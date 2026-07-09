FIFA bác đơn kháng cáo của Pháp về Michael Olise: Nỗi lo treo giò tại tứ kết World Cup Liên đoàn Bóng đá Pháp thất bại trong nỗ lực xóa thẻ vàng cho Michael Olise, trong khi Croatia chính thức chia tay HLV huyền thoại Zlatko Dalic sau 9 năm gắn bó.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa chính thức bác bỏ đơn kháng cáo từ Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) liên quan đến chiếc thẻ vàng của Michael Olise. Quyết định này đặt ngôi sao trẻ của "Les Bleus" vào tình thế báo động đỏ trước thềm cuộc đối đầu quan trọng với Morocco tại tứ kết World Cup 2026.

Rủi ro nhân sự của tuyển Pháp

Tình huống dẫn đến án phạt xảy ra trong những phút bù giờ đầy căng thẳng ở trận đấu vòng 1/8 giữa Pháp và Paraguay. Sau một pha va chạm và tranh cãi gay gắt với tiền đạo Matias Galarza bên phía đối thủ, Olise đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài chính. Dù FFF đưa ra các bằng chứng cho thấy Olise không hề có tác động vật lý quá mức, cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới vẫn quyết định giữ nguyên án phạt.

Olise đối mặt nguy cơ bị treo giò ở bán kết nếu nhận thêm thẻ vàng trong trận tứ kết sắp tới.

Quyết định này của FIFA đang vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều, đặc biệt khi giới chuyên môn so sánh với trường hợp của Folarin Balogun (đội tuyển Mỹ) trước đó. Chiếc thẻ đỏ của Balogun từng được xóa bỏ một cách đầy bất ngờ, làm dấy lên những đồn đoán không căn cứ về tầm ảnh hưởng chính trị. Việc Olise không được hưởng đặc quyền tương tự khiến ban huấn luyện tuyển Pháp phải cực kỳ thận trọng, bởi nếu nhận thêm một thẻ vàng ở trận tứ kết, tiền vệ này sẽ bị treo giò tại vòng bán kết.

Croatia khép lại kỷ nguyên Zlatko Dalic

Trong một diễn biến khác, bóng đá thế giới chứng kiến sự kết thúc của một hành trình vĩ đại. Liên đoàn bóng đá Croatia (HNS) xác nhận HLV Zlatko Dalic chính thức rời ghế nóng sau 9 năm cầm quân. Đây là một tổn thất lớn cho đội bóng vùng Balkan, bởi Dalic chính là kiến trúc sư trưởng đưa Croatia vươn tầm thế giới.

Dưới triều đại của ông, Croatia không chỉ là một đội bóng khó chịu mà đã trở thành một thế lực thực sự với ngôi Á quân World Cup 2018, hạng ba World Cup 2022 và ngôi Á quân Nations League 2023. Di sản mà Dalic để lại sẽ là thách thức cực lớn cho bất kỳ người kế nhiệm nào.

Giấc mơ đối đầu Messi của Zeki Amdouni

Tại nhánh đấu khác của tứ kết, tiền đạo Zeki Amdouni của Thụy Sĩ đang gây sốt với những chia sẻ đầy cảm xúc trước cuộc chạm trán Argentina. Amdouni, người từng công khai thần tượng Cristiano Ronaldo, thừa nhận anh đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi tài năng của Lionel Messi trong những năm qua.

"Tôi sẽ được thi đấu với Messi, vậy là có thể giải nghệ rồi", Amdouni hóm hỉnh chia sẻ trên mạng xã hội. Dù thường xuyên vào sân từ băng ghế dự bị tại World Cup năm nay, chân sút 25 tuổi đang kỳ vọng sẽ có cơ hội trực tiếp so tài với El Pulga trên sân cỏ, đánh dấu cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình.

Chuyển nhượng: MU và kế hoạch gia cố tuyến giữa

Trên thị trường chuyển nhượng, huyền thoại Marcel Desailly vừa lên tiếng thúc giục đàn em Aurelien Tchouameni cân nhắc việc chuyển đến Manchester United. Theo Desailly, Premier League là môi trường lý tưởng để tiền vệ của Real Madrid nâng tầm bản thân, tương tự như lộ trình mà Raphael Varane từng thực hiện.

Tuy nhiên, thương vụ này chắc chắn sẽ không hề dễ dàng khi Real Madrid được cho là yêu cầu mức giá không dưới 85 triệu bảng. Ở một diễn biến khác tại London, Crystal Palace đã thành công trong việc giữ chân Daichi Kamada bằng bản hợp đồng mới đến năm 2027. Tuyển thủ Nhật Bản tiếp tục là hạt nhân trong kế hoạch dài hạn của CLB sau những đóng góp quan trọng giúp đội bóng giành FA Cup và Conference League.