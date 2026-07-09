Ferencvarosi TC lội qua Novi Sad, hạ Vojvodina 2-1 Zachariassen mở tỷ số từ phút 8 và Dele ấn định chiến thắng phút 86 giúp Ferencvarosi TC đánh bại chủ nhà Vojvodina 2-1 ở lượt đi vòng loại 1 Europa League trên sân Karađorđe. Vojvodina dù có bàn gỡ nhờ pha phản lưới của Raemaekers cuối hiệp một nhưng vẫn không thể tránh thất bại, đối mặt áp lực nặng nề ở lượt về.

Vojvodina 1 - 2 Ferencvarosi TC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Vojvodina tiếp đón Ferencvarosi TC.

8' Zachariassen mở điểm sớm cho Ferencvarosi TC Phút 8, Zachariassen tận dụng đường kiến tạo của Dele để đưa Ferencvarosi TC vượt lên trước trên sân Vojvodina, tỷ số 0-1. Bàn thắng đến rất sớm giúp đội khách nhập cuộc đầy hưng phấn ở lượt trận vòng loại thứ nhất Europa League này.

28' Ferencvarosi kiểm soát bóng, dẫn 0-1 Bước sang phút 28, Ferencvarosi TC vẫn đang chơi lấn lướt với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 67% so với 33% của Vojvodina, qua đó bảo toàn cách biệt mong manh 0-1. Dù số cú dứt điểm hai bên ngang nhau 2-2, đội khách mới là bên tạo ra sự chính xác hơn với 0-1 pha trúng đích, trong khi chủ nhà vẫn loay hoay tìm cách xuyên phá.

45' Phản lưới nhà, Vojvodina gỡ hòa 1-1 trước giờ nghỉ Phút 45, T. Raemaekers đá phản lưới nhà, giúp Vojvodina cân bằng tỷ số 1-1 ngay trước khi hiệp một khép lại. Sau khi bị Ferencvarosi TC dẫn trước từ phút 8, đội chủ nhà đã có pha gỡ hòa đầy may mắn để cả hai đội bước vào phòng thay đồ với thế trận cân bằng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Ferencvarosi TC thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46, L. Joseph được tung vào sân thay K. Lisztes bên phía Ferencvarosi TC ngay khi hiệp hai bắt đầu. Sự thay đổi diễn ra ngay sau khi Vojvodina gỡ hòa 1-1 ở cuối hiệp một, cho thấy ban huấn luyện muốn xốc lại đội hình tìm lại thế trận.

59' Petrovic phải nhận thẻ vàng vì lỗi kéo ngã Phút 59, N. Petrovic bên phía Vojvodina bị bắt lỗi kéo ngã đối phương và phải nhận thẻ vàng cảnh cáo. Bàn thắng gỡ hòa cuối hiệp một đang giúp Vojvodina có tỷ số 1-1 với Ferencvarosi TC, nên sự tập trung lúc này càng quan trọng để tránh những án phạt đáng tiếc.

63' Vojvodina xoay người, tăng sức tấn công Phút 63, HLV Vojvodina tung A. Vukanovic vào sân thay N. Mulahusejnovic. Sự thay đổi diễn ra ngay sau khi trận đấu cân bằng 1-1, có thể nhằm làm mới sức tấn công trong bối cảnh đội nhà vừa nhận một thẻ vàng và cần giữ nhịp trận đấu.

63' Vojvodina xáo trộn tuyến giữa lúc căng thẳng Phút 63, HLV Vojvodina tung M. Kolarevic vào sân thay S. Mitrovic ngay sau khi Petrovic vừa nhận thẻ vàng ít phút trước đó. Sự thay đổi diễn ra trong bối cảnh tỷ số đang hòa 1-1 , đội chủ nhà cần thêm sức chiến đấu ở khu vực giữa sân để giữ nhịp trận đấu.

66' Dele phải nhận thẻ vàng vì đánh cùi chỏ Phút 66, Dele bên phía Ferencvarosi TC nhận thẻ vàng vì pha vào bóng bằng cùi chỏ. Đây là chiếc thẻ thứ hai của trận đấu sau khi N. Petrovic của Vojvodina cũng đã bị phạt cảnh cáo trước đó ít phút, trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 .

71' Ferencvarosi TC nhận thẻ vàng thứ hai trong 4 phút Phút 71, đến lượt L. Joseph phải nhận thẻ vàng, chỉ ít phút sau khi Dele đã bị phạt cảnh cáo ở phút 67. Ferencvarosi TC đang có phần căng thẳng trong cách tiếp cận trận đấu khi tỷ số vẫn đang là 1-1 trước Vojvodina.

73' Vojvodina xoay người, Vidosavljevic vào sân Phút 73, Vojvodina thực hiện thay người khi Vidosavljevic vào sân thay Zukic. Tỷ số đang là 1-1, thầy trò đội chủ nhà cần thêm sức sống ở những phút cuối để tìm kiếm bàn thắng quyết định sau khi vừa có hai cầu thủ Ferencvarosi TC nhận thẻ vàng liên tiếp.

84' Vojvodina xáo trộn nhân sự phút 84 Phút 84, Vojvodina tung Kokanovic vào sân thay Randjelovic khi đang bị Ferencvarosi TC dẫn ngược 1-2. Đây là toan tính cần thiết để tìm thêm sức tươi mới trên hàng công trong những phút cuối, sau khi đã có bàn gỡ 1-1 hồi cuối hiệp một.

86' Dele đánh gục Vojvodina phút 86 Phút 86, Dele đón đường kiến tạo của N. Keita để đưa Ferencvarosi TC vượt lên 1-2 ngay trên sân Karađorđe Stadium. Bàn thắng này càng đáng giá khi Dele vừa nhận thẻ vàng ở phút 66 và trận đấu đã chứng kiến đủ cung bậc cảm xúc từ dẫn trước, bị gỡ hòa đến bứt phá.

90' Ferencvarosi TC tranh thủ những phút cuối Phút 90, Ferencvarosi TC thực hiện thay người khi P. Rommens vào sân thay M. Corbu. Thay đổi đến ở thời điểm nhạy cảm, khi đội khách đang tạm dẫn Vojvodina 1-2 và cần giữ vững thế trận trong những giây phút bù giờ sắp tới.

90' Ferencvarosi tranh thủ câu giờ phút cuối Phút 90', Ferencvarosi TC tung E. Acolatse vào sân thay K. Zachariassen, tranh thủ những giây phút cuối để giữ vững lợi thế. Đội khách đang tạm dẫn Vojvodina 1-2 sau pha lập công phút 86, và sự thay đổi này nhiều khả năng nhằm củng cố thế trận trước khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc.

90' Ferencvarosi tranh thủ câu giờ những phút cuối Phút 90, Ferencvarosi TC thực hiện quyền thay người cuối cùng khi tung Z. Gruber vào sân thay Dele - người vừa nhận thẻ vàng trước đó. Sự điều chỉnh diễn ra ngay sau khi đội khách vừa ghi bàn nâng tỷ số lên 1-2 , cho thấy ý đồ củng cố đội hình để bảo toàn lợi thế trong những giây phút còn lại.

90+3' Ferencvarosi tranh thủ những giây cuối cùng Phút 90+3, Ferencvarosi TC thực hiện thay người cuối trận khi J. Levi vào sân thay G. Kanichowsky. Đội khách đang tạm dẫn 2-1 và tận dụng khoảnh khắc này để câu giờ, bảo toàn lợi thế có được sau pha lập công phút 86.

KT Kết thúc: Vojvodina 1-2 Ferencvarosi TC Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 02:54 10/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 00:37 10/07/2026

Đội hình chính thức

Vojvodina

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Ljubisa Dunderski

Đội hình xuất phát:

12. Dragan Rosić (G)

22. Lazar Nikolić (D)

26. Kornél Szűcs (D)

5. Đorđe Crnomarković (D)

23. Lucas Barros (D)

10. Dejan Zukić (F)

35. Ifet Đakovac (M)

18. Njegoš Petrović (M)

77. Lazar Ranđelović (M)

99. Nardin Mulahusejnović (F)

7. Stefan Mitrović (F)

Dự bị:

1. Matija Gočmanac

6. Siniša Tanjga

16. Mihai Butean

4. Marko Poletanović

11. Marko Mladenović

21. Milan Kolarević

20. Dragan Kokanović

27. Petar Sukačev

55. Milutin Vidosavljević

9. Aleksa Vukanović

17. Damjan Đokanović

25. Lazar Peranović

Ferencvarosi TC

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Balazs Borbely

Đội hình xuất phát:

90. Dénes Dibusz (G)

14. Attila Osváth (M)

4. Mariano Gómez (D)

28. Toon Raemaekers (D)

20. Cadu (M)

36. Gabi Kanichowsky (M)

8. Naby Keïta (M)

17. Marius Corbu (M)

16. Kristoffer Zachariassen (M)

11. Yusuf Bamidele (F)

76. Krisztián Lisztes (F)

Dự bị:

1. Ádám Varga

5. Nathan Zohoré

21. Endre Botka

7. Elton Acolatse

10. Jonathan Levi

32. Aleksandar Ćirković

47. Callum O'Dowda

54. Barnabás Nagy

70. Edgar Sevikyan

88. Philippe Rommens

30. Zsombor Gruber

75. Lenny Joseph

Sân nhà của Vojvodina sẽ là nơi diễn ra cuộc đối đầu đáng chú ý với Ferencvarosi TC trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa League. Đây là cơ hội để cả hai đội khẳng định vị thế ngay từ những vòng đấu đầu tiên của giải đấu châu Âu danh giá.

Bối cảnh trận đấu

Vojvodina, đại diện của bóng đá Serbia, sẽ đón tiếp Ferencvarosi TC, một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống nhất của Hungary, trong một trận đấu mang tính chất quyết định cho hành trình tiến sâu tại đấu trường châu lục. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn, Ferencvarosi TC luôn được đánh giá là đối thủ khó chịu với bất kỳ đội bóng nào tại khu vực Đông Âu.

Cuộc đối đầu đáng theo dõi

Trận đấu diễn ra trên sân nhà của Vojvodina sẽ mang đến lợi thế nhất định cho đội chủ nhà, đặc biệt khi họ có sự cổ vũ trực tiếp từ khán giả nhà. Tuy nhiên, Ferencvarosi TC với bề dày kinh nghiệm tại các giải đấu châu Âu vẫn được xem là ứng viên đáng gờm cho một kết quả thuận lợi.

Cả hai đội đều cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật để giành lợi thế ngay từ lượt trận đầu tiên, bởi kết quả sân khách hay sân nhà đều có ý nghĩa quan trọng đối với hành trình chinh phục vòng loại của mỗi đội.

Nhận định chuyên môn

Đây được xem là một trận đấu cân bằng khi cả hai đội đều có những điểm mạnh riêng. Người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một cuộc so tài giàu cảm xúc, nơi tinh thần thi đấu và sự tập trung chiến thuật sẽ là những yếu tố quyết định đến kết quả chung cuộc.

Phong độ gần đây của Vojvodina

02/07/2026: Universitatea Cluj 0-3 Vojvodina (Thắng)

27/06/2026: Ararat-Armenia 1-1 Vojvodina (Hòa)

24/06/2026: Vojvodina 1-2 Gyori ETO FC (Thua)

23/05/2026: Vojvodina 3-0 Novi Pazar (Thắng)

18/05/2026: OFK Beograd 1-2 Vojvodina (Thắng)

Phong độ gần đây của Ferencvarosi TC

01/07/2026: Ferencvarosi TC 1-0 Qarabag (Thắng)

28/06/2026: Ferencvarosi TC 1-1 Sabah FA (Hòa)

16/05/2026: Ferencvarosi TC 3-0 Zalaegerszegi TE (Thắng)

09/05/2026: Ferencvarosi TC 1-0 Zalaegerszegi TE (Thắng)

03/05/2026: Ujpest 0-5 Ferencvarosi TC (Thắng)

Phong độ và thống kê đội

Vojvodina (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Ferencvarosi TC (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Vojvodina: Không có thông tin chấn thương

Ferencvarosi TC: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Vojvodina thắng: 33%

Hòa: 33%

Ferencvarosi TC thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Vojvodina: bàn

Ferencvarosi TC: bàn

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