Ferran Torres và khoảnh khắc gây bão với Công chúa Leonor sau chức vô địch World Cup 2026 Sau vinh quang tại World Cup 2026, ĐT Tây Ban Nha đã có buổi lễ mừng công đầy cảm xúc tại Madrid. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào màn tương tác giữa Ferran Torres và Công chúa Leonor, cùng món quà đặc biệt dành cho Gavi và Fabian Ruiz.

Chiến tích vô địch World Cup 2026 đã biến các cầu thủ Tây Ban Nha thành những người hùng dân tộc. Ngay khi trở về từ giải đấu thành công nhất lịch sử, HLV De La Fuente cùng các học trò đã được Nhà vua và Hoàng hậu tiếp đón trọng thể tại cung điện Hoàng gia, trước khi bắt đầu hành trình diễu hành rực rỡ trên khắp các đường phố tại Madrid.

Khoảnh khắc gây bão giữa Ferran Torres và Công chúa Leonor

Giữa bầu không khí lễ hội tại cung điện, một tình huống bất ngờ đã nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các nền tảng mạng xã hội. Đó là cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đầy thú vị giữa Công chúa Leonor và tiền đạo Ferran Torres, người đóng vai trò quan trọng trong hành trình lên ngôi của "La Roja".

Torres bất ngờ được Công chúa Leonor hỏi thăm

Trong khi Công chúa chỉ bắt tay xã giao với hầu hết các tuyển thủ, cô đã dừng lại lâu hơn khi đối diện với Torres. Con gái lớn của Nhà vua Tây Ban Nha nở nụ cười tươi và đặt một câu hỏi khiến tiền đạo thuộc biên chế Barcelona không khỏi ngỡ ngàng: “Anh sẽ cạo đầu chứ?”.

Torres, người vừa trải qua một giải đấu thăng hoa nhưng cũng đầy áp lực, chỉ biết mỉm cười ngượng ngùng và đáp nhanh: “Không, không”. Màn tương tác này ngay lập tức làm bùng nổ các tin đồn về một "mối tình hoàng gia". Công chúa Leonor hiện 21 tuổi và chưa từng công khai mối quan hệ tình cảm nào, trong khi Ferran Torres cũng vừa trở lại trạng thái độc thân ngay trước vòng tứ kết World Cup.

Công chúa Leonor bắt tay Torres ở cung điện Hoàng gia

Trước đó, truyền thông từng nhắc đến mối liên hệ giữa Công chúa và tiền vệ Gavi sau EURO 2024, nhưng sau đó cả hai phía đều đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Món quà nặng ký dành cho Gavi và Fabian Ruiz

Rời xa sự hào nhoáng của cung điện Madrid, hai ngôi sao khác là Gavi và Fabian Ruiz lại được vinh danh theo một cách rất riêng tại quê nhà. Cả hai đều sinh ra tại Los Palacios, một thị trấn thuộc thành phố Sevilla, nơi vốn nổi tiếng toàn cầu với nghề trồng cà chua.

Theo truyền thống lâu đời của địa phương, những cá nhân mang lại vinh quang cho vùng đất này sẽ được vinh danh bằng một phần thưởng đặc biệt: số lượng cà chua tương ứng với chính cân nặng của họ. Ngay tại buổi lễ vinh danh, ban tổ chức đã chuẩn bị bàn cân để xác định món quà cho hai nhà vô địch thế giới.

Kết quả, Gavi nhận được khoảng 70 kg cà chua, trong khi Fabian Ruiz với thể hình cao lớn hơn đã nhận về 77 kg. Đây không chỉ là một món quà mang tính vật chất mà còn là biểu tượng cho sự tự hào và tình cảm gắn kết sâu sắc giữa các ngôi sao bóng đá với nơi họ đã sinh ra và lớn lên. Chức vô địch World Cup 2026 không chỉ mang về thêm một ngôi sao trên ngực áo ĐT Tây Ban Nha, mà còn tạo nên những câu chuyện văn hóa đời thường đầy thú vị.