Ferran Torres chia tay bạn gái Martina Hunter ngay thời điểm vô địch World Cup 2026 Dù vừa ghi bàn quyết định giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, Ferran Torres vẫn chịu nỗi buồn cá nhân khi rạn nứt tình cảm với bạn gái Martina Hunter.

Ferran Torres vừa vươn tới đỉnh cao sự nghiệp khi ghi bàn thắng duy nhất giúp đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại Argentina, chính thức đăng quang tại World Cup 2026. Tuy nhiên, đằng sau chiếc cúp vàng rực rỡ cùng ánh hào quang trên đất Bắc Mỹ, tiền đạo thuộc biên chế Barcelona lại trải qua khoảng thời gian trầm lắng về mặt tình cảm khi âm thầm kết thúc mối quan hệ với bạn gái Martina Hunter.

Torres ghi bàn thắng quyết định giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup. Ảnh: Getty Images.

Dấu hiệu rạn nứt xuất hiện ngay trước trận tứ kết

Chuyện tình giữa chân sút 26 tuổi và người đẹp influencer 22 tuổi Martina Hunter từng thu hút sự chú ý của người hâm mộ từ tháng 5 năm nay, sau chuyến nghỉ mát chung tại Ibiza. Dù không chia sẻ hình ảnh chụp cùng nhau, những chi tiết nhỏ như bối cảnh nhà hàng hay chiếc túi xách màu đỏ của Martina xuất hiện trong tấm ảnh trên máy bay của Torres đã sớm tố giác mối quan hệ của họ.

Dù vậy, khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi đã nhanh chóng khép lại ngay giữa lúc chiến dịch World Cup 2026 bước vào giai đoạn kịch tính nhất. Ngay trước thời điểm trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Bỉ diễn ra, cả hai đã đồng loạt hủy theo dõi nhau trên mạng xã hội Instagram.

Nhà báo Javier de Hoyos xác nhận thông tin này và cho biết thêm rằng Ferran Torres đã hoàn toàn trở lại cuộc sống độc thân trong thời gian thi đấu tại Bắc Mỹ, tập trung toàn bộ tâm trí cho mục tiêu cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Những ẩn ý và đường tình duyên trắc trở của sao Barcelona

Sự việc trở nên gây chú ý hơn khi Martina Hunter đăng tải một đoạn video ngắn trên nền tảng TikTok cùng dòng trạng thái ẩn ý: "Ít tập gym hơn và gặp nhà tâm lý học nhiều hơn". Nhiều người hâm mộ cho rằng đây là thông điệp mang tính trách móc hướng về phía tiền đạo người Tây Ban Nha sau khi anh quyết định hủy theo dõi cô. Mặc dù video bị xóa ngay sau đó, cư dân mạng vẫn kịp lưu lại và lan truyền nhanh chóng.

Đây không phải lần đầu tiên chuyện riêng tư của ngôi sao sinh năm 2000 trở thành tâm điểm bàn tán. Trước khi vướng tin đồn với Martina Hunter hay Lucía Domenech, mối tình công khai duy nhất của anh là với Sira Martínez - con gái cựu huấn luyện viên Luis Enrique - kéo dài từ năm 2021 đến tháng 5/2023.

Bước lên đỉnh thế giới với tư cách người hùng ghi bàn quyết định ở trận chung kết World Cup 2026, Ferran Torres đã có tất cả vinh quang trên sân cỏ. Thế nhưng, khoảnh khắc ngọt ngào nhất sự nghiệp của anh lại thiếu đi sự trọn vẹn ở phía sau hậu trường.