Ferran Torres rực sáng, Tây Ban Nha hạ Argentina 1-0 để lên ngôi vương World Cup 2026 Bàn thắng duy nhất của Ferran Torres trong hiệp phụ đã giúp Tây Ban Nha khuất phục Argentina, chính thức đăng quang ngôi vô địch World Cup 2026 sau một trận chung kết đầy kịch tính.

Tây Ban Nha đã chính thức trở thành tân vương của bóng đá thế giới sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Argentina trong trận chung kết World Cup 2026 diễn ra tại sân vận động New Jersey. Khoảnh khắc Ferran Torres dứt điểm tung lưới Emiliano Martinez không chỉ định đoạt trận đấu mà còn chấm dứt giấc mơ bảo vệ ngai vàng của Lionel Messi và các đồng đội trong một đêm đầy rẫy những biến số về nhân sự và chiến thuật.

Khoảnh khắc định đoạt tại New Jersey

Trận đấu được đẩy lên cao trào trong hiệp phụ khi cả hai đội đều đã kiệt sức sau 90 phút thi đấu chính thức đầy căng thẳng. Bước ngoặt đến từ một pha phối hợp bài bản của hàng công La Roja. Nico Williams, người chơi năng nổ suốt cả trận, đã có pha đánh đầu kiến tạo thông minh để Ferran Torres băng vào dứt điểm bằng chân trái hiểm hóc. Cú sút không cho Emiliano Martinez bất kỳ cơ hội cản phá nào, làm bùng nổ cầu trường MetLife.

Sau bao nỗ lực, cuối cùng Tây Ban Nha đã mở tỷ số khi Nico Williams có pha đánh đầu kiến tạo cho Ferran Torres tung cú sút chân trái hiểm hóc, đánh bại thủ thành Emiliano Martinez và làm tung mành lưới của Argentina. Đây cũng là bàn thắng quyết định để giúp La Roja đăng quang ngôi vương World Cup 2026. Ảnh: Getty Images.

Toan tính chiến thuật và sự áp đảo của hệ thống

Về mặt chiến thuật, huấn luyện viên Luis de la Fuente tiếp tục tin dùng sơ đồ 4-2-3-1 linh hoạt, đề cao khả năng kiểm soát không gian và chuyển trạng thái cực nhanh. Trong khi đó, Lionel Scaloni bên phía Argentina ưu tiên sự chắc chắn với hệ thống 4-4-2 nhằm phong tỏa các ngòi nổ bên phía đối phương.

Đội hình ra sân của Tây Ban Nha và Argentina. Ảnh: Bongda.com.vn.

Sự chặt chẽ của Tây Ban Nha được minh chứng qua những con số thống kê ấn tượng. Họ bước vào trận chung kết với chuỗi 37 trận bất bại và giữ sạch lưới tới 6 trận trong suốt giải đấu – một kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại World Cup. Hệ thống phòng ngự do Rodri và Fabian Ruiz chỉ huy đã bẻ gãy hầu hết các đợt lên bóng của Albiceleste, khiến Lionel Messi thường xuyên phải lùi sâu để tìm bóng.

Bi kịch nhân sự của Argentina

Vận đen liên tục bám đuổi đại diện Nam Mỹ khi hàng thủ của họ tan hoang vì chấn thương. Cuối hiệp 1, trung vệ trụ cột Lisandro Martinez gặp vấn đề nghiêm trọng và buộc phải rời sân nhường chỗ cho lão tướng Nicolas Otamendi.

Trung vệ trụ cột của Argentina, Lisandro Martinez gặp chấn thương vào cuối hiệp 1 và phải rời sân để nhường chỗ cho Nicolas Otamendi. Ảnh: Getty Images.

Khó khăn chồng chất khó khăn khi đến lượt Cristian Romero cũng không thể tiếp tục thi đấu, buộc Argentina phải sử dụng những phương án dự phòng như Facundo Medina. Việc mất đi cặp trung vệ ăn ý nhất đã khiến cấu trúc phòng ngự của Argentina trở nên lỏng lẻo hơn trong các tình huống chống bóng bổng và phản công nhanh của Tây Ban Nha.

Sau Lisandro Martinez, đến lượt một trung vệ khác của Argentina cũng gặp chấn thương là Curtis Romero và anh phải rời sân để nhường chỗ cho Facundo Medina. Ảnh: Getty Images.

VAR và tấm thẻ đỏ nghiệt ngã

Trận đấu không thiếu những tranh cãi trọng tài. Trong hiệp phụ đầu tiên, Nico Williams đã một lần đưa được bóng vào lưới Argentina, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã từ chối bàn thắng do xác định Mikel Merino đã phạm lỗi với Otamendi trước đó. Tuy nhiên, điều này không thể ngăn cản sự hưng phấn của các cầu thủ xứ bò tót.

Hiệp phụ đầu tiên, Nico Williams đã sút tung lưới Argentina nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài xác định Mikel Merino đã phạm lỗi với Nicolas Otamendi trước đó. Ảnh: Getty Images.

Argentina kết thúc trận đấu trong thế thiếu người khi Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ hai ở những phút bù giờ cuối cùng. Tấm thẻ đỏ này như dấu chấm hết cho mọi nỗ lực gỡ hòa của nhà đương kim vô địch Copa America.

Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ 2 trong trận đấu ở khoảng thời gian bù giờ, đồng nghĩa với một tấm thẻ đỏ và đẩy Argentina vào thế chỉ còn 10 người trước Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images.

Sự chuyển giao quyền lực giữa hai thế hệ

Trận chung kết này còn được xem là màn so tài biểu tượng giữa Lionel Messi, huyền thoại đang ở chương cuối sự nghiệp, và Lamine Yamal, thần đồng đang lên của bóng đá thế giới. Dù Messi vẫn thể hiện tầm ảnh hưởng lớn, nhưng sức trẻ và sự bùng nổ của Yamal cùng các đồng đội mới là những người ca khúc khải hoàn.

Màn so tài giữa Lionel Messi và Lamine Yamal được nhận định là tâm điểm của trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: Getty Images.

Với chức vô địch này, Tây Ban Nha không chỉ khẳng định vị thế thống trị mới của bóng đá châu Âu mà còn thiết lập nên những cột mốc lịch sử về khả năng phòng ngự và tính hiệu quả. Trong khi đó, Argentina sẽ phải bắt đầu một cuộc tái thiết sau khi thế hệ vàng của Messi đã cống hiến tất cả những gì tốt nhất cho màu áo sọc xanh trắng.

Thống kê trận đấu: