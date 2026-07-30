FIFA chính thức điều tra ĐT Argentina sau chuỗi bê bối bạo lực và chính trị tại World Cup 2026 Liên đoàn Bóng đá Thế giới mở cuộc điều tra diện rộng nhắm vào tuyển Argentina do các vi phạm về chính trị, bạo lực và phân biệt chủng tộc tại World Cup 2026.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức khởi động cuộc điều tra diện rộng nhắm vào Đội tuyển Quốc gia Argentina sau hàng loạt sự cố nghiêm trọng tại World Cup 2026. Đại diện Nam Mỹ đang phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng từ vi phạm quy tắc đạo đức, thông điệp chính trị phi thể thao cho đến hành vi bạo lực bùng nổ ở những trận đấu then chốt.

Thông điệp chính trị gây tranh cãi ở bán kết

Nguồn cơn của án phạt bắt đầu gia tăng sau chiến thắng kịch tính của Argentina trước đội tuyển Anh tại bán kết. Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ xứ Tango đã giăng một biểu ngữ mang dòng chữ: ‘Las Malvinas son Argentinas’ (Quần đảo Falkland là của Argentina).

Hành động này chạm đến tranh chấp chủ quyền biển đảo kéo dài giữa hai quốc gia, vốn từng dẫn đến cuộc chiến vào năm 1982. Dựa theo Điều 13 trong Bộ luật Kỷ luật của FIFA, việc lồng ghép hoặc truyền tải các thông điệp mang tính chất chính trị, phi thể thao trong khuôn khổ giải đấu bị nghiêm cấm hoàn toàn. Cùng với đó, tổ chức này cũng đang thu thập thêm bằng chứng về hành vi lăng mạ, phân biệt chủng tộc và ném vật thể lạ từ nhóm cổ động viên Argentina xuyên suốt giải đấu.

Argentina sẽ bị FIFA điều tra. Ảnh: Getty.

Màn ẩu đả bạo lực sau trận chung kết với Tây Ban Nha

Bên cạnh những căng thẳng chính trị, điểm nóng lớn nhất khiến bức tranh toàn cảnh trở nên tồi tệ hơn chính là vụ hỗn chiến bùng nổ ngay sau trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha. Tiếng còi mãn cuộc không mang lại sự êm đẹp mà nhanh chóng biến thành màn ẩu đả dữ dội giữa thành viên hai đội.

Báo cáo giám sát trận đấu của FIFA ghi nhận hàng loạt hành vi bạo lực bộc phát từ phía Argentina:

Hậu vệ Nahuel Molina trực tiếp tấn công đội trưởng Rodri bên phía Tây Ban Nha.

Tiền vệ Leandro Paredes bị ghi hình lại cảnh bóp cổ Eric Garcia và sau đó quật ngã tài năng trẻ Gavi xuống mặt cỏ.

Trợ lý huấn luyện viên Roberto Ayala vướng vào điều tra do hành vi vung tay đấm thẳng vào mặt Dani Olmo trong cuộc tranh cãi nảy lửa.

Đối mặt với những án phạt kỷ luật nặng nề

Đáng chú ý, cuộc điều tra không chỉ khoanh vùng phía đại diện Nam Mỹ. Tiền vệ Gavi của Tây Ban Nha cũng bị đưa vào danh sách xem xét do có những hành vi phi thể thao trong thời điểm hỗn loạn. FIFA khẳng định sẽ phân tích kỹ lưỡng các thước phim kỹ thuật cùng báo cáo chi tiết từ lực lượng an ninh trước khi ra phán quyết.

Nếu các hành vi vi phạm được kết luận chính xác, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đứng trước nguy cơ nhận án phạt tài chính rất lớn. Nhìn xa hơn về mặt nhân sự, những trụ cột trực tiếp tham gia vào vụ bạo lực như Leandro Paredes hay Nahuel Molina phải đối mặt với nguy cơ bị treo giò dài hạn ở cấp độ đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.