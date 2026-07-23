FIFA công bố kết quả điều tra dàn xếp tỷ số World Cup 2026: Argentina vẫn chưa thể thở phào FIFA chính thức xác nhận không có dấu hiệu thao túng kết quả tại World Cup 2026 sau cuộc điều tra của FBI và Interpol. Dù vậy, đội tuyển Argentina vẫn đang bị giám sát vì các vi phạm kỷ luật.

Sau một kỳ World Cup 2026 đầy kịch tính nhưng cũng không ít hoài nghi, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức đưa ra phán quyết cuối cùng về tính liêm chính của giải đấu. Trong khi kết quả điều tra về dàn xếp tỷ số mang lại sự nhẹ nhõm cho ban tổ chức, đội tuyển Argentina lại đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan với những cáo buộc vi phạm đạo đức nghiêm trọng.

Sự can thiệp của FBI và Interpol: World Cup 2026 "sạch" bóng ma thao túng

Tính minh bạch của World Cup 2026 từng bị đặt dấu hỏi lớn sau hàng loạt tranh cãi về công tác trọng tài. Đỉnh điểm là phản ứng gay gắt từ Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) khi họ yêu cầu FIFA loại bỏ tổ trọng tài điều khiển trận thua 2-3 trước Argentina. HLV Hossam Hassan của tuyển Ai Cập thậm chí đã công khai cáo buộc có sự ưu ái dành cho Lionel Messi và các đồng đội để giữ chân siêu sao này ở lại giải đấu càng lâu càng tốt.

Trước những áp lực đó, FIFA đã thành lập một tổ điều tra liên ngành với sự góp mặt của những cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu thế giới, bao gồm Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) và Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC).

FIFA khẳng định không phát hiện bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào liên quan đến việc thao túng kết quả trong suốt kỳ World Cup vừa qua.

Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy không có bất kỳ hoạt động đáng ngờ hay dấu hiệu thao túng kết quả nào trong toàn bộ các trận đấu của giải. Tuyên bố của FIFA nêu rõ: "Dựa trên toàn bộ thông tin được thu thập và phân tích, chúng tôi khẳng định tính toàn vẹn của giải đấu đã được đảm bảo tuyệt đối".

Argentina và những rắc rối hậu giải đấu

Mặc dù được minh oan về nghi vấn dàn xếp tỷ số, đội tuyển Argentina vẫn đang là tâm điểm của hai cuộc điều tra kỷ luật khác. Điều này khiến niềm vui của nhà vô địch Nam Mỹ không thực sự trọn vẹn.

Vấn đề chính trị nhạy cảm

Đầu tiên, FIFA đang xem xét hành vi của các cầu thủ Argentina sau chiến thắng trước tuyển Anh tại vòng bán kết. Việc nhóm cầu thủ cùng nhau trưng biểu ngữ "Las Malvinas son Argentinas" (Quần đảo Falkland là của Argentina) được coi là hành động đưa thông điệp chính trị vào sân cỏ – một điều cấm kỵ trong quy định của FIFA.

Hỗn loạn sau trận chung kết

Nghiêm trọng hơn là vụ xô xát xảy ra sau thất bại của Argentina trước Tây Ban Nha trong trận chung kết. Các báo cáo chỉ đích danh Leandro Paredes, Nahuel Molina và trợ lý HLV Roberto Ayala đã có những hành vi tấn công đối phương. Ủy ban kỷ luật FIFA đã chỉ định một công tố viên chuyên trách về kỷ luật và đạo đức để làm rõ vụ việc.

Đối diện với Điều 13: Những án phạt đang treo lơ lửng

Trọng tâm của cuộc điều tra nhắm vào việc liệu Argentina có vi phạm Điều 13 trong Bộ quy tắc kỷ luật của FIFA hay không. Điều khoản này quy định về các hành vi "vi phạm chuẩn mực ứng xử cơ bản" và "làm ảnh hưởng đến uy tín của môn bóng đá".

Nếu bị kết tội, đội tuyển Argentina có thể phải đối mặt với các hình thức kỷ luật nghiêm khắc:

Phạt tiền: Áp dụng cho liên đoàn bóng đá quốc gia về sai phạm trong quản lý cầu thủ.

Áp dụng cho liên đoàn bóng đá quốc gia về sai phạm trong quản lý cầu thủ. Cấm thi đấu: Các cá nhân trực tiếp tham gia xô xát (Paredes, Molina, Ayala) có thể bị đình chỉ thi đấu trong các giải đấu chính thức tiếp theo.

Các cá nhân trực tiếp tham gia xô xát (Paredes, Molina, Ayala) có thể bị đình chỉ thi đấu trong các giải đấu chính thức tiếp theo. Cảnh cáo bằng văn bản: Đối với các vi phạm về biểu ngữ chính trị.

Phán quyết cuối cùng từ cơ quan kỷ luật FIFA sẽ là lời nhắc nhở đanh thép về việc giữ gìn hình ảnh của môn thể thao vua, ngay cả đối với những đội bóng hàng đầu thế giới.