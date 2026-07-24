Ferran Torres vướng tin đồn hẹn hò ca sĩ Ana Mena sau chức vô địch World Cup Ngay sau khi ghi bàn thắng quyết định mang về chức vô địch World Cup 2026 cho Tây Ban Nha, tiền đạo Ferran Torres vướng nghi vấn hẹn hò với nữ ca sĩ Ana Mena.

Chỉ ít ngày sau khi bước lên đỉnh thế giới với bàn thắng duy nhất giúp tuyển Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 ở chung kết World Cup 2026, Ferran Torres lại trở thành tâm điểm thu hút truyền thông. Tuy nhiên, lần này sức hút của chân sút 26 tuổi thuộc biên chế Barcelona không đến từ màn trình diễn trên sân cỏ mà từ đời tư cá nhân.

Khoảnh khắc thăng hoa và biến động đời tư

Thành công tại World Cup 2026 đánh dấu mốc chói lọi trong sự nghiệp của Ferran Torres. Bàn thắng quyết định vào lưới Argentina không chỉ đem về chiếc cúp vàng vô giá cho La Roja mà còn khẳng định vị thế trụ cột của tiền đạo này.

Ferran Torres trở thành người hùng của Tây Ban Nha sau bàn thắng quyết định ở chung kết World Cup

Đáng chú ý, ít ai biết rằng trong thời gian diễn ra giải đấu, Torres đã trải qua biến cố tình cảm. Theo tiết lộ từ nhà báo Javi de Hoyos, chân sút sinh năm 2000 đã chia tay bạn gái Martina Hunter ngay trước trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Bỉ diễn ra vào ngày 10/7. Việc trở lại trạng thái độc thân ngay trước thời điểm vinh quang đã khiến mọi động thái đời tư của anh sau giải đấu nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Cú thả thính trong đêm tiệc mừng công tại Madrid

Sau lễ diễu hành mừng chức vô địch trên xe buýt mui trần qua các đại lộ ở Madrid và chung vui cùng hàng vạn người hâm mộ tại quảng trường Plaza de Cibeles, các tuyển thủ Tây Ban Nha đã tổ chức tiệc mừng riêng tư. Sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao giải trí hàng đầu như Ozuna, Myke Towers, Lola Índigo và nữ ca sĩ Ana Mena.

Nữ ca sĩ Ana Mena góp mặt trong tiệc mừng chức vô địch của tuyển Tây Ban Nha

Tại buổi tiệc, sự thân thiết bất ngờ giữa Ferran Torres và Ana Mena đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ca sĩ Amor Romeira, người trực tiếp tham dự sự kiện, khẳng định trên trang cá nhân rằng cả hai liên tục dành cho nhau những hành động thân mật. Theo Romeira, cặp đôi ở cạnh nhau suốt buổi tối, liên tục trêu đùa và cử chỉ thể hiện sự ăn ý rõ rệt.

Chiếc áo đấu số 7 bí ẩn

Nghi vấn hẹn hò càng có thêm cơ sở khi nhà báo Gerard Romero tiết lộ thêm thông tin trong buổi phát sóng trên nền tảng Twitch. Romero nhận định giữa tiền đạo tuyển Tây Ban Nha và Ana Mena có phản ứng hóa học rất tích cực suốt đêm tiệc.

Vẻ đẹp quyến rũ của nữ ca sĩ Ana Mena

Đáng chú ý nhất, Ana Mena sau đó xuất hiện trong chiếc áo đấu số 7 của đội tuyển Tây Ban Nha - số áo mà Ferran Torres đang sở hữu. Chi tiết này nhanh chóng bùng nổ trên truyền thông Tây Ban Nha, dấy lên nghi vấn về một mối quan hệ tình cảm mới hình thành ngay sau vinh quang World Cup.