Ferencvarosi TC thắng đậm Vojvodina ở vòng loại Europa League Ferencvarosi TC đánh bại Vojvodina 3-0 tại Groupama Aréna, Budapest, trong khuôn khổ vòng loại thứ nhất UEFA Europa League. Joseph, Zachariassen và Gruber lần lượt ghi bàn, khép lại trận đấu mà Vojvodina không thể tạo bất ngờ.

Ferencvarosi TC 3 - 0 Vojvodina Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Ferencvarosi TC tiếp đón Vojvodina.

9' Vojvodina mất người từ phút 9 Phút 9, K. Szucs của Vojvodina nhận thẻ đỏ sau pha truy cản trái phép. Vojvodina sẽ phải chơi thiếu người trong phần còn lại của trận đấu.

27' L. Joseph mở tỷ số cho Ferencvarosi TC Phút 27', L. Joseph dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của K. Zachariassen, đưa Ferencvarosi TC mở tỷ số trước Vojvodina. Đội chủ nhà tận dụng lợi thế để tạo bước ngoặt quan trọng tại Groupama Aréna.

34' K. Zachariassen nhân đôi cách biệt Phút 34', K. Zachariassen lập công cho Ferencvarosi TC sau đường kiến tạo của Cadu, đưa đội nhà dẫn 2-0 trước Vojvodina.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

60' Vojvodina thay người ở phút 60 Phút 60, Vojvodina đưa M. Vidosavljevic vào sân thay D. Zukic. Một sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đội khách đang cần tạo thêm sức bật.

60' Vojvodina điều chỉnh nhân sự phút 60 Phút 60, Vojvodina thực hiện thay người: D. Kokanovic vào sân, nhường chỗ cho A. Vukanovic. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong bối cảnh đội khách đang chơi thiếu người và bị dẫn 2-0.

61' Ferencvarosi TC thay người ở phút 61 Phút 61', Ferencvarosi TC đưa E. Acolatse vào sân thay Dele . Đây là sự điều chỉnh nhân sự để làm mới đội hình trong quãng thời gian còn lại.

61' Ferencvarosi TC thay người ở phút 61 Phút 61, Ferencvarosi TC điều chỉnh nhân sự khi Z. Gruber vào sân thay G. Kanichowsky. Trong thế dẫn 2-0, sự thay đổi này có thể giúp đội chủ nhà làm mới đội hình.

62' M. Tanjga nhận thẻ vàng Phút 62, M. Tanjga (Vojvodina) nhận thẻ vàng. Vojvodina đang chịu sức ép lớn khi Ferencvarosi TC dẫn 2-0 và đã mất người từ sớm.

68' Cadu nhận thẻ vàng vì lỗi giữ người Phút 68 , Cadu của Ferencvarosi TC nhận thẻ vàng vì lỗi giữ người. Đây là lời nhắc nhở để anh chơi thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

71' Z. Gruber đưa Ferencvarosi TC dẫn 3-0 Phút 71, Z. Gruber lập công cho Ferencvarosi TC sau đường kiến tạo của Cadu. Đội chủ nhà đang nới rộng cách biệt lên 3-0 trước Vojvodina.

74' K. Lisztes được tung vào sân Phút 74', Ferencvarosi TC thay người: K. Lisztes vào sân thay K. Zachariassen. Đây là sự điều chỉnh trong bối cảnh Ferencvarosi TC đang dẫn 3-0.

74' Ferencvarosi TC điều chỉnh nhân sự phút 74 Phút 74, Ferencvarosi TC thay người: E. Sevikyan vào sân thay L. Joseph khi đội đang dẫn 3-0.

76' Vojvodina điều chỉnh nhân sự ở phút 76 Phút 76, Vojvodina thay người: M. Kolarevic vào sân thay P. Sukacev. Trong thế bị dẫn 3-0, đây là sự điều chỉnh để tìm thêm giải pháp cho những phút cuối.

76' S. Mitrovic vào sân thay L. Randjelovic Phút 76, Vojvodina đưa S. Mitrovic vào sân thay L. Randjelovic . Trong thế đang bị dẫn 3-0, Vojvodina cần thêm năng lượng cho những phút còn lại.

81' I. Djakovac nhận thẻ vàng Phút 81, I. Djakovac của Vojvodina nhận thẻ vàng sau pha truy cản trái phép.

82' Ferencvarosi TC thay người ở phút 82 Phút 82', O. Nagy vào sân thay A. Osvath bên phía Ferencvarosi TC. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn 3-0.

84' Vojvodina thay người ở phút 84 Phút 84', Vojvodina đưa L. Peranovic vào sân thay I. Djakovac. Đây là sự thay đổi nhân sự muộn của đội khách.

88' N. Keita nhận thẻ vàng cuối trận Phút 88', N. Keita của Ferencvarosi TC nhận thẻ vàng vì lỗi Tripping. Chiếc thẻ đến khi Ferencvarosi TC đang nắm lợi thế 3-0.

KT Kết thúc: Ferencvarosi TC 3-0 Vojvodina Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 03:06 17/07/2026

Đội hình chính thức Ferencvarosi TC Sơ đồ 4-3-3 · HLV Balazs Borbely Vojvodina Sơ đồ 4-3-3 · HLV Miroslav Tanjga 90 Dénes Dibusz 14 Attila Osváth 4 Mariano Gómez 28 Toon Raemaekers 20 Cadu 36 Gabi Kanichowsky 8 Naby Keïta 17 Marius Corbu 16 Kristoffer Zachariassen 75 Lenny Joseph 11 Yusuf Bamidele 12 Dragan Rosić 22 Lazar Nikolić 26 Kornél Szűcs 5 Đorđe Crnomarković 23 Lucas Barros 77 Lazar Ranđelović 35 Ifet Đakovac 18 Njegoš Petrović 27 Petar Sukačev 9 Aleksa Vukanović 10 Dejan Zukić Dự bị Ferencvarosi TC 1 Ádám Varga 5 Nathan Zohoré 21 Endre Botka 54 Olivér Nagy 7 Elton Acolatse 10 Jonathan Levi 15 Daniel Arzani 47 Callum O'Dowda 70 Edgar Sevikyan Vojvodina 1 Matija Gočmanac 6 Siniša Tanjga 16 Mihai Butean 4 Marko Poletanović 11 Marko Mladenović 20 Dragan Kokanović 21 Milan Kolarević 55 Milutin Vidosavljević 7 Stefan Mitrović Cập nhật đội hình lúc 00:50 17/07/2026

Thông tin trận đấu

Ferencvarosi TC sẽ đối đầu Vojvodina tại UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 17/07/2026 trên sân Groupama Arena.

Ferencvarosi TC bước vào trận đấu với tín hiệu tích cực

Ferencvarosi TC đang có kết quả thuận lợi ở trận gần nhất khi giành chiến thắng. Dù dữ liệu hiện có chưa cho thấy một chuỗi phong độ dài, kết quả này vẫn tạo nền tảng tinh thần tích cực trước cuộc đối đầu với Vojvodina.

Đáng chú ý, Ferencvarosi TC cũng là đội giành chiến thắng trong lần đối đầu gần nhất giữa hai bên. Xu hướng này giúp đội chủ nhà có thêm cơ sở để nhập cuộc chủ động, đặc biệt khi trận đấu được tổ chức tại Groupama Arena.

Vojvodina cần điều chỉnh sau kết quả gần nhất

Vojvodina để thua ở trận gần nhất. Kết quả này đặt ra yêu cầu đội khách phải nhanh chóng ổn định cách tổ chức trận đấu, nhất là trong giai đoạn đầu khi Ferencvarosi TC có thể tận dụng sự tự tin từ chiến thắng trước đó.

Tuy nhiên, chỉ một kết quả gần nhất chưa đủ để kết luận về toàn bộ năng lực của Vojvodina. Điều quan trọng với đội khách là duy trì cự ly đội hình, hạn chế những khoảng trống và không để thế trận bị quyết định quá sớm.

Điểm then chốt về chiến thuật

Ferencvarosi TC nhiều khả năng sẽ hướng tới cách tiếp cận chủ động hơn nhờ lợi thế sân nhà cùng kết quả đối đầu gần nhất. Việc kiểm soát nhịp độ và gây sức ép đều đặn có thể giúp đội chủ nhà duy trì thế trận thuận lợi, nhưng họ vẫn cần tránh đẩy đội hình lên quá cao nếu chưa bảo đảm khả năng chống phản công.

Ở chiều ngược lại, Vojvodina có thể ưu tiên sự chắc chắn trong khâu phòng ngự trước khi tìm cơ hội chuyển trạng thái. Một thế trận kỷ luật sẽ giúp đội khách giảm sức ép và kéo Ferencvarosi TC vào cuộc đấu đòi hỏi sự kiên nhẫn.

Dữ liệu được cung cấp không bao gồm sơ đồ chiến thuật, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến chi tiết. Vì vậy, những yếu tố này chưa thể được đánh giá cụ thể trước giờ bóng lăn.

Nhận định Ferencvarosi TC vs Vojvodina

Ferencvarosi TC đang có nhiều tín hiệu thuận lợi hơn khi sở hữu chiến thắng ở trận gần nhất, đồng thời từng đánh bại Vojvodina trong lần đối đầu gần nhất. Lợi thế sân Groupama Arena cũng có thể giúp đội chủ nhà tự tin triển khai kế hoạch thi đấu.

Vojvodina vẫn có thể gây khó khăn nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt các thời điểm chuyển trạng thái. Nhìn chung, trận đấu được dự báo sẽ phụ thuộc lớn vào khả năng Ferencvarosi TC chuyển ưu thế tinh thần và sân nhà thành sức ép thực tế, trong khi Vojvodina phải kiểm soát tốt những thời điểm bị đẩy lùi.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Ferencvarosi TC · 1 thắng 0 hòa Vojvodina · 0 thắng Vojvodina 1 - 2 Ferencvarosi TC FT

Ferencvarosi TC 5 trận gần nhất T T H T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Vojvodina 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới