặc những cầu thủ vắng mặt của hai đội. Vì vậy, không thể đưa ra nhận định cụ thể về cách bố trí nhân sự hay những điểm nóng chiến thuật trong trận đấu.

    Nhìn chung, cuộc đối đầu giữa FC Twente và Ferencvárosi vẫn để ngỏ trước giờ bóng lăn. Diễn biến thực tế nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào khả năng tổ chức của hai hàng tiền vệ, mức độ hiệu quả trong các tình huống chuyển trạng thái và sự tỉnh táo của hàng phòng ngự.

    Kết luận

    FC Twente vs Ferencvárosi diễn ra lúc 01:00 ngày 24/07/2026 tại De Grolsch Veste. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng và chiến thuật, trận đấu chưa thể được đánh giá nghiêng hẳn về một phía.

    FC Twente
    5 trận gần nhất
    BHTTT
    Ferencvárosi
    5 trận gần nhất
    TTTBT
    Tình hình lực lượng
    FC Twente
    Issam El Maach (Muscle Injury)
    Mees Hilgers (Cruciate Ligament Tear)
    Ferencvárosi
    Không có thông tin

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Ferencvárosi đánh bại FC Twente trong màn rượt đuổi tại Europa League
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