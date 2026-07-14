FIFA cân nhắc mở rộng World Cup lên 64 đội: Giấc mơ của ĐT Việt Nam liệu có thành hiện thực? Chủ tịch Gianni Infantino bỏ ngỏ khả năng nâng số đội dự World Cup lên 64 sau thành công của năm 2026. Thay đổi này có thể mang đến 12,5 suất cho châu Á, mở toang cánh cửa cho ĐT Việt Nam.

Chưa dừng lại ở cột mốc 48 đội tại kỳ World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đang nghiêm túc xem xét một bước ngoặt lịch sử khác: nâng số lượng đội tuyển tham dự lên con số 64. Động thái này không chỉ nhằm gia tăng sức hấp dẫn thương mại mà còn mở ra cơ hội chưa từng có cho các nền bóng đá đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Tầm nhìn của Gianni Infantino và lộ trình 64 đội

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gần đây đã khẳng định tổ chức này đang đánh giá tính khả thi của việc điều chỉnh quy mô World Cup. Quyết định này xuất phát từ sự thành công về mặt doanh thu và hiệu ứng lan tỏa của thể thức 48 đội. Theo FIFA, việc mở rộng sẽ giúp ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở nên toàn cầu hóa hơn, thu hút thêm các thị trường mới nổi.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino

Tuy nhiên, từ đề xuất đến thực thi là một khoảng cách lớn về mặt quản trị và logistics. Nhìn lại lịch sử, phương án tăng từ 32 lên 48 đội đã phải mất tới 9 năm để chính thức thông qua (từ giai đoạn thai nghén đến khi được phê duyệt vào tháng 1/2017). Nếu áp dụng quy trình tương tự, kịch bản World Cup có 64 đội sớm nhất có thể rơi vào năm 2034.

Cơ cấu suất tham dự: Châu Á sẽ có bao nhiêu vé?

Trong trường hợp World Cup chạm mốc 64 đội, phân bổ suất tham dự của các châu lục chắc chắn sẽ có sự biến động lớn. Dựa trên tỷ lệ tăng trưởng từ 32 lên 48 đội, các chuyên gia dự báo châu Á (AFC) có thể nhận được khoảng 12,5 suất (tăng từ 8,5 suất hiện tại). Điều này đồng nghĩa với việc gần 1/3 số đội tuyển hàng đầu tại khu vực châu Á sẽ có cơ hội góp mặt ở vòng chung kết.

Cơ hội dự World Cup cho các đội nhỏ như Việt Nam sẽ tăng lên rất nhiều nếu FIFA đồng ý nâng World Cup lên thành 64 đội

Cơ hội của ĐT Việt Nam: Hiện thực hay viễn vông?

Đối với ĐT Việt Nam, việc tăng thêm 4 suất cho khu vực châu Á là một tín hiệu cực kỳ khả quan. Tuy nhiên, thách thức nằm ở sự ổn định và tính kế thừa. Nếu lộ trình 2034 trở thành hiện thực, thế hệ vàng hiện tại với những Quang Hải, Hoàng Đức hay Tiến Linh sẽ đều bước sang tuổi 35-37, giai đoạn cuối của sự nghiệp.

Trọng trách khi đó sẽ đặt lên vai lứa cầu thủ trẻ như Đình Bắc, Khuất Văn Khang hay Nguyễn Trung Kiên. Để nắm bắt được 1 trong 12,5 suất của châu Á, ĐT Việt Nam cần giải quyết bài toán cốt lõi: vượt qua vòng loại thứ hai một cách ổn định. Trong lịch sử, bóng đá Việt Nam mới chỉ một lần duy nhất lọt vào vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup (năm 2022).

Phân tích chiến lược dài hạn

Việc mở rộng số đội không đồng nghĩa với việc tấm vé dự World Cup trở nên dễ dàng. Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong nhóm hạt giống số 2 và số 3 tại châu Á như Thái Lan, Indonesia, Uzbekistan hay Jordan cũng đang có những bước đầu tư mạnh mẽ. Cụ thể:

Thể thức thi đấu: AFC sẽ phải thiết kế lại vòng loại để phù hợp với số suất tăng thêm, có thể giảm bớt số vòng đấu bảng để tránh quá tải cho cầu thủ.

AFC sẽ phải thiết kế lại vòng loại để phù hợp với số suất tăng thêm, có thể giảm bớt số vòng đấu bảng để tránh quá tải cho cầu thủ. Chất lượng đội hình: ĐT Việt Nam cần duy trì sự hiện diện thường xuyên trong top 15 châu Á để tận dụng ưu thế khi bốc thăm.

ĐT Việt Nam cần duy trì sự hiện diện thường xuyên trong top 15 châu Á để tận dụng ưu thế khi bốc thăm. Hệ thống đào tạo: Sự thay đổi của FIFA đòi hỏi VFF phải có lộ trình đào tạo trẻ dài hơi, hướng tới mục tiêu 10 năm tới thay vì chỉ tập trung vào các giải đấu ngắn hạn.

Tóm lại, đề xuất World Cup 64 đội của FIFA là một cú hích về mặt hy vọng. Dù vẫn còn nằm trên bàn nghị sự, nhưng đây chính là động lực để bóng đá Việt Nam chuẩn bị nền tảng nội lực vững chắc. Cơ hội chỉ thực sự đến với những đội tuyển có sự chuẩn bị chu đáo về cả con người lẫn chiến thuật ngay từ thời điểm này.