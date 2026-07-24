FIFA điều tra Argentina sau chung kết World Cup 2026: HLV De la Fuente phản ứng gay gắt FIFA chính thức điều tra kỷ luật tuyển Argentina sau các vụ ẩu đả ở chung kết World Cup 2026. HLV Luis de la Fuente lên tiếng chỉ trích gay gắt hành vi của đối thủ.

Trận chung kết World Cup 2026 khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 nghiêng về đội tuyển Tây Ban Nha hôm 20/7, nhưng những dư âm căng thẳng vẫn chưa dừng lại. Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức mở cuộc điều tra kỷ luật đối với đội tuyển Argentina sau hàng loạt vụ ẩu đả và hành vi phi thể thao diễn ra ngay sau khi tiếng còi kết thúc vang lên.

HLV Luis de la Fuente chỉ trích gay gắt thái độ của các cầu thủ Argentina sau trận chung kết World Cup 2026.

Phản ứng gay gắt từ HLV trưởng Tây Ban Nha

Chia sẻ về vụ việc, HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha, ông Luis de la Fuente, đã không giấu được sự thất vọng trước cách ứng xử của phía đối thủ. Nhà cầm quân 65 tuổi thừa nhận ban đầu ông không quan sát trọn vẹn sự việc do mải ăn mừng chức vô địch cùng các học trò, nhưng những hình ảnh ghi nhận sau đó khiến ông không thể chấp nhận.

HLV Luis de la Fuente nhấn mạnh: "Thời điểm đó tôi không nhận ra vì còn đang mải ăn mừng. Tuy nhiên, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, những hành vi đó là không thể chấp nhận và không thể dung thứ. Thật đáng tiếc khi những cầu thủ tài năng, được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên giỏi, lại để lại những hình ảnh phản cảm như vậy. Tôi tin rằng chính họ cũng sẽ cảm thấy tồi tệ khi nhìn lại những phản ứng đó".

Bên cạnh việc lên án thái độ thiếu kiềm chế của đối thủ, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha dành lời khen ngợi đặc biệt cho sự điềm tĩnh của dàn sao "La Roja". Trước làn sóng khiêu khích và thái độ hung hăng từ phía Argentina, các cầu thủ Tây Ban Nha vẫn giữ vững sự bình tĩnh và phong thái của những vận động viên chân chính.

FIFA ráo riết thu thập bằng chứng kỷ luật

Cuộc điều tra kỷ luật của FIFA hiện tập trung thu thập toàn bộ báo cáo từ tổ trọng tài, giám sát trận đấu cũng như các tư liệu truyền hình ghi lại toàn bộ khung cảnh hỗn loạn sau trận đấu. Những hành vi bạo lực và xung đột lời nói có thể khiến nhiều cá nhân lẫn Liên đoàn Bóng đá Argentina đối mặt với các hình thức xử phạt nghiêm khắc.

Tùy thuộc vào mức độ vi phạm được kết luận trong các báo cáo chính thức, FIFA có thể áp dụng các án phạt tiền hoặc cấm thi đấu nhiều trận đối với những cá nhân tham gia trực tiếp vào vụ xung đột trong các giải đấu quốc tế tiếp theo.

Dư âm World Cup 2026 và hướng tới Siêu cúp liên lục địa

Chiến thắng 1-0 giúp Tây Ban Nha bước lên đỉnh thế giới bằng một lối chơi bản lĩnh. Mặc dù vậy, vụ lùm xùm ở thời điểm tan cuộc đã làm giảm đi sự trọn vẹn của một trận đại chiến vốn thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ toàn cầu.

Thất bại cay đắng cùng những tranh cãi sau trận đấu khiến phía Argentina tỏ ra rất khao khát cơ hội tái đấu. Liên đoàn Bóng đá Argentina được cho là đang tích cực thúc đẩy việc tổ chức trận Siêu cúp liên lục địa (Finalissima) với Tây Ban Nha vào tháng 11/2026, nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ gạc lại thể diện trước tân vương thế giới.